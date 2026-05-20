Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Елена Мороз

Этот дачный миф стоит вам половины урожая: 10 растений, которые боятся золы как огня

Садоводство

Древесная зола — агрессивный щелочной концентрат. Несмотря на содержание калия и фосфора, она способна заблокировать питание растений и спровоцировать болезни. Огородникам важно понимать физику воздействия этого состава на грунт, чтобы не превратить плодородный участок в безжизненную пустыню.

Просеивание золы в ведро
Фото: Pravda.Ru by Елена Мороз is licensed under Free for commercial use
Просеивание золы в ведро

Физика щелочной среды и риски

Зола имеет высокий уровень pH, достигающий 12 единиц. При попадании в почву она вступает в химическую реакцию, которая связывает железо и другие микроэлементы. В результате растения перестают их усваивать. Даже при избытке питания в грунте корни оказываются в условиях искусственной дефицитной среды. Это особенно опасно для домашних растений и садовых культур, привыкших к умеренной кислотности.

"Зола моментально сдвигает баланс почвы в сторону щелочи. Для многих растений это сигнал к прекращению роста. Питательные вещества переходят в недоступную форму, и культура начинает голодать при полных кормушках", — объяснил в беседе с Pravda.Ru почвовед Игорь Лыткин.

Важно помнить, что эффект от внесения золы сохраняется долго. Повторное защелачивание без предварительного замера уровня pH часто приводит к деградации структуры грунта. Почва становится плотной, хуже пропускает воздух и влагу, что угнетает полезную микрофлору.

Список культур, которым зола вредна

Существует группа растений-ацидофилов. Они физиологически настроены на кислую среду. К ним относятся голубика, клюква, брусника и черника. Внесение даже малой дозы пепла вызывает у них хлороз. Листья желтеют, фотосинтез замирает, и куст постепенно засыхает. Аналогично реагируют гортензии и рододендроны, теряя яркость соцветий.

"Использование золы под редис или щавель — верный способ остаться без урожая. Редис уйдет в стрелку, а щавель просто перестанет наращивать зеленую массу. Эти культуры требуют стабильной, слегка кислой среды", — подчеркнул специалист по овощным культурам Алексей Данилов специально для Pravda.Ru.

В защите нуждаются и ягодники. Если удобрять клубнику в мае золой без учета состава почвы, можно спровоцировать ожог корневых волосков. Подобная ошибка часто маскируется под недостаток полива, хотя истинная причина кроется в агрессивном воздействии щелочи на нежные ткани.

Тип растения Последствия контакта с золой
Лесные ягоды (голубика, клюква) Полная остановка роста, гибель куста
Картофель Поражение паршой, снижение лежкости
Декоративные (гортензия, азалия) Изменение цвета, опадание бутонов
Овощи (редис, щавель) Грубая структура плодов, стрелкование

Почему картофель теряет качество

Картофель — главный противник свежей золы. Щелочь провоцирует развитие возбудителей парши. Клубни покрываются язвами и трещинами, теряют товарный вид и плохо хранятся зимой. Кроме того, зола способствует накоплению крахмала в ущерб другим микроэлементам, что меняет вкусовые качества корнеплода не в лучшую сторону.

При подготовке грядок лучше использовать мягкие методы коррекции. Если сода в огороде применяется точечно для борьбы с вредителями, то золу часто сыплют бесконтрольно. Для картофеля это критично. Вместо золы весной стоит вносить калийные составы без хлора или использовать сидераты для улучшения структуры грунта.

Безопасная техника подкормки

Золу нельзя смешивать с азотными добавками. Взаимодействие этих веществ приводит к быстрой потере аммиака. Удобрение просто испаряется, не принося пользы. Также запрещается вносить сухую золу в пересохшую землю. Это вызывает химический шок у корней. Только влажный субстрат способен безопасно принять щелочной реагент.

"Если на листьях появился налет или пятна после опудривания, значит, концентрация была слишком высокой. Зола — это не пыль, а активное вещество. Используйте ее дозированно и только в безветренную погоду", — отметила агроном-консультант Ольга Семенова в интервью для Pravda.Ru.

Грамотный уход требует избирательности. Например, планируя подкормку чеснока весной, важно сначала убедиться, что почва не перенасыщена кальцием. Избыток последнего блокирует доступ других минералов, что приводит к пожелтению пера даже при регулярном поливе.

Ответы на популярные вопросы

Можно ли нейтрализовать действие золы, если она уже внесена?

Да, для этого используют растворы лимонной кислоты или уксуса. На 10 литров воды берут 1 столовую ложку кислоты. Это поможет экстренно снизить pH в прикорневой зоне.

