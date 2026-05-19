Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Екатерина Мартынова

Ветка с ягодами засохнет: скрытый вредитель прямо сейчас пожирает куст смородины изнутри

Садоводство

Смородина завершила цветение и теперь решает судьбу урожая. Если кусту не хватит ресурсов, он сбросит завязи, оставив садовода с пустыми ветками. Чтобы сохранить ягоды и помочь им набрать массу, нужно изменить стратегию ухода прямо сейчас, ориентируясь на физиологические потребности растения.

Крупные ягоды черной смородины
Фото: Pravda.Ru by Екатерина Мартынова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Крупные ягоды черной смородины

Глубокий полив как база урожая

Смородина — выходец из влажных пойменных лесов. Поверхностная влага ей бесполезна. Как только почва просыхает на глубину 10 сантиметров, куст включает режим экономии и прекращает снабжать ягоды питанием. Это провоцирует массовое осыпание завязей. Полив должен быть редким, но обильным — до 4 ведер на взрослый экземпляр.

Лить воду следует по периметру кроны, а не под корень. Там находятся активные всасывающие волоски. Чтобы влага не испарялась, землю закрывают слоем органики в 5–7 сантиметров. Это может быть сено или компост. Такая подушка предотвращает перегрев корней и блокирует рост сорняков.

"При поливе важно смочить слой грунта на 40 сантиметров вниз. Поверхностная сырость только создает корку и мешает корням дышать", — объяснил в беседе с Pravda.Ru специалист по уходу за садом Павел Корнеев.

Корректировка минерального баланса

После цветения наступает фаза налива. Сейчас смородине противопоказан лишний азот. Навоз или мочевина заставят куст растить зеленую массу, лишая ягоды энергии. Это также привлечет тлю, которая обожает нежные побеги. Основной упор делают на калий и фосфор. Эти элементы отвечают за движение соков по стеблю и накопление сахаров.

Для черной смородины полезна обработка бором. Микроэлемент помогает завязям закрепиться на кисти и делает кожицу ягод эластичной. В отличие от нее, красная и белая разновидности менее требовательны к стимуляторам, если почва достаточно плодородна. Дозировки должны быть аптечными, избыток веществ токсичен для листьев.

Действие Результат для урожая
Внесение калия Повышение сладости и плотности ягод
Обильный полив Прекращение осыпания мелких завязей
Отказ от азота Усиление иммунитета к мучнистой росе

"Черная смородина сильнее реагирует на дефицит питания, чем красная. На песчаных почвах без подкормок ягода неизбежно мельчает", — отметил специалист по овощным культурам открытого грунта Алексей Данилов специально для Pravda.Ru.

Защита от болезней и вредителей

Скрытые угрозы часто становятся причиной гибели всего сбора. Опаснее всего стеклянница — мелкая личинка, живущая внутри веток. Если после цветения целая кисть начала вянуть, нужно срезать побег. Обнаруженная внутри черная пустота подтверждает присутствие вредителя. Такую ветвь вырезают под основание.

Мучнистая роса также активизируется именно сейчас. Она покрывает листья серым налетом, мешая растению синтезировать энергию. Если куст жирует, как это бывает при ошибках при выращивании малины, он заболеет первым. Профилактическая гигиена и замена старой мульчи снижают риск заражения в разы.

"Мучнистая роса буквально высасывает соки из ягод. Пораженные кисти останавливаются в развитии и чернеют раньше времени", — объяснила в разговоре с экспертом Pravda.Ru фитопатолог Наталья Дроздова.

Ответы на популярные вопросы

Как отличить нехватку воды от вредителя?

При засухе листья вянут на всем кусте равномерно. Если засыхает одна конкретная ветка при влажной почве — это работа стеклянницы. Нужно немедленно браться за секатор.

Можно ли подкармливать смородину во время налива ягод?

Да, но только быстрорастворимыми формами калия или золой. Органические составы вроде навоза лучше оставить на осень или раннюю весну. Для вкуса полезно мульчирование малинника и смородинника сухой травой.

