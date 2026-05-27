Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Сергей Михеев

Медовое совершенство: растение, которое превратит ваш сад в пышное облако

Садоводство

Алиссум многолетний — находка для тех, кто не желает превращать дачу в исправительно-трудовую колонию. Этот растение-атлант тянет на себе эстетику сада с мая до заморозков, требуя взамен лишь солнечного пятна. Сажайте его один раз. В мае рассыпали семена — в июне получили медовый взрыв и плотные соцветия-кисти, которые пахнут как пасека в разгар сезона.

Алиссум многолетний
Фото: Pravda.Ru by Сергей Михеев is licensed under publiс domain
Алиссум многолетний

Биология алиссума: как он захватывает пространство

Растение работает на результат. Высота бурачка едва достигает 25 см, но в ширину один куст легко перекрывает полметра. Это идеальный живой щит для земли, который сохраняет влагу и не дает шансов сорнякам. Палитра — от ледяного белого до густого чернильно-фиолетового. При грамотном подходе этот ковер переживет суровые зимы до -34 °C без плясок с укрывным материалом.

"Алиссум — это природный индикатор здоровья участка. Он обожает дренаж и свет. Если вы видите, что куст начал лысеть или гнить, значит, вы залили почву. Остановитесь. Земля должна дышать, а не киснуть в болоте", — констатировал в беседе с Pravda.Ru почвовед Игорь Лыткин.

Секреты ухода без лишних движений

Традиционный подход заставляет дачников рыхлить и поливать цветы ежедневно. Умный садовод знает: алиссум засухоустойчив. Его корни найдут воду сами, если грунт остается рыхлым и воздушным. Главный прием — обрезка. Когда первая волна цветения пойдет на спад, просто срежьте увядшие соцветия. Это спровоцирует вторую лавину цветов, которая продержится до самого снега.

Параметр Характеристика
Зимостойкость Зона 4 (выдерживает до -34 °C)
Отношение к свету Строго солнечное место
Диаметр куста До 50 см при высоте в 20 см
Период цветения С июня до серьезных заморозков

Для тех, кто хочет ускорить развитие растения в начале сезона, можно использовать майские подкормки, но без фанатизма. Избыток азота превратит алиссум в жирную зеленую кочку без единого цветка. Соблюдайте меру — это растение создано для спартанских условий.

"Главная ошибка весной — азотный перекорм. Для алиссума это фатально. Вместо цветов вы получите только ботву. Используйте комплексные составы только для старта вегетации в минимальных дозах", — объяснил в беседе с Pravda.Ru агрохимик Роман Эдигаров.

Аромат бурачка привлекает полезных насекомых, что помогает защитить соседние культуры. Если посадить его рядом с садовым колокольчиком, получится устойчивая и неприхотливая композиция, которая не потребует вашего внимания неделями.

Ответы на популярные вопросы об алиссуме

Нужно ли выкапывать алиссум на зиму?

Нет. Многолетний сорт отлично зимует в грунте. Подготовка сводится к удалению старых побегов, но укрытие не требуется.

Почему алиссум перестал цвести в середине лета?

Скорее всего, растение сформировало семена. Обрежьте куст на одну треть, и через неделю начнется новая волна цветения.

Помогает ли алиссум от вредителей?

Да. Его резкий медовый запах дезориентирует многих насекомых-вредителей, а привлеченные пчелы косвенно улучшают урожай овощей на участке.

Можно ли выращивать его в кашпо?

Это идеальный вариант для контейнеров. Алиссум красиво свисает "бородой", заполняя все пустоты, но в кашпо полив должен быть чаще из-за ограниченного объема земли.

