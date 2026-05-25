Заметили это на смородине — сразу жгите: 3 типа почек, что уничтожат ваш урожай

Распознать угрозу урожаю смородины можно по внешнему виду почек до начала массового цветения. Деформация побегов и аномальный рост тканей указывают на присутствие энтомологических угроз. Своевременное удаление пораженных участков позволяет сохранить продуктивность куста без применения агрессивных химикатов.

Фото: Pravda.ru by Екатерина Мартынова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Крупная смородина на кусте

Раздутые сферы: почковый клещ

Самый опасный тип почек — вздутые, напоминающие миниатюрные кочаны капусты или рыхлые шарики. Внутри такой аномалии скрывается колония почкового клеща. Вредитель выбирает самые сильные точки роста для зимовки и размножения. Одна почка способна вместить до нескольких тысяч особей, которые начинают движение при температуре воздуха выше пяти градусов.

"Такие образования никогда не дадут здоровый лист или кисть. Это биологический балласт, который высасывает соки из ветки и служит источником заражения для всего малинника и соседних кустов", — отметил в беседе с Pravda.Ru специалист по защите растений Андрей Зорин.

Заселенные клещом почки не раскрываются вовремя. Они замирают в фазе готовности, а затем буреют и засыхают. Если пропустить момент и не убрать их вручную, самки клеща расползутся по всему саду. Это ведет к деградации сорта и потере ягод. Часто дачники путают это состояние с нехваткой питания, однако правильно подкормить смородину можно только после очистки куста от паразитов.

Искривление и изменение цвета

Второй и третий типы подозрительных почек — искривленные и окрашенные в нетипичные тона. Здоровая почка смородины имеет вытянутую форму и коричнево-зеленый оттерь. Появление фиолетового или ярко-красного пигмента сигнализирует о повреждении вирусными инфекциями или сосущими насекомыми. Если почка выглядит перекрученной, вероятно, внутри уже закрепилась тля или галлица.

"Любое отклонение от геометрии побега — повод для удаления. Вирусные болезни часто передаются через укусы насекомых, и одна такая почка может стать причиной вырубки всего ряда посадок через год", — объяснила эксперт Pravda.Ru фитопатолог Наталья Дроздова.

Аномально яркие пятна иногда ошибочно принимают за сортовую особенность. Однако красные пятна на смородине почти всегда свидетельствуют о патологии. Лист из такой почки выйдет деформированным, неспособным к полноценному фотосинтезу. Куст потратит энергию на попытку реанимации мертвого органа вместо налива ягод.

Признак почки Причина и действие Круглая, вздутая Почковый клещ. Немедленное удаление и сжигание. Фиолетовый отлив Вирусная махровость или повреждение щитовкой. Искривленная, сухая Зимовка тли. Сбор вручную до распускания.

Хирургия вместо химии

Механический сбор пораженных почек эффективнее многих инсектицидов. Клещ защищен плотными чешуйками почки, поэтому контактные яды до него просто не доходят. Весенняя ревизия должна стать ритуалом. Если на ветке поражено более пяти-семи почек, целесообразнее срезать весь побег целиком под корень. В противном случае вредитель перейдет на молодую поросль.

"Сбор нужно проводить аккуратно в ведро. Бросать такие почки на землю нельзя — клещи выживут в мульче и вернутся на куст. Только термическая утилизация гарантирует безопасность", — подчеркнул агроном-консультант Ольга Семёнова специально для Pravda.Ru.

После очистки кустов важно не использовать опасный рецепт с йодом, который может обжечь нежные ткани. Лучше сосредоточиться на правильном режиме влажности. Часто ветка с ягодами засохнет именно из-за того, что клещ разрушил проводящие каналы еще на стадии почки.

Ответы на популярные вопросы о защите смородины

Можно ли просто опрыскать куст, не обрывая почки?

Нет. Почтовый клещ находится внутри структуры. Опрыскивание эффективно только в короткий период миграции, когда почки раскрываются. Но к этому моменту насекомые уже успевают нанести вред.

Будет ли урожай с куста, если оборвать много почек?

Урожай будет ниже, но ягоды станут крупнее. Удаление зараженных зон стимулирует куст на развитие здоровых спящих почек, что гораздо лучше, чем кормить паразитов.

Что делать, если почти все почки на ветке круглые?

Срезать ветку полностью. Оставлять такой источник инфекции нельзя. После обрезки инструмент следует продезинфицировать спиртом или раствором марганцовки.

