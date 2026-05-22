Хватит кормить малину чем попало: 2 подкормки, которые делают ягоду крупной и слаще мёда

Июнь определяет судьбу урожая малины. В этот период кустарник переходит от наращивания зеленой массы к формированию плодов. Правильный баланс питательных веществ предотвращает измельчание ягод и защищает растения от истощения сил перед следующим сезоном.
Корневая подкормка остается базовой. Ее проводят дважды за месяц. Первый этап совпадает с началом цветения. Второй приходится на момент, когда ягоды начинают наливаться и менять цвет. Жидкие растворы подают строго по влажной земле. Это защищает нежные всасывающие корешки от ожогов и ускоряет доставку элементов в ткани растения.
Для внекорневых обработок концентрацию раствора снижают в два с половиной раза. Важно обильно смачивать нижнюю часть пластины листа. Именно там расположены устьица, через которые малина активно поглощает влагу и питание. Процедуру проводят на закате, чтобы капли не превратились в линзы под солнцем.
В июне акцент смещается с азота на калий и фосфор. Избыток азотных соединений приведет к тому, что куст жирует, а ягод завязывается мало. Сульфат калия в дозировке 20 граммов на ведро воды улучшает вкус плодов. Фосфор отвечает за развитие корневой системы и закладку почек на будущий год.
|Удобрение
|Дозировка на 10 литров воды
|Сульфат калия
|15-25 граммов
|Суперфосфат
|30 граммов (вытяжка)
|Калимагнезия
|15-20 граммов
|Нитроаммофоска
|45 граммов
Суперфосфат растворяется медленно. Его лучше заливать горячей водой за сутки до применения. Готовые комплексные смеси для ягодников работают эффективнее, так как содержат микроэлементы в хелатной форме. Они усваиваются практически полностью, не засаливая почву в прикорневой зоне.
Для сторонников природного земледелия основой рациона становится древесная зола. Это прямой путь к тому, чтобы малина стала сладкой без покупных химикатов. Стакан просеянной золы настаивают в воде двое суток. В ней содержится калий, кальций и магний в доступной для растений форме.
"Не забывайте про травяной настой. Измельченная крапива, залитая водой на неделю, превращается в мощный стимулятор роста и иммунитета", — подчеркнула агроном-консультант Ольга Семенова.
Гумат калия используют как связующее звено. Он активирует почвенную микрофлору. Вместе с настоем хлебных корок или дрожжей это создает слой плодородного гумуса. Малина любит рыхлую, богатую органикой структуру земли. Мульчирование после полива помогает удерживать влагу и питательные составы у корней.
Ремонтантная малина работает в режиме двойной нагрузки. В июне она одновременно доращивает молодые побеги и цветет. Здесь допустимо небольшое количество азота в начале месяца. Жидкий коровяк или мочевина для малины в умеренных дозах дадут старт мощному росту стеблей, которые дадут ягоду в августе.
Через 20 дней после первой порции растения переводят на фосфорно-калийную диету. Важно не перекормить кустарник. Избыток питания ослабляет сопротивляемость болезням. Оптимально чередовать корневые поливы с опрыскиванием раствором борной кислоты. Два грамма на ведро воды резко повышают количество завязей.
Внешний вид листьев — лучший индикатор дефицита питания. Если края листовой пластины сохнут и буреют, растению требуется калий. Бледно-зеленый или желтоватый оттенок сигнализирует о нехватке азота. Мелкие листья с фиолетовым отливом указывают на фосфорный голод.
"Листья макушек желтеют при дефиците железа. Это часто случается на переувлажненных или слишком заизвесткованных почвах", — отметил почвовед Игорь Лыткин.
Регулярный осмотр позволяет вовремя скорректировать рацион. При комплексном подходе ягода вырастает крупной, плотной и ароматной. Уход за малиной в июне закладывает фундамент прочности куста. Крепкие побеги без признаков поражения легче переносят летнюю жару и быстрее восстанавливаются после сбора урожая.
В период активного сбора урожая лучше воздержаться от минеральных удобрений. Питание вносят, когда плоды только начинают завязываться.
Свежий навоз категорически запрещен. Он выжигает корни и провоцирует всплеск грибковых заболеваний. Используйте только перепревший компост или слабые настои.
Подкормка не уничтожит насекомых, но крепкое растение восстанавливается быстрее. Сначала проведите обработку от вредителей, а через три дня дайте антистрессовый комплекс.
