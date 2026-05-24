Розовое облако в вашем саду: секрет, который заставит соседей завидовать до самой зимы

Осень — это время, когда сад сдается. Листва желтеет, цветы вянут. Но хризантема "Дестино Пинк" ломает этот сценарий. Это растение — генетическая удача. Оно относится к группе мультифлора. Главная фишка: куст сам превращается в идеальную сферу. Никаких секаторов. Никаких танцев с бубном вокруг формы. Только естественная геометрия.
Традиционные сорта хризантем требуют прищипки. Забыл прищипнуть — получил длинную палку с одним цветком. "Дестино Пинк" работает иначе. Программа ветвления заложена в ДНК. Куст достигает 30-40 см в высоту, но растет вширь, достигая полуметра в диаметре. Сотни розовых корзинок диаметром 3-4 см создают плотный купол. Это не просто цветок, это архитектурный объект осени.
"Мультифлора — это находка для тех, кто ценит время. Главное — не сажать ее в тени, иначе сфера развалится, превратившись в бесформенный мазок. Растению нужно солнце для активации гормонов роста", — отметила в беседе с Pravda.Ru агроном-консультант Ольга Семёнова.
Почва должна быть легкой. Корневая система хризантемы не переносит "бетонной" земли. Застой воды — это гарантия гибели. Если участок заболочен, используйте контейнеры. "Дестино Пинк" прекрасно чувствует себя в кашпо, превращая террасу в филиал ботанического сада. Весной куст можно разделить, получив десятки новых саженцев бесплатно.
Традиционный подход — копать глубокие ямы и сыпать килограммы навоза. Ошибка. Хризантема любит аэрацию. Мульчируйте почву вокруг куста. Это избавит от сорняков и сохранит влагу. Помните, что перекорм азотом даст зелень, но убьет цветение. Перестройте график: весной — деление, в мае-июне — высадка в грунт, когда заморозки уйдут в историю.
|Параметр
|Характеристика "Дестино Пинк"
|Высота и диаметр
|30-40 см / до 50 см
|Период цветения
|Август — ноябрь
|Тип куста
|Самоформирующийся шар
Если вы хотите избежать проблем с насекомыми, не забывайте о соседстве. В отличие от вишни, у которой есть вредные соседи, хризантема лояльна к окружению. Однако избыточная влажность в густых посадках может спровоцировать грибок. Фитопатологи рекомендуют оставлять пространство между шарами для проветривания. Иначе "розовое облако" превратится в серую плесень.
"Грибковые инфекции обожают загущенные посадки мультифлоры. Расстояние между центрами кустов должно быть не менее 50-60 см. Это не жадность к земле, а санитарная мера", — предупредила в беседе с Pravda.Ru фитопатолог Наталья Дроздова.
Сорт "Дестино Пинк" вынослив, но не бессмертен. В северных регионах зимовка в грунте — лотерея. Умное решение: обрезать стебли до 10 см и укрыть лапником. Или же перенести контейнер в подвал. Это проще, чем заново покупать посадочный материал весной.
Иногда садоводы жалуются на вредителей. Тля и клещи не прочь полакомиться соком молодых побегов. Хризантема — растение дисциплинированное. Дайте ей свет, дренаж и немного внимания весной, и она отплатит взрывом розового цвета, когда соседние участки уже почернеют от первых морозов.
"Почва для мультифлоры должна дышать. Если грунт тяжелый, добавьте песок или торф. Хризантема не терпит застоя солей и уплотнения", — констатировал в беседе с Pravda.Ru почвовед Игорь Лыткин.
Нет, этот сорт генетически запрограммирован на шаровидную форму. Любая обрезка в период роста может только отодвинуть сроки цветения и испортить симметрию.
Скорее всего, ей не хватило солнца или вы перекормили её азотными удобрениями во второй половине лета. Также причиной может быть слишком поздняя посадка саженца в грунт.
Временно — да. Но мультифлора требует периода покоя и прямых солнечных лучей. В квартире ей будет слишком жарко и темно, что приведет к вытягиванию побегов.
Весеннее деление маточного куста — самый простой и надежный способ. Каждая отделенная почка с корешком к осени превратится в полноценный розовый шар.
