Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Елена Мороз

Запах леса в вашем огороде: плодоношение этих кустов продлится до самого октября

Садоводство

Обычная клубника заставляет дачника стоять в позе "буквы Г", вырезая бесконечные побеги. Безусая земляника — полная противоположность. Это выбор тех, кто ценит чистоту на грядках и лесной аромат ягод до самых заморозков. Миниатюрные кусты не захватывают территорию, а смиренно сидят на отведенном месте, выдавая урожай волнами. Это не замена гигантам весом в сто граммов, а деликатес, который растет сам по себе.

Земляника
Фото: www.pexels.com by Feyruz Aslanov is licensed under Бесплатное использование
Земляника

Преимущества безусой культуры

Безусая земляника — прямой потомок лесных сортов. Генетика лишила её способности плодить "потомство" через усы, направив все силы на цветение. Вы получаете ровные, опрятные кочки, которые идеально вписываются в современный ландшафтный дизайн без лишней стрижки. Ягоды висят высоко, не гниют на сырой земле и радуют запахом настоящей лесной поляны.

"Безусые сорта — спасение для тех, кто не хочет бороться с хаосом в огороде. Основная задача здесь — вовремя омолаживать посадки, так как куст работает на износ, отдавая все питание ягоде", — пояснил в беседе с Pravda.Ru специалист по овощным культурам открытого грунта Алексей Данилов.

Топ проверенных сортов

Для стабильного результата стоит выбирать сорта с историей. Они не капризны к перепадам температур и стабильно зимуют. Среди фаворитов — "Александрия", "Али-Баба" и классический "Барон Солемахер". Если хочется экзотики, попробуйте "Белый лебедь" — птицы не склевывают светлую ягоду, принимая её за незрелую.

Характеристика Безусая земляника
Срок плодоношения Весь сезон до октября
Способ размножения Деление куста или семена
Трудозатраты Минимальные (без обрезки усов)

Агротехника для ленивых

Главный секрет успеха — не копать и мульчировать. Корневая система у земляники поверхностная. Любое рыхление тяпкой обрывает сосущую сеть корней. Намного проще укрыть землю органикой. Это не только сохранит влагу, но и избавит от необходимости уничтожать сорняки ручным трудом. Почва под слоем сена или компоста всегда остается рыхлой и живой.

"Безусая земляника крайне чувствительна к дефициту калия во время второй волны урожая. Вместо "химии" используйте зольный настой — это даст сладость ягоде и укрепит иммунитет куста", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru агроном-консультант Ольга Семёнова.

Методы размножения

Раз нет усов — делим куст. Раз в три года растение само намекает на процедуру: середина оголяется, урожай падает. Весной выкапываем "старика", разбираем на отдельные розетки (рожки) и рассаживаем. Второй путь — семена. Это дольше, зато можно сразу получить много чистого посадочного материала без болезней. А если ваши саженцы вдруг замерли в развитии, изучите типичные ошибки при посадке, которые часто допускают новички.

"Обновлять плантацию раз в три года — это закон. Если этого не делать, куст выпирает из земли, корни пересыхают, а ягода превращается в мелкую сухую костянку", — резюмировал в беседе с Pravda.Ru эксперт по органическому земледелию Владимир Трофимов.

Ответы на популярные вопросы о безусой землянике

Можно ли сажать её в тени?

Жить будет, но урожая не ждите. Ягода получится кислой и водянистой. Солнечный свет критически важен для накопления сахаров.

Нужно ли укрывать на зиму?

В средней полосе сорта альпийского типа отлично зимуют под снегом. Если снега нет, достаточно набросать немного лапника.

Почему ягоды стали мелкими?

Скорее всего, куст слишком старый или ему не хватает полива. Без воды ремонтантные сорта мгновенно сбрасывают завязи.

Как бороться с вредителями без ядов?

Используйте смешанные посадки. Чеснок или бархатцы рядом с земляникой отпугивают долгоносика своим резким запахом.

