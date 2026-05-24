Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Сергей Михеев

Розовые юбочки заполоняют сад всё лето: этот многолетник переживает даже суровые морозы

Садоводство

Аквилегия Pink Petticoat выдерживает морозы до -34 градусов и цветет с июня по август. Этот многолетник формирует куст высотой до 70 сантиметров. Растение не требует ежегодной выкопки и стабильно развивается в полутени на территории большинства российских регионов.

Махровая розовая аквилегия
Фото: Pravda.Ru by Сергей Михеев, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Махровая розовая аквилегия

Биология выживания в суровом климате

Pink Petticoat — представитель группы водосборов с махровой структурой цветка. Растение адаптировано к резким перепадам температур благодаря мощному стержневому корню. Основная масса листвы сохраняет сизый оттенок до глубокой осени. Это позволяет кусту аккумулировать энергию перед уходом в состояние покоя. В отличие от многих декоративных культур, аквилегии не нужно укрытие в условиях средней полосы и Сибири.

"Этот сорт генетически запрограммирован на холодную зиму. Период низких температур необходим растению для запуска процессов деления тканей. Без качественного охлаждения цветение на следующий год будет слабым и коротким", — объяснила в беседе с Pravda.Ru агроном-консультант Ольга Семёнова.

Стержневая корневая система делает растение автономным. Глубокое залегание корней позволяет добывать влагу из нижних слоев почвы, когда верхний слой пересыхает. При посадке важно учитывать, что взрослые экземпляры плохо переносят пересадку. Повреждение главного корня часто ведет к гибели всего куста. Оптимально сразу выбирать постоянный дачный участок для размещения культуры.

Правила размещения в садовом пространстве

Аквилегия Pink Petticoat проявляет лучшие качества в ажурной тени деревьев или построек. На прямом солнце период цветения сокращается в два раза, а лепестки теряют насыщенность розового пигмента. Растение предпочитает рыхлые, богатые гумусом почвы. Однако оно способно расти и на тяжелых суглинках при условии регулярного внесения органической мульчи.

Характеристика Показатель сорта Pink Petticoat
Высота растения 50–70 сантиметров
Морозостойкость до -34 градусов
Период цветения начало июня — середина августа
Тип освещения полутень или рассеянный свет

"Главная ошибка при посадке — заглубление корневой шейки. Если точка роста окажется под слоем земли, она сгниет при первых затяжных дождях. Сажайте растение строго на том уровне, на котором оно росло в горшке", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru специалист по уходу за садом Павел Корнеев.

Минимальный уход для максимального эффекта

Работа в саду с этим многолетником сводится к удалению увядших цветоносов. Этот прием стимулирует образование новых бутонов и продлевает декоративность до конца лета. Если оставить семенные коробочки, растение направит все ресурсы на созревание семян. В результате куст истощится раньше срока. Самосев у сортовых аквилегий агрессивен и часто не сохраняет материнские признаки цветка.

Водосборы требуют защиты от мучнистой росы. Проблема обостряется во второй половине лета при высокой влажности и прохладных ночах. Предупредить развитие болезни помогает правильная посадка и уход, обеспечивающие проветривание куста. Не стоит высаживать растения вплотную друг к другу — это нарушает циркуляцию воздуха.

"В сырое лето кусты часто атакуют слизни и другие вредители. Профилактическое опрыскивание настоями трав или использование биологических препаратов спасет листву от дырок. Чистая листва — залог здоровья всего сада", — отметила специально для Pravda.Ru фитопатолог Наталья Дроздова.

Для поддержания плодородия достаточно мульчировать почву компостом каждую весну. Органический слой удержит влагу и защитит корни от перегрева. Также полезно проводить редкие, но обильные поливы в засушливые периоды. После завершения жизненного цикла куста (обычно через 4–5 лет) рекомендуется обновить растение делением или семенами, чтобы сохранить качество цветения.

Ответы на популярные вопросы об аквилегии

Нужно ли обрезать листву на зиму?

Обрезать надземную часть следует только после того, как она полностью пожелтеет и засохнет. Обычно это происходит в октябре. Зеленые листья продолжают питать корень, поэтому ранняя срезка ослабляет культуру. Достаточно оставить пятисантиметровые пеньки.

Почему аквилегия Pink Petticoat не цветет в первый год?

