Хорошей ягоды должно быть много: как правильно подкармливать и обрезать малину для увеличения плодов

Малина в начале лета требует минимального, но точного вмешательства. Ошибки в уходе сейчас фатально снижают урожайность. Биолог Ирина Сушилова выделяет три рычага управления состоянием плантации, которые гарантируют налив крупной ягоды.
Цветение истощает ресурсы почвы мгновенно. Кусту нужны фосфор и калий — ключевые элементы для формирования завязи. Используйте монофосфат калия или калимагнезию. Грамотная подкормка — залог успеха для крупной клубники и малины в летний период.
"Малина — прожорливая культура. Ремонтантным сортам дозу удобрений повышайте на 30% от нормы, иначе плоды будут мелкими", — объяснила в беседе с Pravda.Ru агроном-консультант Ольга Семёнова.
Альтернатива — древесная зола. Настаивайте стакан в 10 литрах воды сутки. Органический подход часто эффективнее органического земледелия с жесткой химией. Перед процедурой обязательно пролейте землю, чтобы корни не получили ожог.
Загущение — враг урожая. Удаляйте увядшие листья и слабую поросль. Она оттягивает питание на себя. Сжигайте срезанное, чтобы споры грибка не атаковали здоровые ветви.
"Поросль из спящих почек корней — паразитическое образование. Вырезайте её под корень до уровня почвы, иначе малинник превратится в непроходимый лес", — предостерёг в беседе с Pravda.Ru специалист по овощным культурам Алексей Данилов.
|Метод
|Эффект
|Мульчирование почвы
|Сохранение влаги и защита корней
|Регулярная обрезка
|Улучшение вентиляции, борьба с гнилью
Бутоны притягивают насекомых. Забудьте об инсектицидах — это убьёт опылителей. Используйте настой пижмы или содовый раствор. Такая обработка создает барьер, не отравляя плоды.
"Применение горчичного порошка — классика. Это безвредно для человека, но эффективно отпугивает большинство вредителей ягодников", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru специалист по ягодным культурам Екатерина Мартынова.
Да. Это дает азот и удерживает влагу, но не укладывайте траву вплотную к стволам.
Скорее всего, это малинная муха. Срежьте поврежденную часть до здоровой ткани.
Раз в неделю, но обильно. Почва должна промокнуть на глубину 30-40 сантиметров.
Прищипка в июне стимулирует ветвление, увеличивая число плодовых веточек у летних сортов.
Мировая автоиндустрия отказывается от привычного литража в пользу компактных агрегатов, за которыми скрываются строгие расчеты конструкторов и таможенных служб.