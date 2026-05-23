Елена Мороз

Сад в нежно-розовых свечах: идеальный многолетник, который украсит ваш сад уже в июне

Вероника Anniversary New Rose превращает садовые участки в нежные розовые облака. Этот многолетник высотой до 40 см формирует плотные вертикальные соцветия. Растение выбирают те, кто ценит эстетику без ежедневных трудозатрат. Вероника легко адаптируется к климату и радует обильным цветением в первой половине лета.

Фото: Pravda.ru by Елена Мороз, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Биология комфорта для вероники

Вероника Anniversary New Rose относится к категории умных растений. Ее корневая система эффективно осваивает верхний слой грунта. Это позволяет кусту быстро разрастаться и подавлять сорняки. Плотная листва создает естественный экран. Сорт не боится морозов и редко привлекает вредителей.

"Вероника — идеальный компаньон для ленивого сада. Она не требует ежегодной перекопки и отлично чувствует себя на одном месте годами", — объяснил в беседе с Pravda.Ru почвовед Игорь Лыткин.

В отличие от таких капризных культур, как крупные гибридные георгины, вероника не нуждается в массивных опорах. Ее стебли достаточно прочные, чтобы выдержать вес соцветий после дождя. Если вам знакома проблема, когда пионы разваливаются от влаги, вероника станет отличной альтернативой для переднего плана миксбордера.

Правила посадки в мае и июне

Май и первая половина июня — оптимальное окно для переноса рассады в грунт. Схема посадки проста: 30–35 см между кустами. Выбирайте залитые светом участки. В тени стебли начнут вытягиваться, а розовый цвет свечей станет бледным.

Параметр Требование сорта
Освещение Прямое солнце или скользящая тень
Тип почвы Дренированный суглинок, нейтральный pH
Полив Умеренный, без застоя воды у корней

"При посадке вероники важно не заглублять корневую шейку. Мульчирование органикой сразу после посадки избавит вас от полива на неделю", — подчеркнула агроном Ольга Семенова специально для Pravda.Ru.

Минимальный уход за розовыми свечами

Вероника Anniversary New Rose — это растение-самобранка. Основной секрет долгого цветения заключается в обрезке. Как только первые розовые колоски начнут увядать, их нужно срезать. Это стимулирует рост новых боковых соцветий. Куст останется декоративным до августа. Многие садоводы совмещают посадку вероники с почвопокровными растениями. Посадите рядом ясколку, и вы получите эффектный серебристо-розовый ковер. Контрастные сочетания можно создать, добавив в композицию бордовые оттенки, которые дает рудбекия.

Растение не требует укрытия на зиму. Взрослые кусты Anniversary New Rose выдерживают суровые зимы под снежным покровом. Весной достаточно просто очистить куртину от сухих прошлогодних побегов.

Ответы на популярные вопросы

Можно ли выращивать этот сорт в горшках?

Да. Вероника Anniversary New Rose имеет компактную форму и ограниченный рост. Она прекрасно чувствует себя в контейнерах объемом от 5 литров при условии качественного дренажа.

Нужно ли делить кусты вероники?

Раз в 4-5 лет куртина может начать лысеть в центре. Это сигнал к делению. Процедуру лучше проводить ранней весной или в сентябре.

Боится ли вероника засухи?

Взрослое растение устойчиво к краткосрочной нехватке влаги. Однако для пышного цветения в жаркие июньские дни почву под кустом лучше поддерживать в слегка влажном состоянии.

Экспертная проверка: агроном-консультант Ольга Семёнова, почвовед Игорь Лыткин
Автор Елена Мороз
Мороз Елена Юрьевна — садовод-агроном с 16-летним стажем. Разбирает методы защиты овощных культур и агротехнику выращивания в закрытом грунте.
Редактор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