Это нормальная стадия развития. В первый сезон растение активно наращивает корневую систему и листовую розетку. Полноценное цветение начинается со второго года жизни при условии успешной зимовки.

Как бороться с самосевом?

Самый эффективный способ — своевременное удаление отцветших стеблей до того, как раскроются семенные коробочки. Если семена попали в почву, лишние всходы легко удаляются при первой прополке.

Читайте также

Экспертная проверка: агроном Ольга Семёнова, специалист Павел Корнеев, фитопатолог Наталья Дроздова
Автор Сергей Михеев
Сергей Михеев — садовник-практик, обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
Темы садоводство дачный участок
Новости Все >
Налог при продаже земли: почему попытка сэкономить может закончиться судом
Параллельный импорт премиума: немецкие и японские новинки уже в пути, но цена кусается дважды
Пластиковый пришелец: почему новый российский электрокар вызывает столько споров
Китайский седан с шведской родословной продают в России — стоит как Лада, а начинка как у Volvo
Тревожный сигнал для рынка ЖКХ: как Рязань заставляет коммунальщиков наконец навести порядок
Geely обновила своего бестселлера — внешность теперь кусается, а начинка осталась той же доброй лошадкой
Вместо паники и сотен анализов: простое домашнее правило проверки родинок
Уехали на дачу — платите меньше: как сократить счета ЖКХ без нарушений закона
Опасность приходит внезапно: что должно быть в рюкзаке каждого туриста уже сейчас
Краснота и жжение под мышками могут указывать на опасные изменения в организме
Сейчас читают
Майский полив сработает как турбина для грядок: какие 15 ложек удобрения нужно влить в бочку
Садоводство, цветоводство
Майский полив сработает как турбина для грядок: какие 15 ложек удобрения нужно влить в бочку
ВС России применили сотни дронов и ракет в ходе утренней атаки на Киев
Мир. Новости мира
ВС России применили сотни дронов и ракет в ходе утренней атаки на Киев
Биосфера уже начала зачистку: о чем предупреждали советские учёные ещё в 1980 году
Наука и техника
Биосфера уже начала зачистку: о чем предупреждали советские учёные ещё в 1980 году
Популярное
ВС России применили сотни дронов и ракет в ходе утренней атаки на Киев

Масштабная комбинированная атака затронула десятки стратегических узлов, поставив под вопрос эффективность текущих систем защиты и реакцию соседних государств.

ВС России применили сотни дронов и ракет в ходе утренней атаки на Киев
Пироги с человеческим мясом на московских рынках: катастрофические последствия малого ледникового периода
Пироги с человеческим мясом на московских рынках: катастрофические последствия малого ледникового периода
Добавьте это в окрошку — и вкус станет ресторанным: секрет шефа удивил гурманов
Способ Менделеева от сорняков: 4 простых компонента, чтобы забыть о прополке навсегда
Армянские дроны выкатили из тени: чемодан с контрактом открыли, а покупателя спрятали Андрей Николаев Телефонное мошенничество в Израиле: почему все дороги ведут на Украину Юрий Бочаров Трамп хочет завершать войну: Мендель в интервью Карлсону уничтожила Зеленского Любовь Степушова
Всё, что нам говорили о Вселенной — ошибка? Что физики скрывают о Большом взрыве
Хлеб из морозилки против лишнего веса: как холод превращает углеводы в пребиотик
Майская ловушка для проволочника: как избавить участок от вредителя за неделю до посадки
Майская ловушка для проволочника: как избавить участок от вредителя за неделю до посадки
Последние материалы
Край света внезапно стал модным: северный посёлок среди руин притягивает тысячи туристов
Домашние купаты готовятся проще шашлыка: вкус получается таким, что семья просит добавку
Покупка этих машин оказалась выгоднее вклада: они почти не теряют цену на вторичке
Белые ночи за полярным кругом: где встретить самое необычное лето в вашей жизни
25 мая: День филолога, рок Эдуарда Стрельцова и Звездные войны
Туристический квест от EES: почему цифровизация Европы угрожает вашей визовой истории
Секрет свежего взгляда: как подобрать идеальное средство под вашу проблему
Банковская "диета": почему россияне перестали нести деньги на вклады
Забудьте про желтые пятна: копеечное средство из аптеки работает лучше дорогого дезодоранта
Враг — не только солнце: 10 пород собак, которые под угрозой в летнюю жару
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.