Заменит все дорогие стимуляторы: секрет экстренной майской поливки для огорода

Обычный нашатырный спирт из аптеки способен заменить дорогие стимуляторы роста и спасти огород от вредителей. Эксперты объяснили, как копеечное средство мгновенно возвращает растения к жизни, избавляет от желтизны листьев и защищает грядки без жесткой химии. Главное — знать точную дозировку.

Азотный допинг из аптеки

Растения часто сигнализируют о голодании бледным цветом листвы и заторможенным развитием. Традиционные гранулированные удобрения требуют времени на растворение и переработку почвенными организмами. Раствор аммиака действует иначе. Он подает сигнал к росту сразу после попадания в грунт.

"Нашатырь работает как инъекция. Он незаменим, когда нужно быстро восстановить фотосинтез и выгнать зеленую массу", — объяснил в беседе с Pravda.Ru эксперт по органическому земледелию Владимир Трофимов.

Азот строит клетки. Без него невозможно получить сочную зелень или крепкую рассаду перца. Аммиачный раствор эффективен не только как питание. Резкий запах средства дезориентирует насекомых. Медведка, тля и луковая муха обходят такие грядки стороной, что экономит силы на защитных обработках.

Рецептура и правила полива

Бессистемное использование концентрата опасно. Аммиак в высокой дозировке обжигает тонкие всасывающие корешки. Для стандартной подкормки используют 40–50 миллилитров 10-процентного спирта на 10 литров воды. Этого объема хватает для полива нескольких квадратных метров огорода.

Тип обработки Дозировка на 10 л воды Корневой полив 50 мл (4 столовые ложки) Опрыскивание по листу 25 мл (2 столовые ложки)

Лить раствор на сухую землю запрещено. Сначала пролейте грядку обычной чистой водой. Это создаст защитный барьер и позволит удобрению распределиться равномерно. Агрономы советуют проводить процедуру вечером или в пасмурную погоду, чтобы предотвратить быстрое испарение азота.

"Главное не переборщить. Избыток азота заставляет растения жировать. Вы получите огромные лопухи вместо плодов", — подчеркнул агроном-консультант Ольга Семёнова специально для Pravda.Ru.

График подкормок для разных культур

Разные обитатели сада требуют индивидуального подхода. Пасленовые — томаты и баклажаны — нуждаются в азоте в начале сезона. Первую порцию дают через две недели после высадки. Это помогает сформировать мощный скелет растения. Позже фокус сместится, когда настанет время формирования урожая.

Листовая зелень потребляет аммиак активнее всего. Салат, укроп и петрушка становятся ярче и мягче при подкормке раз в 10 дней. Цветы, такие как многолетняя рудбекия или ароматный левкой, отзываются на аммиак пышным цветением. Азот стимулирует появление новых цветоносов.

"Для моркови этот метод тоже подходит, но будьте аккуратны с концентрацией на ранних этапах", — отметил почвовед Игорь Лыткин в интервью Pravda.Ru.

Летом подкормки нашатырем постепенно сводят на нет. К середине июля растениям требуется больше калия и фосфора. Лишний азот в конце сезона снижает морозостойкость кустарников и деревьев. Своевременный переход на другие составы обеспечит качественное созревание плодов.

Ответы на популярные вопросы

Можно ли смешивать нашатырь с другими удобрениями?

Лучше использовать его отдельно. Аммиак резко меняет кислотность раствора. При смешивании с комплексными препаратами могут выпасть осадки, которые растения не смогут усвоить.

Помогает ли раствор от вредителей на плодовых деревьях?

Да. Опрыскивание кроны слабым раствором помогает избавиться от тли. Запах аммиака непереносим для многих насекомых. Обработку проводят до начала созревания плодов.

