Хватит кормить малину чем попало: 2 подкормки, которые делают ягоду крупной и слаще мёда

Июнь определяет судьбу урожая малины. В этот период кустарник переходит от наращивания зеленой массы к формированию плодов. Правильный баланс питательных веществ предотвращает измельчание ягод и защищает растения от истощения сил перед следующим сезоном.

График и способы внесения питания

Корневая подкормка остается базовой. Ее проводят дважды за месяц. Первый этап совпадает с началом цветения. Второй приходится на момент, когда ягоды начинают наливаться и менять цвет. Жидкие растворы подают строго по влажной земле. Это защищает нежные всасывающие корешки от ожогов и ускоряет доставку элементов в ткани растения.

Для внекорневых обработок концентрацию раствора снижают в два с половиной раза. Важно обильно смачивать нижнюю часть пластины листа. Именно там расположены устьица, через которые малина активно поглощает влагу и питание. Процедуру проводят на закате, чтобы капли не превратились в линзы под солнцем.

Минеральный рацион для крупных плодов

В июне акцент смещается с азота на калий и фосфор. Избыток азотных соединений приведет к тому, что куст жирует, а ягод завязывается мало. Сульфат калия в дозировке 20 граммов на ведро воды улучшает вкус плодов. Фосфор отвечает за развитие корневой системы и закладку почек на будущий год.

Удобрение Дозировка на 10 литров воды Сульфат калия 15-25 граммов Суперфосфат 30 граммов (вытяжка) Калимагнезия 15-20 граммов Нитроаммофоска 45 граммов

Суперфосфат растворяется медленно. Его лучше заливать горячей водой за сутки до применения. Готовые комплексные смеси для ягодников работают эффективнее, так как содержат микроэлементы в хелатной форме. Они усваиваются практически полностью, не засаливая почву в прикорневой зоне.

Органические методы и народные рецепты

Для сторонников природного земледелия основой рациона становится древесная зола. Это прямой путь к тому, чтобы малина стала сладкой без покупных химикатов. Стакан просеянной золы настаивают в воде двое суток. В ней содержится калий, кальций и магний в доступной для растений форме.

"Не забывайте про травяной настой. Измельченная крапива, залитая водой на неделю, превращается в мощный стимулятор роста и иммунитета", — подчеркнула агроном-консультант Ольга Семенова.

Гумат калия используют как связующее звено. Он активирует почвенную микрофлору. Вместе с настоем хлебных корок или дрожжей это создает слой плодородного гумуса. Малина любит рыхлую, богатую органикой структуру земли. Мульчирование после полива помогает удерживать влагу и питательные составы у корней.

Нюансы ухода за ремонтантными сортами

Ремонтантная малина работает в режиме двойной нагрузки. В июне она одновременно доращивает молодые побеги и цветет. Здесь допустимо небольшое количество азота в начале месяца. Жидкий коровяк или мочевина для малины в умеренных дозах дадут старт мощному росту стеблей, которые дадут ягоду в августе.

Через 20 дней после первой порции растения переводят на фосфорно-калийную диету. Важно не перекормить кустарник. Избыток питания ослабляет сопротивляемость болезням. Оптимально чередовать корневые поливы с опрыскиванием раствором борной кислоты. Два грамма на ведро воды резко повышают количество завязей.

Диагностика состояния кустов

Внешний вид листьев — лучший индикатор дефицита питания. Если края листовой пластины сохнут и буреют, растению требуется калий. Бледно-зеленый или желтоватый оттенок сигнализирует о нехватке азота. Мелкие листья с фиолетовым отливом указывают на фосфорный голод.

"Листья макушек желтеют при дефиците железа. Это часто случается на переувлажненных или слишком заизвесткованных почвах", — отметил почвовед Игорь Лыткин.

Регулярный осмотр позволяет вовремя скорректировать рацион. При комплексном подходе ягода вырастает крупной, плотной и ароматной. Уход за малиной в июне закладывает фундамент прочности куста. Крепкие побеги без признаков поражения легче переносят летнюю жару и быстрее восстанавливаются после сбора урожая.

Ответы на популярные вопросы о подкормке малины

Нужно ли подкармливать малину во время самого созревания ягод?

В период активного сбора урожая лучше воздержаться от минеральных удобрений. Питание вносят, когда плоды только начинают завязываться.

Можно ли использовать свежий навоз в июне?

Свежий навоз категорически запрещен. Он выжигает корни и провоцирует всплеск грибковых заболеваний. Используйте только перепревший компост или слабые настои.

Поможет ли подкормка, если малина поражена вредителями?

Подкормка не уничтожит насекомых, но крепкое растение восстанавливается быстрее. Сначала проведите обработку от вредителей, а через три дня дайте антистрессовый комплекс.

