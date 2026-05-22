Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ольга Семёнова

Секреты "второй жизни": почему старый шланг — самый полезный инструмент в сарае

Садоводство

Поливочный шланг живет 3-5 лет. Потом он дубеет, трескается и превращается в жесткую змею, которая не гнется. Новый стоит прилично, а старый обычно летит на свалку. Зря. Даже шланг, отслуживший свое, — это бесплатный конструктор для десятка дачных задач. Главное — вовремя разглядеть в нем ресурс.

Садовый шланг
Фото: freepik.com by ededchechine, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Садовый шланг

Диагностика: как оценить состояние шланга

Разверните его на траве. Проведите рукой. Если шланг пружинит и гнется дугой — он в деле. Если при нажатии слышен хруст или на коже остается липкий налет — материал начал разлагаться. ПВХ теряет пластификаторы под солнцем. Это необратимо. Липкий шланг пачкает всё вокруг, его лучше использовать там, где нет контакта с руками и овощами.

"Старый шланг становится жестким, но в этом его сила. Он превращается в армированную гильзу. Это идеальный материал для защиты коммуникаций и создания жестких каркасов, где обычный мягкий пластик промнется", — подчеркнул в беседе с Pravda Ru садовник-практик Сергей Михеев.

Вторая жизнь длинных отрезков

Длинные куски от 50 см — это готовые протекторы. Если вы подвязываете молодые саженцы яблонь к колышкам, верёвка со временем перетирает нежную кору. Отрежьте 15 см шланга, сделайте продольный разрез и наденьте на ствол. Теперь верёвка давит на шланг, а не на дерево. Грибок в ранах не поселится.

Шланг отлично работает как окантовка. Острые края бочек, листы шифера или края теплицы — зоны риска. Разрежьте шланг вдоль, "посадите" его на острый край и зафиксируйте стяжками. Это спасет и ваши руки, и укрывную пленку от порезов. Для тех, кто практикует природное земледелие, такой способ поможет оформить края временных коробов.

Способ применения Результат
Защита кабеля внутри шланга Изоляция от порезов лопатой
Разметка контура клумбы Точная форма без перекопок
Ручка для ведра Дужка не режет ладонь

Полезные мелочи из коротких кусков

Короткие отрезки по 10-20 см избавляют от мелкого бытового ада. Наденьте кусок шланга на дужку ведра. Теперь 10 литров воды не оставляют синих полос на ладони. Если отверстие слишком широкое — затяните края пластиковыми хомутами. Это просто и бесплатно.

"Я рекомендую использовать обрезки шлангов для маркировки арматуры, торчащей из земли. Яркий кусок пластика сверху — это гарантия того, что вы не получите травму в сумерках. Безопасность на участке начинается с таких мелочей", — разъяснил в беседе с Pravda.Ru специалист по уходу за садом Павел Корнеев.

Из шланга получаются отличные держатели для секаторов и ручного инвентаря в сарае. Согните кусок в петлю и прикрутите к стене. В отличие от металла, резина не царапает инструмент и надежно его держит. Это помогает поддерживать порядок, когда вы выращиваете лук на зелень или возитесь с рассадой.

Техника безопасности: где шлангу не место

Старый ПВХ — это не пищевой пластик. Не используйте его для подвода питьевой воды. При нагреве на солнце он может выделять продукты распада пластификаторов. Не делайте из него детские качели — задубевший материал теряет эластичность и может лопнуть под нагрузкой в самый неподходящий момент.

"Никогда не сжигайте обрезки шлангов. ПВХ при горении выделяет диоксины. Это яд для почвы и ваших легких. Либо используйте в поделках, либо сдавайте в пункты переработки полимеров", — констатировал в беседе с Pravda.Ru эксперт по органическому земледелию Владимир Трофимов.

Ответы на популярные вопросы о применении старых шлангов

Можно ли использовать старый шланг для капельного полива, проколов в нем дырки?

Нет. Старый шланг хрупкий. При подаче давления его разорвет по линии проколов. Капельный полив требует специальных лент или гибких трубок.

Как лучше разрезать вдоль жесткий задубевший шланг?

Наденьте его на металлическую трубу или деревянный черенок подходящего диаметра. Режьте острым строительным ножом, ведя лезвие по опоре. Так рука не соскользнет.

Безопасно ли использовать шланги в теплице?

В качестве защитных накладок — да. Но не в контакте с почвой рядом с корнями растений, если шланг начал крошиться и источать резкий запах химии.

