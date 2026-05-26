Не зола и не навоз: агроном раскрыл главную подкормку клубники во время цветения

Клубника в цвету — это не повод для отдыха, а сигнал к смене агротехнической стратегии. Сейчас растение решает, во что вложить накопленные силы: в бесполезный лопух или в тяжелую, сладкую ягоду. Ошибка на этом этапе обнуляет весенние труды, превращая потенциальное ведро плодов в горсть кислой мелочи. Правильный уход исключает суету и тяжелый труд, опираясь на биологические циклы куста.

Фото: Pravda.Ru by Ольга Семёнова is licensed under Free for commercial use

Азотный тормоз: почему зелень враг урожая

Когда выдвигаются цветоносы, любое азотное "топливо" превращается в яд для урожайности. Навоз, мочевина и травяные настои провоцируют буйный рост листвы.

Растение жирует, забывая о потомстве. Куст превращается в джунгли, под которыми гниют редкие ягоды. Чтобы на столе была клубника, которую хотят все, поставки азота перекрывают полностью. Сейчас время строить каркас ягод, а не наращивать ботву.

"Многие по инерции льют органику под корень до самого июня. В итоге получают мощные кусты и ноль сахара. Растению банально не хватает калия для перекачки углеводов в плоды", — отметил в беседе с Pravda.Ru специалист по овощным культурам открытого грунта Алексей Данилов.

Минеральное меню для крупных завязей

Цветение требует калийно-фосфорного удара. Фосфор укрепляет корни и цветоножки, калий отвечает за клеточный сок и сладость. Использовать суперфосфат для клубники нужно осторожно, лучше перейти на быстрые формы.

Монофосфат калия — идеальный инструмент. Чайная ложка на ведро воды дает мощный импульс. Половина литра раствора под каждый куст решит проблему дефицита питания.

Удобрение Эффект в период цветения Монофосфат калия Быстрое усвоение, увеличение сладости ягод Зольный настой Органический калий и раскисление почвы Борная кислота Предотвращение осыпания цвета, кривых плодов

Если химия не в почете, выручит зола. Стакан просеянных углей заваривают горячей водой на сутки. Это "золотой стандарт" природного земледелия. Главное правило — лить только в сырую землю.

Полив удобрениями по сухим корням — верный способ их сжечь и убить микрофлору. Чтобы не тратить лишнее время на рыхление и борьбу с коркой, помогает грамотная подкормка клубники в мае с последующей мульчей.

"Зола — это не просто калий. Это коктейль микроэлементов. Но она защелачивает грунт, поэтому следите за балансом на торфяных участках", — объяснил почвовед Игорь Лыткин.

Борная магия против пустоцветов

Часто куст усыпан цветами, а ягод мало. Причина — плохая завязываемость плодов. Решает вопрос микроскопическая доза бора. Опрыскивание "туманом" по листу в вечернее время творит чудеса.

Два грамма порошка на 10 литров воды — и сладость клубники обеспечена. Бор не перемещается внутри растения, поэтому попадать нужно прямо по цветкам и молодым листьям.

Важно разделять процессы. Смешивать бор с золой или известью нельзя — произойдет реакция нейтрализации. Действуйте поэтапно: сегодня — калий под корень, через три дня — бор по листу.

Такой подход гарантирует, что каждая завязь превратится в товарный плод. Также не забывайте о защите: пластиковые вилки на огороде могут стать неожиданным, но эффективным щитом для нежной рассады от мусора и птиц.

"Корневые подкормки бором бесполезны. Только внекорневая обработка дает результат. И делайте это строго вечером, чтобы солнце не оставило ожогов через капли", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru садовник-практик Сергей Михеев.

Грамотное планирование участка минимизирует болезни. Продуманный севооборот клубники позволяет почве отдыхать, а растениям — меньше зависеть от агрессивных подкормок. Если ягоды дозревают, защитите их от налетов.

Качественная установка сетки над клубникой спасет урожай от пернатых мародеров эффективнее любых пугал.

Ответы на популярные вопросы о подкормке клубники

Можно ли использовать коровяк во время цветения?

Нет. Избыток азота приведет к росту листвы в ущерб плодам и спровоцирует развитие серой гнили из-за загущения куста.

Как быстро действует монофосфат калия?

В жидком виде растение усваивает его за 2-4 дня. Это самый оперативный способ помочь клубнике набрать сахар.

Нужно ли обрывать первые цветы?

У молодых саженцев первого года это необходимо для развития корневой системы. У взрослых кустов обрывают только подсохшие или деформированные цветки.

