Медовое совершенство: растение, которое превратит ваш сад в пышное облако

Алиссум многолетний — находка для тех, кто не желает превращать дачу в исправительно-трудовую колонию. Этот растение-атлант тянет на себе эстетику сада с мая до заморозков, требуя взамен лишь солнечного пятна. Сажайте его один раз. В мае рассыпали семена — в июне получили медовый взрыв и плотные соцветия-кисти, которые пахнут как пасека в разгар сезона.
Растение работает на результат. Высота бурачка едва достигает 25 см, но в ширину один куст легко перекрывает полметра. Это идеальный живой щит для земли, который сохраняет влагу и не дает шансов сорнякам. Палитра — от ледяного белого до густого чернильно-фиолетового. При грамотном подходе этот ковер переживет суровые зимы до -34 °C без плясок с укрывным материалом.
"Алиссум — это природный индикатор здоровья участка. Он обожает дренаж и свет. Если вы видите, что куст начал лысеть или гнить, значит, вы залили почву. Остановитесь. Земля должна дышать, а не киснуть в болоте", — констатировал в беседе с Pravda.Ru почвовед Игорь Лыткин.
Традиционный подход заставляет дачников рыхлить и поливать цветы ежедневно. Умный садовод знает: алиссум засухоустойчив. Его корни найдут воду сами, если грунт остается рыхлым и воздушным. Главный прием — обрезка. Когда первая волна цветения пойдет на спад, просто срежьте увядшие соцветия. Это спровоцирует вторую лавину цветов, которая продержится до самого снега.
|Параметр
|Характеристика
|Зимостойкость
|Зона 4 (выдерживает до -34 °C)
|Отношение к свету
|Строго солнечное место
|Диаметр куста
|До 50 см при высоте в 20 см
|Период цветения
|С июня до серьезных заморозков
Для тех, кто хочет ускорить развитие растения в начале сезона, можно использовать майские подкормки, но без фанатизма. Избыток азота превратит алиссум в жирную зеленую кочку без единого цветка. Соблюдайте меру — это растение создано для спартанских условий.
"Главная ошибка весной — азотный перекорм. Для алиссума это фатально. Вместо цветов вы получите только ботву. Используйте комплексные составы только для старта вегетации в минимальных дозах", — объяснил в беседе с Pravda.Ru агрохимик Роман Эдигаров.
Аромат бурачка привлекает полезных насекомых, что помогает защитить соседние культуры. Если посадить его рядом с садовым колокольчиком, получится устойчивая и неприхотливая композиция, которая не потребует вашего внимания неделями.
Нет. Многолетний сорт отлично зимует в грунте. Подготовка сводится к удалению старых побегов, но укрытие не требуется.
Скорее всего, растение сформировало семена. Обрежьте куст на одну треть, и через неделю начнется новая волна цветения.
Да. Его резкий медовый запах дезориентирует многих насекомых-вредителей, а привлеченные пчелы косвенно улучшают урожай овощей на участке.
Это идеальный вариант для контейнеров. Алиссум красиво свисает "бородой", заполняя все пустоты, но в кашпо полив должен быть чаще из-за ограниченного объема земли.