Подходит ли зола от сжигания старой мебели?

Категорически нет. Лаки, краски и специфические пропитки ДСП при сгорании выделяют токсичные соединения. Такое удобрение отравит почву тяжелыми металлами.

Как хранить золу без потери свойств?

Только в герметичной таре. При контакте с влажным воздухом из нее первым улетучивается калий. За месяц хранения в открытой куче удобрение теряет до половины своей ценности.

Читайте также

Экспертная проверка: почвовед Игорь Лыткин, агроном Ольга Семенова, специалист по овощным культурам Алексей Данилов
Автор Елена Мороз
Мороз Елена Юрьевна — садовод-агроном с 16-летним стажем. Разбирает методы защиты овощных культур и агротехнику выращивания в закрытом грунте.
Редактор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
Темы дача огород советы урожай растения удобрения садоводство
Новости Все >
В российских войсках беспилотных систем создадут казачьи подразделения
Цунами в небесах: на Венере обнаружен газовый горб длиной в шесть тысяч километров
Подводное удушье: почему 78% рек мира превращаются в непригодные для жизни зоны
Немцы перестали гордиться и пошли на попятную — культовая марка возвращается через узбекский транзит
Архитектура тьмы: учёные раскрыли тайное присутствие суперхищника в водах Австралии
Сердце галактики снова бьется: сверхмассивная черная дыра вышла из комы спустя 18 месяцев
Кэшбэк по-страховому: эксперты рассказали о новых правах автовладельцев при отказе от ОСАГО
Учёные нашли астероид, который несётся с бешеной скоростью — остановить его почти невозможно
Там, где нет глобального магнетизма: учёные в шоке от уникального феномена в атмосфере Марса
Заградотряд для Lada: почему китайским брендам связывают руки в России
Сейчас читают
Биосфера уже начала зачистку: о чем предупреждали советские учёные ещё в 1980 году
Наука и техника
Биосфера уже начала зачистку: о чем предупреждали советские учёные ещё в 1980 году
Не верьте производителю: вот через сколько лет обычный антифриз превращается в яд для двигателя
Авто
Не верьте производителю: вот через сколько лет обычный антифриз превращается в яд для двигателя
Мягкие даже на третий день: ленивые пирожки с картошкой без долгой лепки и лишних хлопот
Еда и рецепты
Мягкие даже на третий день: ленивые пирожки с картошкой без долгой лепки и лишних хлопот
Популярное
Финал затянувшейся пьесы: Россия видит реальный шанс на полную капитуляцию Киева

Предстоящий визит внешнеполитического эмиссара в российскую столицу рассматривается как потенциально важный поворотный момент для всей текущей повестки.

Финал затянувшейся пьесы: Россия видит реальный шанс на полную капитуляцию Киева
Не верьте производителю: вот через сколько лет обычный антифриз превращается в яд для двигателя
Не верьте производителю: вот через сколько лет обычный антифриз превращается в яд для двигателя
Вашингтон теряет лицо на глазах у всего мира: конгресс начал тормозить военную машину США
Трюк "36 вращений" до еды: как запустить ленивый кишечник и убрать выпирающий живот без тренировок
Трамп между угрозами и переговорами: почему Вашингтон снова откладывает решение по Ирану Юрий Бочаров Трамп хочет завершать войну: Мендель в интервью Карлсону уничтожила Зеленского Любовь Степушова Как Запад украл День Победы: капитуляция в Реймсе против 9 мая Андрей Николаев
Идеальный педикюр для занятых женщин: покрытие, которое незаметно отрастает и подходит ко всему
Посыпьте это на грядки — и вредители исчезнут: дешевый способ удивил даже агрономов
Как убрать запах из дачного туалета без хлорки: рабочая смесь действует до 3 месяцев
Как убрать запах из дачного туалета без хлорки: рабочая смесь действует до 3 месяцев
Последние материалы
21 мая: Тихоокеанский флот, полярник и военный переводчик
Жизнь за пределами мозга: что общего между дельфинами, растениями и нейросетями
Секрет идеального педикюра для питомца: как подстричь когти и не вызвать стресс
Топливо для сахара: как калий превращает кислую клубнику в медовое лакомство
Зеленая бражка против химии: выбираем лучший способ реанимации лука в мае
Биохимия послушания: почему кошки игнорируют команды и как это можно исправить
Битва за кондиционер: как закон защищает сотрудников от температурного стресса
Глубже 16 метров — зона смерти: география превратила австрийское озеро в нацистский сейф
Таинственная катастрофа, о которой молчат океаны: как акулы оказались на грани полного исчезновения
Сонное зелье из холодильника: могут ли пробиотики стать альтернативой седативным средствам
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.