Читайте также

Экспертная проверка: специалист по уходу за садом Павел Корнеев, специалист по овощным культурам открытого грунта Алексей Данилов, фитопатолог Наталья Дроздова
Автор Екатерина Мартынова
Екатерина Мартынова — специалист по ягодным культурам, обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
Темы сад смородина удобрения
Новости Все >
Урок физкультуры станет предсказуемым: в школах введут единый учебник
Гуманитарная маска Токио: почему Япония внезапно вспомнила о поездках граждан к могилам предков
На обратной стороне Солнца произошло то, что заставило ученых срочно следить за поворотом звезды
Ноутбуки не пропадут, но кошельки почувствуют удар: что будет с ценами после 27 мая
Байкал не прощает беспечности — катер опрокинулся у скалы Черепаха, четверо до сих пор под водой
Старый Ан-2 напомнил, что небо над Якутией не прощает ошибок — но на этот раз обошлось без жертв
Одно неверное движение в аэропорту Бангкока — и вас внесут в чёрный список с пожизненным баном
Когда в каждой крошке ищут подвох: как забота о фигуре незаметно ломает психику
У жителей Кавказа есть скрытые мутации — обычные тесты их не видят, а люди остаются без лечения
Олени больше не пасутся в гараже — новая Volga выезжает на асфальт, а конкуренты кусают локти
Сейчас читают
Вернулись спустя 100 лет: в лесах Подмосковья тайно формируется группа опасных хищников
Домашние животные
Вернулись спустя 100 лет: в лесах Подмосковья тайно формируется группа опасных хищников
Прибавляет до 80 см за сезон: топ-3 быстрорастущих кустарника для живой изгороди
Садоводство, цветоводство
Прибавляет до 80 см за сезон: топ-3 быстрорастущих кустарника для живой изгороди
На этих оборотах мотор выжигает нагар: машина словно получает второе дыхание
Авто
На этих оборотах мотор выжигает нагар: машина словно получает второе дыхание
Популярное
Забудьте про покупку новых емкостей: копеечный способ продлить жизнь старой бочке на 10 лет

Как восстановить старую бочку от ржавчины? Пошаговая инструкция по созданию цементного покрытия с молоком от профильных экспертов для вашего сада.

Забудьте про покупку новых емкостей: копеечный способ продлить жизнь старой бочке на 10 лет
Врач больше не приедет: новые жесткие правила вызова скорой и терапевта на дом по ОМС
Врач больше не приедет: новые жесткие правила вызова скорой и терапевта на дом по ОМС
Биосфера уже начала зачистку: о чем предупреждали советские учёные ещё в 1980 году
Японское море вернуло долг с процентами — на дне у Владивостока нашли пароход с почти царской страховкой
Трамп между угрозами и переговорами: почему Вашингтон снова откладывает решение по Ирану Юрий Бочаров Бросьте лейку: этот трюк заставит гортензию "Алый вихрь" полыхать до самых морозов Сергей Михеев Трамп хочет завершать войну: Мендель в интервью Карлсону уничтожила Зеленского Любовь Степушова
Абсолютная тьма внезапно исчезла: с пугающей аномалией столкнулись ученые на дне Байкала
Один надрез на клубне — и куст ломится от картошки: метод, о котором молчат агрономы
Вскрылся европейский след: Киев применил при атаке на Москву 17 мая дроны, которые спонсирует Германия
Вскрылся европейский след: Киев применил при атаке на Москву 17 мая дроны, которые спонсирует Германия
Последние материалы
Секрет стойкости: что нужно добавить в воду, чтобы цветы в вазе превратились в долгожителей
Ветка с ягодами засохнет: скрытый вредитель прямо сейчас пожирает куст смородины изнутри
Ноутбуки не пропадут, но кошельки почувствуют удар: что будет с ценами после 27 мая
После 60 работать на даче нужно иначе: ошибки, которые приводят к хронической боли
Байкал не прощает беспечности — катер опрокинулся у скалы Черепаха, четверо до сих пор под водой
Старый Ан-2 напомнил, что небо над Якутией не прощает ошибок — но на этот раз обошлось без жертв
Цена скрытой подработки: новый ИИ от налоговой блокирует карты за переводы
Одно неверное движение в аэропорту Бангкока — и вас внесут в чёрный список с пожизненным баном
Когда в каждой крошке ищут подвох: как забота о фигуре незаметно ломает психику
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.