Читайте также

Экспертная проверка: специалист по овощным культурам открытого грунта Алексей Данилов, агроном-консультант Ольга Семёнова, эксперт по органическому земледелию Владимир Трофимов
Автор Елена Мороз
Мороз Елена Юрьевна — садовод-агроном с 16-летним стажем. Разбирает методы защиты овощных культур и агротехнику выращивания в закрытом грунте.
Редактор Ирина Кудряшова
Ирина Кудряшова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
Новости Все >
Актуальность – только в скандалах: как актёр "Слова пацана" уколол Боярского за нападки на спектакль
Лето отменило скучные образы: эти шорты моментально делают гардероб дороже и свежее
Дачники зря расслабились: продажа овощей с грядки может обернуться налоговой проверкой
Дикий отдых без привычного комфорта: новые авиамаршруты перевернут представления о бюджетном досуге
Безнаказанность обернулась трагедией: агрессивный подросток разбил голову пенсионерке
Призрак северного фронта: зачем Киев упорно рисует страшный сценарий на границе
Земля тормозит, а мы не замечаем: что на самом деле происходит с сутками
Лесники не смогли сдержать эмоций: в Подмосковье нашли способ привязать людей к земле
График захвата внимания: зачем Меган Маркл и принц Гарри намеренно перебивают новости о королевской семье
Ваш автомобиль не пройдет? Какие изменения в техосмотре готовят для водителей
Сейчас читают
Старый ПВХ снова как новый: простые средства вытянут желтизну даже из убитого пластика
Недвижимость
Старый ПВХ снова как новый: простые средства вытянут желтизну даже из убитого пластика
Массивные кроссовки устарели: летом-2026 с платьями носят только эти модели
Красота и стиль
Массивные кроссовки устарели: летом-2026 с платьями носят только эти модели
Эра хрупкого поликарбоната прошла: новый тип теплиц задает иные стандарты прочности
Садоводство, цветоводство
Эра хрупкого поликарбоната прошла: новый тип теплиц задает иные стандарты прочности
Популярное
Биты для шуруповерта стираются? Как восстановить их за 1 минуту и сделать вечными

Не спешите выбрасывать изношенную оснастку, ведь существуют проверенные методы, позволяющие вернуть инструменту заводскую твердость и прежнюю точность.

Биты для шуруповерта стираются? Как восстановить их за 1 минуту и сделать вечными
После удара по Старобельску всплыли новые детали: очевидец раскрыл то, о чем раньше молчали
После удара по Старобельску всплыли новые детали: очевидец раскрыл то, о чем раньше молчали
90 км/ч уходит в прошлое? В России предложили пересмотреть скоростные лимиты на трассах
Попытка ЦБ забрать своё у Euroclear не выглядит целесообразной. На что расчёт?
Тупик перекрёстка мира: амбиции Пашиняна сталкиваются с жёсткой реальностью Любовь Степушова Трамп проиграл Ближний Восток: Иран вышел из войны победителем, а Израиль снова остался один Юрий Бочаров Армянские дроны выкатили из тени: чемодан с контрактом открыли, а покупателя спрятали Андрей Николаев
После поездки в Старобельск у западной прессы сорвало маски: кадры вызвали слишком жёсткую реакцию
Спектакль Киева в ООН провалился: США отказались поддержать очередные заявления Украины
В Токио паника: Китай обрубает все контакты после дерзкой провокации у Тайваня
В Токио паника: Китай обрубает все контакты после дерзкой провокации у Тайваня
Последние материалы
Жара убивает тихо: какие симптомы у пожилых нельзя игнорировать летом ни на минуту
Правовой капкан для дачников: распоряжение Рослесхоза поставило владельцев в тупиковую ситуацию
Хватит кормить людей суррогатом: производителей подделок в России ждет реальный тюремный срок
Запах леса в вашем огороде: плодоношение этих кустов продлится до самого октября
Безнаказанность обернулась трагедией: агрессивный подросток разбил голову пенсионерке
Призрак северного фронта: зачем Киев упорно рисует страшный сценарий на границе
Творожный мусс за 6 минут: идеальный летний десерт из 3 ингредиентов без выпечки
Земля тормозит, а мы не замечаем: что на самом деле происходит с сутками
Ловушка бесплатного подключения: радость собственников СНТ омрачили скрытые расходы
Кровь хлынет изнутри: чей яд заживо превращает внутренности в жидкий поток
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.