Запах леса в вашем огороде: плодоношение этих кустов продлится до самого октября

Обычная клубника заставляет дачника стоять в позе "буквы Г", вырезая бесконечные побеги. Безусая земляника — полная противоположность. Это выбор тех, кто ценит чистоту на грядках и лесной аромат ягод до самых заморозков. Миниатюрные кусты не захватывают территорию, а смиренно сидят на отведенном месте, выдавая урожай волнами. Это не замена гигантам весом в сто граммов, а деликатес, который растет сам по себе.

Земляника

Преимущества безусой культуры

Безусая земляника — прямой потомок лесных сортов. Генетика лишила её способности плодить "потомство" через усы, направив все силы на цветение. Вы получаете ровные, опрятные кочки, которые идеально вписываются в современный ландшафтный дизайн без лишней стрижки. Ягоды висят высоко, не гниют на сырой земле и радуют запахом настоящей лесной поляны.

"Безусые сорта — спасение для тех, кто не хочет бороться с хаосом в огороде. Основная задача здесь — вовремя омолаживать посадки, так как куст работает на износ, отдавая все питание ягоде", — пояснил в беседе с Pravda.Ru специалист по овощным культурам открытого грунта Алексей Данилов.

Топ проверенных сортов

Для стабильного результата стоит выбирать сорта с историей. Они не капризны к перепадам температур и стабильно зимуют. Среди фаворитов — "Александрия", "Али-Баба" и классический "Барон Солемахер". Если хочется экзотики, попробуйте "Белый лебедь" — птицы не склевывают светлую ягоду, принимая её за незрелую.

Характеристика Безусая земляника Срок плодоношения Весь сезон до октября Способ размножения Деление куста или семена Трудозатраты Минимальные (без обрезки усов)

Агротехника для ленивых

Главный секрет успеха — не копать и мульчировать. Корневая система у земляники поверхностная. Любое рыхление тяпкой обрывает сосущую сеть корней. Намного проще укрыть землю органикой. Это не только сохранит влагу, но и избавит от необходимости уничтожать сорняки ручным трудом. Почва под слоем сена или компоста всегда остается рыхлой и живой.

"Безусая земляника крайне чувствительна к дефициту калия во время второй волны урожая. Вместо "химии" используйте зольный настой — это даст сладость ягоде и укрепит иммунитет куста", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru агроном-консультант Ольга Семёнова.

Методы размножения

Раз нет усов — делим куст. Раз в три года растение само намекает на процедуру: середина оголяется, урожай падает. Весной выкапываем "старика", разбираем на отдельные розетки (рожки) и рассаживаем. Второй путь — семена. Это дольше, зато можно сразу получить много чистого посадочного материала без болезней. А если ваши саженцы вдруг замерли в развитии, изучите типичные ошибки при посадке, которые часто допускают новички.

"Обновлять плантацию раз в три года — это закон. Если этого не делать, куст выпирает из земли, корни пересыхают, а ягода превращается в мелкую сухую костянку", — резюмировал в беседе с Pravda.Ru эксперт по органическому земледелию Владимир Трофимов.

Ответы на популярные вопросы о безусой землянике

Можно ли сажать её в тени?

Жить будет, но урожая не ждите. Ягода получится кислой и водянистой. Солнечный свет критически важен для накопления сахаров.

Нужно ли укрывать на зиму?

В средней полосе сорта альпийского типа отлично зимуют под снегом. Если снега нет, достаточно набросать немного лапника.

Почему ягоды стали мелкими?

Скорее всего, куст слишком старый или ему не хватает полива. Без воды ремонтантные сорта мгновенно сбрасывают завязи.

Как бороться с вредителями без ядов?

Используйте смешанные посадки. Чеснок или бархатцы рядом с земляникой отпугивают долгоносика своим резким запахом.

