Елена Мороз

Лук ещё не созрел, а уже желтеет: дачники часто пропускают момент, когда всё можно спасти

Грядка лука — это живой организм, который умеет разговаривать. Когда перья начинают желтеть, растение буквально кричит о своих нуждах. Но паниковать рано. Иногда рыжая макушка — не приговор урожаю, а естественный финал долгого пути. Главное — вовремя отличить обычный голод от опасного вторжения вредителей или грибка. Один важный нюанс, который поможет отличить естественное старение лука от опасной болезни, разобран чуть ниже по тексту.

Когда желтизна — это норма

К середине лета луковые грядки часто выглядят так, будто по ним проехал трактор. Листья ложатся на землю, высыхают и теряют цвет. Это не повод хвататься за опрыскиватель. В этот момент луковичные растения просто перекачивают все соки из ботвы в подземную часть. Так формируется крепкая головка, которая пролежит в погребе до весны. Тот самый секрет: если шейка лука (место, где перо переходит в луковицу) стала мягкой, а листья полегли сами — лук созрел. В этот период нужно не кормить, а сушить. Полив прекращают за три недели до уборки. Лишняя влага сейчас — прямой путь к гнили и потере всего запаса.

"Если лук желтеет в июле и ложится на бок, оставьте его в покое. Растение готовится к спячке. Любая попытка полить грядку в это время только разбудит спящие грибки", — отметила в беседе с Pravda.Ru агроном-консультант Ольга Семёнова.

Ошибки ухода: вода и еда

Если же лук зажелтел в мае или июне — это уже сигнал бедствия. Чаще всего растениям просто не хватает азота. Перья становятся бледными, тонкими и вялыми. Желтизна идет строго сверху вниз. В таком случае поможет правильная подкормка. Вторая беда — жажда. Лук не умеет брать воду из глубины, его корни сидят почти на поверхности. Если земля просохла глубже фаланги пальца, кончики перьев начнут "гореть" и сохнуть. Поливать нужно редко, но обильно, чтобы промочить слой почвы на 20 сантиметров.

Проблема Как выглядит
Дефицит азота Бледная зелень, желтые кончики на молодых перьях
Засуха Сухие коричневые кончики, земля в трещинах

Болезни: от пятен до гнили

Хуже всего, когда на пере появляются пятна или странный налет. Белые точки с серебристым отливом — это ботритис. А если листья покрылись фиолетовой "пылью", значит, пришла ложная мучнистая роса. Тут простым поливом не обойтись. Самый коварный враг — фузариоз. Лук желтеет, но продолжает стоять прямо. Если выдернуть такую луковицу, донце окажется мягким и водянистым. Такие растения нужно немедленно убирать с участка и сжигать.

"Грибковые инфекции обожают сырость и скученность. Не сажайте лук слишком плотно. Ветер должен гулять между рядами, подсушивая перо после росы", — объяснил почвовед Игорь Лыткин.

Кто грызет луковицу изнутри

Если перо вянет целиком, а растение легко выходит из земли — это работа луковой мухи. Ее личинки выедают луковицу изнутри, превращая ее в кашу. Чтобы спасти грядки, нужно принимать меры еще весной, прикрывая посадки специальной сеткой. Защита от мухи — это залог целого подвала овощей зимой. Другой скрытный враг — скрытнохоботник. На пере появляются белые штрихи, будто кто-то проел внутри туннели. Это личинки жука уничтожают ткань листа. Поможет регулярное рыхление: жуки не любят, когда их тревожат в земле. Также эффективна грамотная блокировка доступа вредителей к грядкам.

Ответы на популярные вопросы

Можно ли использовать пожелтевший лук в пищу?

Если причина в засухе или нехватке азота — можно. Если же на луковице гниль, плесень или личинки насекомых, такой овощ лучше выбросить.

Поможет ли соль от пожелтения лука?

Народные методы вроде пролива солью могут убить луковую муху, но они же портят почву. Соль делает землю тяжелой и мертвой. Лучше использовать современные биологические препараты.

Что делать, если перо закручивается в спираль?

Чаще всего это признак деятельности нематоды — микроскопического червя. Лечения нет, растение нужно удалить, а на этом месте не сажать лук минимум три года.

Экспертная проверка: агроном-консультант Ольга Семёнова, почвовед Игорь Лыткин, специалист по овощным культурам Алексей Данилов

 

Автор Елена Мороз
Мороз Елена Юрьевна — садовод-агроном с 16-летним стажем. Разбирает методы защиты овощных культур и агротехнику выращивания в закрытом грунте.
Редактор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
Темы лук урожай
