Пышный злак превратится в сухую кочку: один незаметный промах весной губит дорогой декор

Сергей Михеев

Декоративные злаки формируют архитектуру современного сада. С годами куртины теряют тонус и редеют в центре. Деление материнского куста возвращает растениям эстетику и позволяет бесплатно увеличить площадь посадок. Процедура требует точности в сроках и понимания биологических циклов трав.

Фото: Pravda.Ru by Сергей Михеев is licensed under publiс domain
Выбор оптимального периода

Злаки делят, ориентируясь на тип их вегетации. Холоднорастущие виды, такие как вейник или ковыль, активируются сразу после схода снега. Их корни успешно восстанавливаются во влажной прохладной почве ранней весной или в сентябре.

"Разделение теплолюбивых злаков, вроде мискантуса или проса, до прогрева почвы — фатальная ошибка. Ждите появления первых ростков высотой до десяти сантиметров", — объяснил в беседе с Pravda.Ru специалист по овощным культурам открытого грунта Алексей Данилов.

Вечнозеленые осоки и овсяницы требуют деликатного подхода. Оптимально проводить манипуляции в конце зимы на юге или ранней весной в средней полосе до начала цветения. Это минимизирует риск пересыхания листвы после пересадки.

Технология деления куста

За два дня до работ растение обильно поливают. Это делает корневой ком податливым и сохраняет структуру корневой системы. Старую наземную часть срезают, оставляя небольшие пеньки для удобства захвата.

Параметр Значение
Глубина подкопа 20–25 см
Размер деленки Ширина 7–10 см
Дистанция между посадками 60–90 см
Норма полива 2 л на куст

Мощные кусты извлекают из грунта лопатой по периметру. Если корневище слишком тяжелое, его рассекают прямо в земле на несколько секторов. Для работы со старыми экземплярами используют острую ножовку или топор.

"Всегда выбрасывайте высохшую середину старого куста в компост. Для размножения годятся только молодые деленки с края куртины", — отметила агроном-консультант Ольга Семенова специально для Pravda.Ru.

Живые фрагменты должны иметь развитые придаточные корни и несколько почек возобновления. Промывка корней водой упрощает визуальный контроль качества посадочного материала и удаление сорных включений.

Правила посадки деленок

Злаки не переносят сильного заглубления. Точку роста фиксируют на два сантиметра выше текущего уровня почвы. Это предотвращает выпревание основания куста в периоды затяжных дождей.

"Избыток азота при посадке стимулирует рост зелени в ущерб укоренению. Используйте компост и мульчирование для создания нужной структуры почвы", — подчеркнул почвовед Игорь Лыткин в беседе с Pravda.Ru.

Мульчирование слоем в шесть сантиметров защищает почву от перегрева. Помните, что злаки требуют качественного освещения. В тени куртины разваливаются и теряют плотность, что требует дополнительной подвязки и коррекции ухода за растениями.

Ответы на популярные вопросы

Можно ли делить злаки во время цветения?

Это нежелательно. Растение тратит ресурсы на формирование семян. Деление в этот период может привести к гибели деленки или очень долгому приживанию.

Что делать, если деленка сидит в земле месяц без признаков роста?

Проверьте глубину посадки. Если точка роста ушла глубоко под землю, аккуратно приподнимите куст. Поддерживайте умеренную влажность без застоя воды.

Нужно ли укрывать пересаженные злаки на зиму?

В первый год после деления молодые экземпляры стоит прикрыть слоем лапника. Это предотвратит выпирание корней при резких температурных колебаниях.

Экспертная проверка: агроном-консультант Ольга Семенова, специалист по овощным культурам Алексей Данилов, почвовед Игорь Лыткин
Автор Сергей Михеев
Сергей Михеев — садовник-практик, обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
