Ирина Колесникова

Секреты правильного полена: как защитить запас дров от влаги, плесени и лишних хлопот

Садоводство

Бросать дрова на землю — значит кормить грибок и гниль. Сырое полено не горит, а коптит. Продуманная поленница превращает кучу мусора в золотой запас энергии. Умный садовод не тратит силы на бесконечную перекладку штабеля. Он один раз выстраивает систему, где дерево сохнет само за счет ветра и солнца.

Фото: Pravda.Ru by Ирина Колесникова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Форматы хранения: от сарая до навеса

Выбор места зависит от аппетита вашей печи. Для бани хватит компактного пристенного навеса. Для отопления дома на всю зиму нужен серьезный арсенал. Сарай защищает от ультрафиолета. Солнце пересушивает дерево, делая его хрупким. Но внутри обязательны щели в стенах. Без сквозняка поленья задохнутся. Навес — более маневренный вариант. Его легко пристроить к глухой стене. Главное — надежная крыша из профнастила или шифера.

"Древесина в закрытом помещении без вентиляции превращается в рассадник плесени за один сезон. Оставляйте зазоры между рядами — воздух должен "гулять" внутри штабеля", — констатировал в беседе с Pravda.Ru почвовед Игорь Лыткин.

Если места мало, используйте вертикальные конструкции. Высокая поленница экономит метры. Но она требует опоры. Подойдут вкопанные столбы или стены хозблока. Контакт с грунтом исключен. Нижний ярус укладывают на поддоны или бревна-подложки.

Золотые правила сухой поленницы

Дрова должны дышать. Плотно прижатые к сырой стене поленья моментально набирают влагу. Фундамент поленницы — это всегда прослойка воздуха. Используйте старые кирпичи или камни как опору для настила. Если штабель стоит на открытом месте, делайте его с небольшим уклоном назад. Это повысит устойчивость.

Метод хранения Главный риск
Открытая поленница Намокание от косых дождей и снега
Закрытый сарай Застой влаги и появление грибка

Сортируйте топливо по породам. Береза дает жар, но быстро гниет под дождем. Хвойные породы стреляют искрами — их лучше держать подальше от открытых площадок. Начинайте использовать те дрова, что пролежали дольше всех. Старое дерево теряет калорийность.

"Не смешивайте свежие поленья со старыми. Влага от свежего среза быстро перейдет на сухую древесину, что испортит качество всего запаса", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru специалист по уходу за садом Павел Корнеев.

Дрова как часть интерьера

Для каминных залов актуальны переносные подставки. Это не просто декор, а рабочий инструмент. Дрова, занесенные с мороза, должны прогреться перед топкой. Пару дней в тепле — и розжиг займет секунды. Малые порции топлива можно хранить в плетеных корзинах или металлических кованых каркасах. Они смотрятся благородно и не создают грязи вокруг очага.

В саду поленница может стать живой стеной. Она защищает от ветра и зонирует участок. Дизайнеры часто используют круговую кладку — "гриб". Выглядит эффектно, но требует сноровки. Центральная часть такого "гриба" должна оставаться полой для тяги воздуха. Это гарантирует равномерную просушку каждого бревна в круге.

"Эстетика не должна вредить функционалу. Красиво уложенные дрова у входа — это удобно, но убедитесь, что свес крыши закрывает их полностью", — отметила в беседе с Pravda.Ru ландшафтный дизайнер Анна Беспалова.

Учитывайте путь доставки. Таскать охапки через весь сад тяжело. Располагайте основное хранилище ближе к въезду, а расходное — у дверей дома. Зимой вы оцените каждый сэкономленный метр пути по сугробам. Сад — это про комфорт, а не про преодоление препятствий.

Ответы на популярные вопросы о хранении дров

Можно ли укрывать дрова пленкой?

Только сверху. Не заматывайте штабель целиком. Под пленкой образуется конденсат. Дрова сопреют из-за отсутствия циркуляции воздуха.

Через сколько времени дрова считаются сухими?

Обычно требуется год. Спиленные зимой и расколотые весной поленья будут готовы к следующему отопительному сезону при правильном хранении.

Зачем класть дрова корой вверх?

Кора работает как природный зонтик. Если в штабель попадет вода, она скатится по коре, не впитываясь в волокна древесины.

Нужно ли обрабатывать поленницу от насекомых?

Здоровому и сухому дереву химия не нужна. Главная защита от жучков — низкая влажность. В сухих дровах личинки не выживают.

Экспертная проверка: почвовед Игорь Лыткин, специалист по уходу за садом Павел Корнеев, ландшафтный дизайнер Анна Беспалова
Автор Ирина Колесникова
Ирина Колесникова — консультант по сезонным работам в саду, обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