Чем лучше крепить отрезок шланга к дереву или забору?

Лучший вариант — саморезы с широкой пресс-шайбой. Они не проваливаются в мягкий материал и обеспечивают надежное прилегание.

Читайте также

Экспертная проверка: садовник-практик Сергей Михеев, специалист по уходу за садом Павел Корнеев, эксперт по органическому земледелию Владимир Трофимов
Автор Ольга Семёнова
Ольга Семёнова — агроном-консультант для дачников, обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
Темы сад дача советы огород лайфхаки садоводство дачные лайфхаки полезные советы
Новости Все >
Ложь во благо природы: эксперты раскрыли темную сторону технического оснащения лесов
Мороз ударил сильнее защитников: бразилец Жезус признался, чем его удивила Россия
Lada Niva Travel получила опцию, о которой никто не просил — тираж всего 1000 штук, и цена удивляет
Не мучайте организм голодовками: лишний вес часто держится из-за вечерней ошибки
Мозг нельзя оставлять без дела: простые привычки помогут сохранить остроту ума в любом возрасте
Клещ оставляет хозяину всего несколько дней: как не пропустить смертельную угрозу для питомца
Скандал на красной дорожке: как слова Алёны Водонаевой о весе партнёров раскололи Сеть
Актёр с украинскими корнями попал в скандал в Италии: за что его задержали
Новосибирск укрепил свои позиции флагмана российско-африканских отношений
Кая Каллас рвется говорить с Москвой: в Европе поняли, чем это может закончиться
Сейчас читают
Байкал лопнул по швам: Сибирь готовится стать отдельным континентом
Наука и техника
Байкал лопнул по швам: Сибирь готовится стать отдельным континентом
Как убрать запах из дачного туалета без хлорки: рабочая смесь действует до 3 месяцев
Недвижимость
Как убрать запах из дачного туалета без хлорки: рабочая смесь действует до 3 месяцев
Не высаживайте огурцы раньше этой даты, если не хотите потерять урожай на грядках
Садоводство, цветоводство
Не высаживайте огурцы раньше этой даты, если не хотите потерять урожай на грядках
Популярное
Забудьте про пырей: три пшика этим самодельным средством — и сорняк исчезнет с участка

Устранение агрессивного сорняка не всегда требует постоянной прополки или покупки дорогостоящих препаратов из специализированных магазинов.

Забудьте про пырей: три пшика этим самодельным средством — и сорняк исчезнет с участка
Игра на грани: исключение России из Совбеза ООН может привести к большой войне
Игра на грани: исключение России из Совбеза ООН может привести к большой войне
Армянские дроны выкатили из тени: чемодан с контрактом открыли, а покупателя спрятали
Тля на смородине не терпит этого состава: секрет, который заставит её бежать из сада
Армянские дроны выкатили из тени: чемодан с контрактом открыли, а покупателя спрятали Андрей Николаев Телефонное мошенничество в Израиле: почему все дороги ведут на Украину Юрий Бочаров Трамп хочет завершать войну: Мендель в интервью Карлсону уничтожила Зеленского Любовь Степушова
Саммит G20 теряет смысл для России: геополитическая игра выходит из-под контроля
Набрал три тарелки и думал, что разорил отель — повара засмеялись: шведский стол сам объегорил гостя
Шедевр инженеров: какой культовый двигатель пытались убить 75 лет, но он снова встал на конвейер
Шедевр инженеров: какой культовый двигатель пытались убить 75 лет, но он снова встал на конвейер
Последние материалы
Скандал на красной дорожке: как слова Алёны Водонаевой о весе партнёров раскололи Сеть
Актёр с украинскими корнями попал в скандал в Италии: за что его задержали
Искусство расставания: 5 шагов, которые помогут питомцу спокойно оставаться одному
Обратная сторона столицы: 5 легенд Москвы, которые заставляют поверить в мистику
Таиланд без туристов: 10 секретных локаций для тех, кто устал от Пхукета и Паттайи
Новосибирск укрепил свои позиции флагмана российско-африканских отношений
Секрет сытости без лишних калорий: 4 продукта, которые помогут похудеть без срывов
Кая Каллас рвется говорить с Москвой: в Европе поняли, чем это может закончиться
Сказка для миллионов: Чехия призвала к столкновению с Россией
Погодные рекорды бьют по урокам: как власти планируют спасать детей от душных классов
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.