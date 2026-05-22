Грядка словно взорвалась зеленью: лук после этой подкормки растёт быстрее сорняков

Сергей Михеев

Первая подкормка лука определяет калибр будущей головки и сочность пера. Через две недели после всходов севок расходует стартовый ресурс. Дефицит питания в этот момент ведет к пожелтению листвы и остановке развития. Правильный расчет азота исправляет ситуацию за считанные дни.

Выбор между минералами и органикой

Лук сигнализирует о голодании цветом пера. Бледный оттенок означает нехватку строительного материала. Минеральные составы действуют быстро. Мочевина или аммиачная селитра растворяются полностью и сразу проникают к корням. На 10 литров воды требуется 1.5 столовых ложки гранул. Этого объема хватает на 5 квадратных метров посадок.

"Не пытайтесь накормить сухую землю. Любые удобрения, особенно агрессивную органику, вносят только по влажному грунту. Иначе вы сожжете нежные волоски корневой системы", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru специалист по овощным культурам открытого грунта Алексей Данилов.

Органические настои требуют времени. Коровяк или травяная бражка готовятся неделю в теплом месте. Для приготовления зеленого удобрения сорняки заливают водой и ждут завершения брожения. Полученный концентрат разбавляют в пропорции пять к одному. Растения получают не только питание, но и живые бактерии для почвы.

Технология весеннего полива

Расход жидкости составляет 2 литра на один погонный метр грядки. При избытке влаги луковица начинает гнить, при дефиците — уходит в формирование жестких защитных чешуй. Важно доставить раствор непосредственно в зону обитания корней, не заливая центр розетки. Почва должна пропитаться на глубину 10-15 сантиметров.

"Лук не терпит застоя воды. Если почва тяжелая, добавьте песок или используйте высокие грядки. Рыхление после каждого полива обязательно для доступа воздуха", — объяснил специально для Pravda.Ru почвовед Игорь Лыткин.

Если вы заметили, что ветка с ягодами засыхает на соседних кустах, проверьте влажность всего участка. Лук часто становится индикатором общего состояния огорода. Для стабильного роста пера требуется умеренная, но постоянная влажность в течение всей фазы активного набора зеленой массы.

Тип удобрения Дозировка на 10 литров воды
Аммиачная селитра 25–30 граммов
Настой куриного помета 0.5 литра концентрата
Травяной настой 2 литра настоя

Типичные ошибки при работе с севком

Главная проблема — несвоевременность. Если пропустить окно первой подкормки, луковица не успеет нарастить достаточный объем пера. Малая площадь поверхности листьев не сможет обеспечить питание для крупной репки. Также опасен избыток азота во второй половине лета, когда растение должно переходить к фазе покоя.

"Чрезмерное увлечение органикой может спровоцировать грибковые заболевания. Всегда соблюдайте дистанцию между поливами", — отметила агроном-консультант Ольга Семенова.

Применение азофоски в мае помогает сбалансировать рацион, если почва сильно истощена. Комплексные составы работают мягче однокомпонентных. Они обеспечивают стабильный прирост массы без рывков, которые приводят к растрескиванию внешних слоев луковицы.

Ответы на популярные вопросы

Можно ли заменить минеральные удобрения золой?

Зола не содержит азота, так как он улетучивается при горении. Она богата калием и фосфором. Использовать золу для первой подкормки бессмысленно. Оставьте ее для этапа формирования головки в середине лета.

Что делать, если кончики лука начали желтеть?

Это признак азотного голодания или повреждения луковой мухой. Если полив азотом не помог в течение пары дней, значит, растение атакует вредитель. Требуется обработка табачной пылью или солевым раствором.

В какое время суток лучше проводить полив?

Оптимальное время — раннее утро. Вода успеет впитаться до наступления жары. Вечерний полив может спровоцировать повышенную влажность у основания шейки, что ведет к появлению гнили при ночном понижении температуры.

Экспертная проверка: специалист по овощным культурам Алексей Данилов, почвовед Игорь Лыткин, агроном Ольга Семенова
Автор Сергей Михеев
Сергей Михеев — садовник-практик, обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
