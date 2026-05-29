Хорошей ягоды должно быть много: как правильно подкармливать и обрезать малину для увеличения плодов

Малина в начале лета требует минимального, но точного вмешательства. Ошибки в уходе сейчас фатально снижают урожайность. Биолог Ирина Сушилова выделяет три рычага управления состоянием плантации, которые гарантируют налив крупной ягоды.

Фото: Pravda.Ru by Елена Мороз, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Мощные кусты малины с крупными ягодами после обработки

Сбалансированное питание кустов

Цветение истощает ресурсы почвы мгновенно. Кусту нужны фосфор и калий — ключевые элементы для формирования завязи. Используйте монофосфат калия или калимагнезию. Грамотная подкормка — залог успеха для крупной клубники и малины в летний период.

"Малина — прожорливая культура. Ремонтантным сортам дозу удобрений повышайте на 30% от нормы, иначе плоды будут мелкими", — объяснила в беседе с Pravda.Ru агроном-консультант Ольга Семёнова.

Альтернатива — древесная зола. Настаивайте стакан в 10 литрах воды сутки. Органический подход часто эффективнее органического земледелия с жесткой химией. Перед процедурой обязательно пролейте землю, чтобы корни не получили ожог.

Гигиена посадок и удаление поросли

Загущение — враг урожая. Удаляйте увядшие листья и слабую поросль. Она оттягивает питание на себя. Сжигайте срезанное, чтобы споры грибка не атаковали здоровые ветви.

"Поросль из спящих почек корней — паразитическое образование. Вырезайте её под корень до уровня почвы, иначе малинник превратится в непроходимый лес", — предостерёг в беседе с Pravda.Ru специалист по овощным культурам Алексей Данилов.

Метод Эффект Мульчирование почвы Сохранение влаги и защита корней Регулярная обрезка Улучшение вентиляции, борьба с гнилью

Профилактика вредителей без химии

Бутоны притягивают насекомых. Забудьте об инсектицидах — это убьёт опылителей. Используйте настой пижмы или содовый раствор. Такая обработка создает барьер, не отравляя плоды.

"Применение горчичного порошка — классика. Это безвредно для человека, но эффективно отпугивает большинство вредителей ягодников", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru специалист по ягодным культурам Екатерина Мартынова.

Ответы на популярные вопросы о выращивании малины

Можно ли мульчировать малину свежей травой?

Да. Это дает азот и удерживает влагу, но не укладывайте траву вплотную к стволам.

Почему сохнут кончики молодых побегов?

Скорее всего, это малинная муха. Срежьте поврежденную часть до здоровой ткани.

Как часто нужно поливать малинник в жару?

Раз в неделю, но обильно. Почва должна промокнуть на глубину 30-40 сантиметров.

Нужно ли прищипывать верхушки летом?

Прищипка в июне стимулирует ветвление, увеличивая число плодовых веточек у летних сортов.

