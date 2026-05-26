Не мешайте лозе работать: хитрый метод, как раз и навсегда лишить сорняки доступа к питанию винограда

Виноград требует грамотного питания, чтобы лоза не превратилась в сухие ветки, а щедро одаривала тяжелыми гроздьями. В первый год жизни саженец осваивается на новом месте и довольствуется тем, что заложено в посадочную яму. Однако со второго сезона аппетиты культуры растут, и без внешнего вмешательства получить достойный результат невозможно. Правильная стратегия кормления в мае и июне закладывает фундамент для сахарности ягод и здоровья всей плантации.

Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Два этапа весенней бодрости

Когда почки на лозе раскрываются, растению нужен стремительный старт. В этот момент за азотную составляющую отвечает аммиачная селитра, которая действует быстро и направленно. Первую порцию в 15 граммов распределяют по поверхности земли в приствольном круге. Вторая волна подкормки идет следом, но дозировку увеличивают до 30 граммов на корень.

"Многие совершают ошибку, закапывая гранулы глубоко в землю. Виноград любит, когда питание поступает постепенно с влагой, поэтому достаточно просто разбросать селитру перед поливом", — отметил в беседе с Pravda.Ru специалист по овощным культурам открытого грунта Алексей Данилов.

Грамотное распределение ресурсов позволяет подкармливать плотную землю эффективно, не перегружая корневую систему лишней химией. Если игнорировать весенний азот, лоза будет слабой, а лист бледным. Сильное растение гораздо лучше противостоит внешним угрозам и капризам погоды.

Защита и стимуляция в цветении

Как только появляются первые признаки цветения, фокус внимания смещается с роста зеленой массы на формирование завязей. Здесь на помощь приходят готовые растворы, которые работают по листу. Опрыскивание составом Завязь помогает винограду пережить температурные качели и гарантирует, что цветки не осыплются на землю бесплодным ковром.

"Натуральные стимуляторы в период цветения — это страховка садовода. После того как лепестки опадут, нужно сразу дать нитрофоску, чтобы ягода начала наливаться силой", — подчеркнула эксперт Pravda.Ru агроном-консультант Ольга Семёнова.

Для финишного рывка после цветения используют знакомую всем нитрофоску. Пропорция простая: две столовые ложки на стандартное 10-литровое ведро. Такой коктейль из азота, фосфора и калия дает гроздям необходимую энергию. Если вовремя подкармливать сад, урожайность возрастает кратно.

Принципы ленивого виноградаря

Философия природного земледелия гласит: не мешай лозе работать. Лишняя перекопка только разрушает структуру грунта, где живут полезные микроорганизмы. Вместо тяжелого труда лучше использовать мульчу или сделать быстрый компост, который защитит корни от перегрева и даст дополнительное питание.

Период работ Тип воздействия
До цветения лозы Аммиачная селитра в два этапа
Начало роспуска цветков Стимулирующее опрыскивание
После завершения цветения Полив раствором нитрофоски

"Виноград — растение благодарное. Он ценит не частоту подходов с тяпкой, а точность внесения удобрений и отсутствие агрессивных сорняков рядом с головой куста", — объяснил специально для Pravda.Ru почвовед Игорь Лыткин.

Для тех, кто хочет минимизировать уход, важно помнить: борьба с сорняками может быть простой, если использовать проверенные методы, а не бесконечную прополку. Чистая прикорневая зона — это отсутствие конкурентов за ту самую порцию селитры, которую вы внесли весной.

Ответы на популярные вопросы о винограде

Можно ли заменить селитру мочевиной?

Да, но мочевина работает медленнее и требует обязательной заделки в грунт, иначе азот просто улетит в атмосферу. Селитра в этом плане более практична для поверхностного внесения.

Почему ягоды винограда осыпаются сразу после цветения?

Чаще всего это дефицит микроэлементов или резкий дефицит влаги. Опрыскивание специальными составами в момент бутонизации решает эту проблему в большинстве случаев.

Нужно ли поливать лозу во время подкормки?

Жидкие удобрения всегда вносят по влажной земле. Если земля сухая, удобрение может вызвать ожог мелких всасывающих корешков, что затормозит развитие куста.

Экспертная проверка: специалист по овощным культурам Алексей Данилов, агроном Ольга Семёнова, почвовед Игорь Лыткин
Автор Ольга Смирнова
Ольга Дмитриевна Смирнова — садовод и ландшафтный дизайнер.
Редактор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
