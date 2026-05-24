Сергей Михеев

Розовое облако в вашем саду: секрет, который заставит соседей завидовать до самой зимы

Осень — это время, когда сад сдается. Листва желтеет, цветы вянут. Но хризантема "Дестино Пинк" ломает этот сценарий. Это растение — генетическая удача. Оно относится к группе мультифлора. Главная фишка: куст сам превращается в идеальную сферу. Никаких секаторов. Никаких танцев с бубном вокруг формы. Только естественная геометрия.

Фото: Pravda.Ru by Сергей Михеев is licensed under publiс domain
Биология "розового облака": почему обрезка не нужна

Традиционные сорта хризантем требуют прищипки. Забыл прищипнуть — получил длинную палку с одним цветком. "Дестино Пинк" работает иначе. Программа ветвления заложена в ДНК. Куст достигает 30-40 см в высоту, но растет вширь, достигая полуметра в диаметре. Сотни розовых корзинок диаметром 3-4 см создают плотный купол. Это не просто цветок, это архитектурный объект осени.

"Мультифлора — это находка для тех, кто ценит время. Главное — не сажать ее в тени, иначе сфера развалится, превратившись в бесформенный мазок. Растению нужно солнце для активации гормонов роста", — отметила в беседе с Pravda.Ru агроном-консультант Ольга Семёнова.

Почва должна быть легкой. Корневая система хризантемы не переносит "бетонной" земли. Застой воды — это гарантия гибели. Если участок заболочен, используйте контейнеры. "Дестино Пинк" прекрасно чувствует себя в кашпо, превращая террасу в филиал ботанического сада. Весной куст можно разделить, получив десятки новых саженцев бесплатно.

Стратегия ленивого садовода: посадка и уход

Традиционный подход — копать глубокие ямы и сыпать килограммы навоза. Ошибка. Хризантема любит аэрацию. Мульчируйте почву вокруг куста. Это избавит от сорняков и сохранит влагу. Помните, что перекорм азотом даст зелень, но убьет цветение. Перестройте график: весной — деление, в мае-июне — высадка в грунт, когда заморозки уйдут в историю.

Параметр Характеристика "Дестино Пинк"
Высота и диаметр 30-40 см / до 50 см
Период цветения Август — ноябрь
Тип куста Самоформирующийся шар

Если вы хотите избежать проблем с насекомыми, не забывайте о соседстве. В отличие от вишни, у которой есть вредные соседи, хризантема лояльна к окружению. Однако избыточная влажность в густых посадках может спровоцировать грибок. Фитопатологи рекомендуют оставлять пространство между шарами для проветривания. Иначе "розовое облако" превратится в серую плесень.

"Грибковые инфекции обожают загущенные посадки мультифлоры. Расстояние между центрами кустов должно быть не менее 50-60 см. Это не жадность к земле, а санитарная мера", — предупредила в беседе с Pravda.Ru фитопатолог Наталья Дроздова.

Зимостойкость и защита от угроз

Сорт "Дестино Пинк" вынослив, но не бессмертен. В северных регионах зимовка в грунте — лотерея. Умное решение: обрезать стебли до 10 см и укрыть лапником. Или же перенести контейнер в подвал. Это проще, чем заново покупать посадочный материал весной. Кстати, для тех, кто боится слизней, объедающих нежные листья, существует эффективный метод борьбы без химии.

Иногда садоводы жалуются на вредителей. Тля и клещи не прочь полакомиться соком молодых побегов. Вместо того чтобы заливать сад ядами, посмотрите на инженерные решения. Например, как физические барьеры помогают защитить грядки от насекомых. Хризантема — растение дисциплинированное. Дайте ей свет, дренаж и немного внимания весной, и она отплатит взрывом розового цвета, когда соседние участки уже почернеют от первых морозов.

"Почва для мультифлоры должна дышать. Если грунт тяжелый, добавьте песок или торф. Хризантема не терпит застоя солей и уплотнения", — констатировал в беседе с Pravda.Ru почвовед Игорь Лыткин.

Ответы на популярные вопросы о хризантеме

Нужно ли прищипывать "Дестино Пинк" для формирования шара?

Нет, этот сорт генетически запрограммирован на шаровидную форму. Любая обрезка в период роста может только отодвинуть сроки цветения и испортить симметрию.

Почему моя хризантема не зацвела до холодов?

Скорее всего, ей не хватило солнца или вы перекормили её азотными удобрениями во второй половине лета. Также причиной может быть слишком поздняя посадка саженца в грунт.

Можно ли выращивать этот сорт дома на подоконнике?

Временно — да. Но мультифлора требует периода покоя и прямых солнечных лучей. В квартире ей будет слишком жарко и темно, что приведет к вытягиванию побегов.

Как лучше всего размножать "Дестино Пинк"?

Весеннее деление маточного куста — самый простой и надежный способ. Каждая отделенная почка с корешком к осени превратится в полноценный розовый шар.

Экспертная проверка: агроном-консультант Ольга Семёнова, фитопатолог Наталья Дроздова, почвовед Игорь Лыткин
Автор Сергей Михеев
Сергей Михеев — садовник-практик, обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
Розовое облако в вашем саду: секрет, который заставит соседей завидовать до самой зимы