Читайте также

Экспертная проверка: почвовед Игорь Лыткин, агрохимик Роман Эдигаров.
Автор Сергей Михеев
Сергей Михеев — садовник-практик, обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
Темы сад дача цветы растения садоводство
Новости Все >
Апартаменты в России могут получить новый статус — миллионы владельцев ждут перемен, но есть нюанс
Смертельный удар стал спа-курортом: как кратер в Корее породил жизнь в разгар ледникового периода
Представители противоположных политических партий держались по отношению друг к другу вполне корректно… — писала газета Русское слово 27 мая 1907 года
Призрак Троцкого в Париже: как старая тактика меняет Европу прямо сейчас
Активы ЮГК снова выставили на продажу: торги пошли совсем не по сценарию
Уже не просто гости: как диаспоры в Европе незаметно превратились в мощное оружие
Героизм воинов на фронте отметили официально: казакам "Терека" вручили высшие боевые знаки отличия
Крик и лёд: какое экстремальное хобби объединяет принца Уильяма и Кейт Миддлтон
Бэби-бум в Новосибирском зоопарке: белый медвежонок Умка стал звездой сезона в 2026 году
Судебный финал или пауза: адвокат раскрыл детали пребывания Чекалина в изоляторе
Сейчас читают
Добавьте это в окрошку — и вкус станет ресторанным: секрет шефа удивил гурманов
Еда и рецепты
Добавьте это в окрошку — и вкус станет ресторанным: секрет шефа удивил гурманов
Мокрица боится не тяпки: метод умных дачников, после которого сорняк больше не лезет
Садоводство, цветоводство
Мокрица боится не тяпки: метод умных дачников, после которого сорняк больше не лезет
После удара по Старобельску Россия связалась с окружением Трампа — и это был не разговор о мире
Мир. Новости мира
После удара по Старобельску Россия связалась с окружением Трампа — и это был не разговор о мире
Популярное
В США долго смеялись над белыми шинами советских комбайнов, пока до них не дошло спустя 20 лет

Вспоминая эстетику советских полей, эксперты разбирают инженерную логику использования подручных средств для сохранения эластичности резины на солнце.

В США долго смеялись над белыми шинами советских комбайнов, пока до них не дошло спустя 20 лет
После нового удара по Киеву на Банковой начались меры, которые раньше считались немыслимыми
После нового удара по Киеву на Банковой начались меры, которые раньше считались немыслимыми
Тайга хранила секрет 20 лет: советский солдат, 9 японок и их 73 ребенка
После удара по Старобельску Россия связалась с окружением Трампа — и это был не разговор о мире
Крах большой сделки: ключевые доноры НАТО взбунтовались против планов генсека Рютте Любовь Степушова Армянские дроны выкатили из тени: чемодан с контрактом открыли, а покупателя спрятали Андрей Николаев Телефонное мошенничество в Израиле: почему все дороги ведут на Украину Юрий Бочаров
После удара по Старобельску Киев сделал следующий шаг, который вызвал новый резонанс
Вода наступает быстрее прогнозов: учёные наконец закрыли главный климатический парадокс
Зеленский назвал дату окончания конфликта: в России указали на условие, без которого мира не будет
Зеленский назвал дату окончания конфликта: в России указали на условие, без которого мира не будет
Последние материалы
Промышленный закат Европы: бизнес массово бежит из Германии из-за безумных цен на газ
Медовое совершенство: растение, которое превратит ваш сад в пышное облако
Маленькие шаги — большие перемены: 8 микропривычек, которые меняют всё без сверхусилий
Секреты подземного города: что на самом деле прячут в тоннеле под Енисеем
Расплата за предательство России: Армения может остаться без дешевого газа и нефти
90 км/ч уходит в прошлое? В России предложили пересмотреть скоростные лимиты на трассах
Волга против Geely: раскрыты цены на новую линейку авто, которые выйдут в июне
Запад закрывает лавочку: бунт ключевых стран НАТО наглухо лишит Зеленского денег
Забудьте о прополке: как навсегда очистить швы между плитками за 2 минуты
После удара по Старобельску всплыли новые детали: очевидец раскрыл то, о чем раньше молчали
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.