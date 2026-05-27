Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Елена Мороз

Июнь решает судьбу урожая: эти работы на грядках нельзя откладывать ни на неделю

Садоводство

В июне дача напоминает растревоженный муравейник. Земля прогрелась, сорняк попер стеной, а рассада помидоров требует внимания чаще, чем капризный ребенок. Время переломное: сейчас закладывается фундамент для погребов, набитых банками и сочными корнеплодами.

Борьба с пыреем
Фото: Pravda.ru by Елена Мороз, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Борьба с пыреем

Один важный секрет, который поможет сохранить силы и не превратить отдых в бесконечную битву за выживание растений, разобран чуть ниже по тексту.

Укрытие и последние сроки посева

Июнь коварен ночными похолоданиями. Теплолюбивые огурцы и кабачки лучше держать под спанбондом до тех пор, пока не раскроются первые цветы. Если рассада томатов замерла, проверьте температуру почвы — холодные корни просто не качают питание.

До середины месяца еще можно успеть с подзимними запасами. Посеянная сейчас морковь и свекла отлично хранятся до самой весны. Почва в июне быстро сохнет, поэтому семена нужно закладывать во влажные бороздки и сразу мульчировать, чтобы не пошла корка. Опытные садоводы используют запах мокрой травы как сигнал — если мульча подсохла и не пахнет, пора доставать шланг.

"В июне важно не перегреть растения под пленкой. Днем температура внутри парника взлетает до 40 градусов, что стерилизует пыльцу. Завязей не будет. Используйте только белый дышащий материал", — объяснила в беседе с Pravda.Ru агроном-консультант Ольга Семенова.

Тонкая работа: прореживание и окучивание

Загущенные всходы — это голодный паек для овощей. Если пожалеть лишние ростки моркови, вместо крупных плодов вырастут "хвосты". Дистанция в 4–5 см дает корнеплоду пространство для маневра. Картофель требует земли по самые уши, пока ботва не сомкнулась. Окучивание после дождя создает в гребне рыхлую камеру, где клубни растут быстрее.

Культура Главная задача в июне
Томаты Удаление пасынков раз в неделю
Огурцы Ослепление нижних пазух
Морковь Прореживание и борьба с мухой
Картофель Двойное окучивание

Важный нюанс: сорняки в июне — это не враги, а ценный ресурс. Срезанная плоскорезом трава без семян должна оставаться на грядке. Тот самый секрет заключается в постоянном покрытии земли органикой. Голая почва на солнце печется и твердеет, превращая жизнь корней в пытку. Тонкий слой подвяленной травы сохранит влагу и даст еду червям.

Геометрия куста: пасынки и плети

Помидоры забирают силу на лишнюю зелень. Если не пасынковать кусты томатов, получите джунгли без плодов. Лишние побеги выламывают руками, оставляя пенек — так новая поросль появится не скоро. Огурцам в теплице тоже нужна дисциплина. Нижние четыре пазухи очищают полностью, чтобы куст набрал мощь для рывка вверх.

"Многие боятся резать лишнее, но это ошибка. Растение должно проветриваться. Сухое основание стебля — лучшая защита от гнили и фитофторы", — отметил эксперт по органическому земледелию Владимир Трофимов.

Режим полива и меню для овощей

Холодная вода из колодца — яд для июньских грядок. Нужна только отстоянная, теплая. На пересохшей земле часто листья огурцов желтеют по краю, сигнализируя о нехватке калия. В качестве подкормки идеально работает травяной настой. Запах у него резкий, зато эффект виден уже через пару дней: ботва темнеет, а завязи перестают осыпаться.

Защита от вредителей в июне идет полным ходом. Пока капусту не съела блошка, ее припудривают золой. Если под землей медведка режет стебли, в ход идут ловушки. Главное — заметить проблему вовремя, не давая насекомым шанса на массовый десант.

Ответы на популярные вопросы об июньских работах

Зачем нужно окучивать картофель дважды?

Первый раз защищаем всходы от возможных заморозков. Второй раз создаем объем для нарастания новых столонов, на которых завяжутся клубни.

Можно ли поливать томаты по листьям?

Нет, это прямой путь к фитофторе. Воду льем строго под корень. Каждое попадание влаги на лист в жару вызывает микроожог или создает среду для грибка.

Как избавиться от слизней без химии?

Мульчирование часто помогает, но иногда защита клубники требует более жестких мер, вроде механических преград из яичной скорлупы или хвойного опада.

