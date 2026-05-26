Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Сергей Михеев

Огненная звезда вашего сада: растение, которое "зажигает" сад одним своим видом

Садоводство

Сад — это не место для битвы за выживание, а пространство для эстетического созерцания. Если вы проводите выходные, согнувшись над клумбой в три погибели, значит, ваш растительный "штат" подобран неверно. Настоящий аристократ среди неприхотливых культур — лапчатка гибридная "Вильям Роллиссон". Этот многолетник работает по принципу инвестиции: один раз посадил — десятилетиями получаешь дивиденды в виде огненного цветения без лишних телодвижений.

Лапчатка
Фото: Pravda.Ru by Сергей Михеев is licensed under publiс domain
Лапчатка

Биология комфорта: почему "Вильям Роллиссон" идеален

Традиционный подход садовода-мученика — выбрать капризную экзотику и героически спасать её от морозов. Умное решение — лапчатка "Вильям Роллиссон". В отличие от кустарниковых собратьев, это травянистый гибрид. Он не требует ежегодной формирующей обрезки "на кольцо" или сложного укрытия. Растение формирует плотную куртину из резных листьев, которые сами по себе подавляют рост однолетних сорняков.

Главный актив сорта — полумахровые цветы. Огненно-оранжевые лепестки с золотым свечением в центре превращают обычную грядку в арт-объект. Цветение длится с июля до глубокой осени. Пока соседи бегают с опрыскивателями вокруг роз, лапчатка просто растет, используя свои природные механизмы защиты.

"Этот сорт — типичный представитель стабильных многолетников. Он не "расползается" по участку, сохраняя компактную форму десятилетиями. Это критически важно для тех, кто ценит сад без сорняков и лишней суеты", — отметила агроном-консультант Ольга Семёнова.

Стратегия малых дел: как посадить и забыть

Почва — это живой организм, а не субстрат для перекопки. Лапчатка обожает легкие, дренированные грунты. Вместо того чтобы ежегодно вносить тонны навоза, достаточно при посадке добавить немного костной муки. Она обеспечит растение фосфором на долгий срок. Если земля на участке напоминает камень, не хватайтесь за лопату. Достаточно точечно улучшить структуру в посадочной яме.

Параметр Характеристика сорта "Вильям Роллиссон"
Высота и диаметр Компактный куст 30-40 см
Морозостойкость Зона 4 (до -34°C), без укрытия

Мульчирование — ваш главный союзник. Закройте почву вокруг куста слоем органики. Это сохранит влагу и избавит от необходимости рыхления. Помните: голая земля — это рана на теле сада, которую природа стремится затянуть сорняками. Не давайте ей такого шанса. К тому же, правильная органика со временем превращается в полноценное удобрение из сорняков и падалицы, питающее корни.

"Лапчатка "Вильям Роллиссон" практически не поражается грибковыми инфекциями. Если вы видите пятна на листьях других растений, эта красавица будет стоять чистой. Минимум химии — максимум здоровья", — подчеркнул специалист по защите растений Андрей Зорин.

Эстетика без усилий: место в ландшафте

Этот сорт идеально подходит для переднего плана бордюров. Его "горячий" окрас требует спокойного фона. Сочетайте лапчатку с серебристой полынью или голубыми злаками. Оранжево-красные искры цветов на фоне прохладной зелени создают динамику без лишнего визуального шума. Если вам нужно быстро закрыть пустующий угол или создать живую изгородь небольшой высоты вдоль дорожки, "Вильям Роллиссон" справится за один сезон.

Ответы на популярные вопросы о лапчатке

Нужно ли обрезать лапчатку "Вильям Роллиссон" на зиму?

Нет, это травянистый многолетник. Осенью листва увядает естественным образом. Вы можете убрать сухие остатки ранней весной, когда появится молодая поросль. Это естественный цикл, не требующий хирургического вмешательства.

Может ли сорт расти в полной тени?

Жить будет, но яркость "оранжевого пламени" потускнеет. Для обильного цветения лапчатке нужно хотя бы 4-5 часов прямого солнца. В полутени цветы становятся крупнее, но их количество уменьшается.

Как часто нужно делить куст?

В отличие от многих многолетников, этот сорт не требует омоложения каждые 3 года. Он может прекрасно себя чувствовать на одном месте 7-10 лет. Делите куст только если хотите размножить растение для других уголков сада.

