Тля на смородине не терпит этого состава: секрет, который заставит её бежать из сада

Майское тепло провоцирует резкий рост колоний галловой тли. Вредитель атакует молодую листву красной смородины, вытягивая соки и лишая садовода надежды на качественный сбор. Вместо агрессивной химии можно использовать физику поверхностного натяжения и проверенные органические составы.

Фото: Pravda.Ru by Вадим Савицкий is licensed under All Rights Reserved Смородина

Диагностика поражения куста

Первый симптом деградации растения — рельефные вздутия бордового или ярко-красного цвета. Лист теряет эластичность и напоминает гофрированную бумагу. Тля локализуется строго на нижней стороне, скрываясь от прямых солнечных лучей. Если игнорировать проблему, ветка с ягодами засохнет из-за нарушения обменных процессов в тканях.

"Галловая тля выбирает именно красную смородину из-за специфического состава сока и плотности кожицы листа. Черная смородина страдает реже, но расслабляться не стоит", — объяснил в беседе с Pravda.Ru специалист по овощным культурам открытого грунта Алексей Данилов.

Пять составов для экстренной обработки

Все растворы готовятся на базе 10 литров чистой воды. Мыльная основа — база для большинства рецептов. 400 граммов хозяйственного мыла создают воздухонепроницаемый кокон для насекомых. Это чисто физическое воздействие: вредитель задыхается, так как пленка перекрывает дыхальца на его теле.

Табачная пыль (300 граммов) и древесная зола (1 килограмм) работают как репелленты. Зольный настой нужно выдерживать двое суток. Помимо защиты, такой проверенный состав насыщает растение калием. Чесночно-луковая смесь (по 200 граммов каждого компонента) дополнительно обеззараживает поверхность листа от грибковых спор.

"Важно понимать, что настои трав и мыло не убивают яйца вредителя мгновенно. Нужна системность и тщательная обработка именно обратной стороны листа", — отметила агроном-консультант для дачников Ольга Семенова.

Средство Принцип действия Мыльный раствор Перекрывает кислород насекомым Зольный настой Отпугивает и подкармливает калием Табачная пыль Ароматический барьер для маток-расселительниц Настой бархатцев Дезориентирует вредителей резким запахом

Механика защиты и усиление эффекта

Перед опрыскиванием удалите ветки с патологическими изменениями. Эти листья уже не участвуют в фотосинтезе полноценно. Обработку проводите в штиль, после захода солнца. Добавление ложки растительного масла в бак увеличивает адгезию — раствор прилипает намертво и не смывается легкой росой.

Часто красные пятна на смородине путают с грибковыми заболеваниями. Однако наличие колоний насекомых под листом расставляет точки над и. Применяя народные методы, садовод сохраняет популяцию божьих коровок, которые являются естественными врагами тли.

"Не допускайте передозировки азота в начале сезона. Излишки удобрений делают побеги слишком мягкими и привлекательными для паразитов", — подчеркнул агрохимик Роман Эдигаров специально для Pravda.Ru.

Осенний барьер против зимовки

Тля зимует в верхних слоях почвы или в трещинах коры. Эффективный способ прервать цикл размножения — использование черного нетканого материала в приствольном круге. Осенью земля под кустом очищается от сорняков и закрывается плотным спанбондом. Весной выжившие особи не смогут выбраться на поверхность и погибнут.

Грамотное распределение растений на участке также играет роль. Исключите соседство смородины с культурами, которые служат промежуточными хозяевами для вредителей. Вместо этого лучше воздействовать на вредителей механически, поддерживая чистоту почвы и достаточный уровень влажности.

Ответы на популярные вопросы о защите смородины

Нужно ли смывать мыльный раствор водой через время?

Нет, раствор должен оставаться на листьях до следующего дождя. Он работает как пассивный барьер.

Поможет ли обычный полив куста водой под давлением?

Это временно собьет часть насекомых, но не решит проблему колонии. Личинки быстро вернутся на сочные верхушки.

Можно ли использовать эти методы во время созревания ягод?

Да, зола и мыло экологически безопасны. Достаточно просто промыть собранные ягоды водой перед употреблением.

Читайте также