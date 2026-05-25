Высокие технологии для насекомых: как в садах Воронежской области останавливают экспансию вредителей

В Воронежской области стартовала биологическая "охота": в муниципальных хозяйствах региона массово устанавливают ловушки с синтетическими аттрактантами. Цель — точечный контроль карантинных вредителей, угрожающих будущему урожаю.
Россельхознадзор в текущем сезоне развернул масштабную сеть наблюдения. 660 феромонных ловушек призваны сдерживать экспансию калифорнийской щитовки, восточной и персиковой плодожорки. Устройства имитируют химические коммуникации насекомых. Самец, привлеченный запахом, попадает в клеевую ловушку. Это позволяет точно определить время пиковой активности вредителей и принять меры для борьбы с ними на ранних этапах.
"Феромонные ловушки — это не просто приманка, а инструменты высокоточного мониторинга. Они экономят химикаты, позволяя проводить обработки именно тогда, когда вредитель наиболее уязвим", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru специалист по защите растений Андрей Зорин.
Каждый вид насекомого требует уникального химического "ключа". Конструкция ловушки подбирается под размер и повадки конкретной цели. В отличие от сплошного опрыскивания пестицидами, такой метод не травит полезную энтомофауну. Это важно для сохранения баланса в интенсивных садах, где важна экологическая чистота продукции.
"Щитовки и плодожорки способны уничтожить до 80% плодов, если оставить их бесконтрольными. Ловушки помогают выявить популяцию еще до того, как гусеницы внедрятся в мякоть плода", — разъяснил в беседе с Pravda.Ru энтомолог Дмитрий Савельев.
|Метод контроля
|Эффект
|Химическая обработка
|Уничтожение всего живого
|Феромонная ловушка
|Точечное воздействие
Для эффективного садоводства важно сочетать современные методы защиты с правильной агротехникой почвы, чтобы растение имело собственный иммунитет к стрессам.
"Защита растений должна быть системной. Мониторинг ловушками дает нам тайминг, а правильное питание сада — устойчивость к болезням", — резюмировала в беседе с Pravda.Ru агроном-консультант Ольга Семёнова.
Да, они доступны в садовых центрах. Однако их эффективность на маленькой площади ограничена, если у соседей нет борьбы с вредителем.
Нет, только те, для кого этот конкретный химический маркер является сигналом к спариванию.
Да, их нужно проверять раз в 7-10 дней и менять вкладыши, так как пыль и влага снижают чувствительность клеевого слоя.
Нет, они абсолютно безопасны, так как имитируют естественные запахи, присущие только узким видам насекомых.