Чем подкормить для максимально яркого цвета?

Используйте древесную золу весной. Калий, содержащийся в ней, отвечает за интенсивность окраски лепестков. Это самый дешевый и экологичный способ заставить клумбу "гореть".

Читайте также

Экспертная проверка: агроном-консультант Ольга Семёнова, специалист по защите растений Андрей Зорин.
Автор Сергей Михеев
Сергей Михеев — садовник-практик, обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
Темы сад дача цветы растения садоводство дачный сезон
Новости Все >
Вода наступает быстрее прогнозов: учёные наконец закрыли главный климатический парадокс
Прощай, беспредел на дорогах: Абхазия меняет правила для автотуристов
Осколки стекла во льдах Гренландии переписали карту угроз: вулкан ударил через 5000 километров
Беременный живот жены бойца Шлеменко взбесил сеть: психолог ответила сторонникам сказок про аиста
Опасная игра Минтранса: разрешат ли мотоциклам летать по выделенкам?
В ожидании туристов: Анапа готовит береговую линию к масштабному запуску
Под нами бурлит металлический ад: учёные раскрыли тайну, которая держит Землю живой
В воскресенье состоялось состязание на экономичность работы автомобилей-грузовиков… — писала газета Русское слово 26 мая 1908 года
Петербургу пророчат судьбу Атлантиды: что говорит наука о таянии ледников?
Вулкан под Орегоном начал плавить собственную кору: учёные столкнулись с пугающим феноменом
Сейчас читают
Храните лето в бутылке: как приготовить легендарную клубничную настойку за 2 шага
Еда и рецепты
Храните лето в бутылке: как приготовить легендарную клубничную настойку за 2 шага
В Антарктиде произошло ЧП, о котором молчали — ледник треснул, и важный груз ушёл в океан
Наука и техника
В Антарктиде произошло ЧП, о котором молчали — ледник треснул, и важный груз ушёл в океан
Популярное
Загадка Орешника: что на самом деле произошло в Белой Церкви во время ракетной атаки

Масштабная ночная атака на объекты оборонки Украины вызвала волну дискуссий о поражённых целях, их достаточности и перспективах ядерного удара.

Загадка Орешника: что на самом деле произошло в Белой Церкви во время ракетной атаки
После атаки по Киеву в украинском Генштабе начались разговоры, которых Банковая боялась
После атаки по Киеву в украинском Генштабе начались разговоры, которых Банковая боялась
Минус размер к лету без спорта и голодовок: 5 привычек, которые работают, пока вы спите
Массивные кроссовки устарели: летом-2026 с платьями носят только эти модели
Крах большой сделки: ключевые доноры НАТО взбунтовались против планов генсека Рютте Любовь Степушова Армянские дроны выкатили из тени: чемодан с контрактом открыли, а покупателя спрятали Андрей Николаев Телефонное мошенничество в Израиле: почему все дороги ведут на Украину Юрий Бочаров
После удара по студентам в ЛНР в Европе начали звучать слова, которые раньше считали немыслимыми
МИД России готовит жесткий сигнал Западу: в Киеве заговорили о новой реальности
Мир теряет миротворцев: почему доверие к операциям падает?
Мир теряет миротворцев: почему доверие к операциям падает?
Последние материалы
Эти автомобили берегут спину, нервы и кошелёк: зрелые водители всё чаще смотрят только на них
Вода наступает быстрее прогнозов: учёные наконец закрыли главный климатический парадокс
Секрет лёгкости в движении: как всего 20 минут в день меняют самочувствие после 50 лет
Прощай, беспредел на дорогах: Абхазия меняет правила для автотуристов
Интерьер будущего: почему дизайнеры выбирают обычный бетонный пол вместо привычного ламината
Пуховики и сапоги больше не съедают пространство: эти способы хранения спасают маленькие квартиры
Осколки стекла во льдах Гренландии переписали карту угроз: вулкан ударил через 5000 километров
Подоконник начинает кормить лучше дачи: эти сорта томатов плодоносят месяцами
Беременный живот жены бойца Шлеменко взбесил сеть: психолог ответила сторонникам сказок про аиста
Опасная игра Минтранса: разрешат ли мотоциклам летать по выделенкам?
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.