Читайте также

Экспертная проверка: агроном-консультант Ольга Семенова, эксперт по органическому земледелию Владимир Трофимов
Автор Елена Мороз
Мороз Елена Юрьевна — садовод-агроном с 16-летним стажем. Разбирает методы защиты овощных культур и агротехнику выращивания в закрытом грунте.
Редактор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
Темы борьба с вредителями
Новости Все >
Рискованный сервис на частных участках: массовое аннулирование деятельности затронуло весь регион
Попытка ЦБ забрать своё у Euroclear не выглядит целесообразной. На что расчёт?
Летние прогулки превратились в пытку: новые условия выживания заставляют людей менять привычки
Магнитогорск остался в прошлом: решение суперзвезды хоккея лишило КХЛ надежды
Гаечный ключ с мозгами: ИИ ускоряет ремонт авто, но ошибку всё равно ловит человек
Уязвимости пустующего жилья: советы по недвижимости на период летних отпусков
Опасная ловушка банковских вкладов: как бережливость населения приводит к массовой блокировке наличности
Прощайте, мучительные диеты: как знакомые запахи обманывают мозг и заставляют лишние килограммы уйти
Мозг стареет медленнее, если есть это каждый день: врач назвала главных защитников памяти
Революция в медицине Подмосковья: цифровой алгоритм лишил работы сотрудников справочных служб
Сейчас читают
В США долго смеялись над белыми шинами советских комбайнов, пока до них не дошло спустя 20 лет
Авто
В США долго смеялись над белыми шинами советских комбайнов, пока до них не дошло спустя 20 лет
После удара по Старобельску всплыли новые детали: очевидец раскрыл то, о чем раньше молчали
Мир. Новости мира
После удара по Старобельску всплыли новые детали: очевидец раскрыл то, о чем раньше молчали
Дешево, но очень вкусно: как превратить обычную капусту в изысканный горячий перекус
Еда и рецепты
Дешево, но очень вкусно: как превратить обычную капусту в изысканный горячий перекус
Популярное
В США долго смеялись над белыми шинами советских комбайнов, пока до них не дошло спустя 20 лет

Вспоминая эстетику советских полей, эксперты разбирают инженерную логику использования подручных средств для сохранения эластичности резины на солнце.

В США долго смеялись над белыми шинами советских комбайнов, пока до них не дошло спустя 20 лет
После нового удара по Киеву на Банковой начались меры, которые раньше считались немыслимыми
После нового удара по Киеву на Банковой начались меры, которые раньше считались немыслимыми
Тайга хранила секрет 20 лет: советский солдат, 9 японок и их 73 ребенка
После удара по Старобельску всплыли новые детали: очевидец раскрыл то, о чем раньше молчали
Трамп проиграл Ближний Восток: Иран вышел из войны победителем, а Израиль снова остался один Юрий Бочаров Курс нового правительства Болгарии оказался проамериканским Любовь Степушова Армянские дроны выкатили из тени: чемодан с контрактом открыли, а покупателя спрятали Андрей Николаев
После удара по Старобельску Россия связалась с окружением Трампа — и это был не разговор о мире
Не зола и не навоз: агроном раскрыл главную подкормку клубники во время цветения
Спектакль Киева в ООН провалился: США отказались поддержать очередные заявления Украины
Спектакль Киева в ООН провалился: США отказались поддержать очередные заявления Украины
Последние материалы
До трассы на Орехов рукой подать: Россия сокрушила мощный укрепрайон ВСУ в Воздвижевке
Сковорода больше не стреляет: копеечный трюк, который защитит кухню от жира
Маленький комок ярости с дивана: эти собаки чаще других кусают собственных хозяев
Пока женщины спасают лицо, возраст прорывается совсем с другой стороны: летом это видно сразу
Главная ошибка "бега от отеков": почему вы не видите результата и как это исправить
Старую номенклатуру пустили под нож: правительство Венгрии пошло на крайние меры
Июнь решает судьбу урожая: эти работы на грядках нельзя откладывать ни на неделю
Убивать нельзя, терпеть опасно: как навести порядок на участке, чтобы не привлечь змеиное гнездо
Пока спорят о запретах для детей, самая уязвимая группа в интернете оказалась совсем другой
Эффект за 30 минут: копеечный аптечный рецепт, который спасет даже самые сухие пятки
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.