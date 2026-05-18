Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Сергей Михеев

Сорняки получат мощную подкормку: популярный майский способ защиты грядок обернется крахом

Садоводство

Весеннее мульчирование напоминает использование термоса. Если залить в него холодную воду, она останется ледяной надолго. Плотный слой органики весной блокирует тепло солнечных лучей, консервируя зимний холод в почве. Слишком раннее укрытие грядок тормозит пробуждение полезных микроорганизмов и замедляет развитие корней.

Мульчирование грядки
Фото: Pravda.Ru by Сергей Михеев, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Мульчирование грядки

Условия для безопасного мульчирования

Основной ориентир для садовода — температура почвы на глубине 10 сантиметров. Начинать работы стоит, когда земля прогреется до 12 градусов. В средней полосе этот порог обычно преодолевается во второй половине мая. К этому моменту почва успевает отдать лишнюю влагу и напитаться солнечной энергией.

"Попытка замульчировать холодную грядку — верный способ получить хилую рассаду. Корни в ледяном грунте не способны усваивать питание, даже если вы завалите их тонной удобрений", — отметил в беседе с Pravda.Ru специалист по овощным культурам Алексей Данилов.

Индикатором готовности участка служат сорняки. Если трава начала активно расти, значит, биологические процессы в земле запущены. Перед укладкой материала важно очистить поверхность от многолетних сорняков. Это критично для создания ленивого цветника на участке.

Выбор органики и искусственных покрытий

Для огорода лучше использовать дышащие материалы. Сухая трава, солома или перепревшие опилки формируют рыхлую структуру. Тяжелая органика вроде свежего навоза может спровоцировать ожоги неокрепших стеблей. При выращивании ягод следует учитывать, что мульчирование малинника предотвращает испарение влаги и меняет вкус плодов.

Тип материала Реакция почвы
Скошенная трава Насыщает азотом, быстро разлагается
Солома Отражает свет, удерживает влагу
Древесные опилки Потребляют азот при гниении
Черная пленка Ускоряет прогрев на 3–5 градусов

Использование картона остается эффективным методом подавления агрессивной растительности. Можно применять мульчирование картоном для создания специфического микроклимата. Это особенно актуально на участках, где не планируется частая прополка.

"Старая мульча — это убежище для патогенов. Если ваши растения болели в прошлом сезоне, прошлогодний слой нужно безжалостно сжигать", — объяснила в беседе с Pravda.Ru агроном-консультант Ольга Семёнова.

Техника правильной укладки слоя

Оптимальная толщина органического слоя составляет 5–7 сантиметров. Слишком тонкое покрытие не удержит влагу, а чрезмерно толстое может закиснуть. Важно оставлять зазор в 2–3 сантиметра вокруг стеблей растений. Это защитит корневую шейку от выпревания, что критично в период, когда проводится подкормка малины в мае и уход за кустарниками.

Для тяжелых глинистых почв выбирают фракции покрупнее. Это обеспечит приток кислорода к корням. На песчаных грунтах, наоборот, слой должен быть плотнее для защиты от выветривания. Правильный подход позволяет выращивать неприхотливые сорта томатов без лишних усилий.

"Прогретая земля под мульчей становится раем для дождевых червей. Они перерабатывают органику в гумус прямо на грядке, выполняя работу садовода", — подчеркнул эксперт Pravda.Ru почвовед Игорь Лыткин.

Если грядка подготовлена под выращивание свеклы, мульчу вносят после появления крепких всходов. Это защитит нежные ростки от перепадов ночных температур. Междурядья можно закрыть плотнее, используя мульчирование междурядий для блокировки сорняков на дорожках.

Ответы на популярные вопросы о мульче

Можно ли использовать свежескошенную траву?

Ее нужно обязательно подвялить в течение дня. Свежая зелень быстро слипается и начинает гнить, что перекрывает доступ воздуха к почве.

Нужно ли поливать землю перед мульчированием?

Да, мульчу укладывают только на влажный грунт. Процедура проводится сразу после полива или обильного дождя, чтобы запечатать влагу внутри.

Как часто обновлять защитный слой?

Органика постепенно перегнивает. Обычно достаточно добавить свежего материала 1–2 раза за сезон для поддержания нужной толщины.

Читайте также

Экспертная проверка: специалист по овощам Алексей Данилов, агроном Ольга Семёнова, почвовед Игорь Лыткин
Автор Сергей Михеев
Сергей Михеев — садовник-практик, обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
Темы дачный сезон
Новости Все >
Неожиданный детокс: как индийская тюрьма учит ценить обычную жизнь
В России впервые выписан штраф за подачу судебного иска, написанного нейросетью
Золотая жила в канализации: водители септиков зарабатывают до 500 тысяч рублей
Эти стахановцы на протяжении всей посевной выполняют нормы на 250-300 процентов. Они занесены на районную Доску почета… — писала газета Социалистическое земледелие 18 мая 1941 года
Ароматная терапия: как экстракт мяты помогает вернуть показатели давления в норму
Социальный фонд РФ: число пенсионеров в стране достигло 40,4 миллиона человек
Ученые нашли способ перерабатывать пластик в качественное горючее
Пострадавшие от атаки БПЛА в Рязани получат до 1,5 млн рублей
В российских больницах появятся зоны для намаза и халяльное меню
Революция в лечении гипертензии: генетика против проб и ошибок
Сейчас читают
Забудьте о тяпке до осени: способ из СССР, который делает дорожки между грядками идеально чистыми
Садоводство, цветоводство
Забудьте о тяпке до осени: способ из СССР, который делает дорожки между грядками идеально чистыми
Забудьте о выгребной яме: 5 видов дачных туалетов без запаха и откачки, которые можно сделать самому
Недвижимость
Забудьте о выгребной яме: 5 видов дачных туалетов без запаха и откачки, которые можно сделать самому
Популярное
Теория подтвердилась: Черное море за 300 дней уничтожило древнюю цивилизацию и породило миф о Потопе

Исследователи обнаружили на морском дне доказательства масштабного катаклизма, который навсегда изменил береговую линию и стал основой для древних преданий.

Теория подтвердилась: Черное море за 300 дней уничтожило древнюю цивилизацию и породило миф о Потопе
Белый халат — не броня: простой способ осадить врача, который перешёл границы
Белый халат — не броня: простой способ осадить врача, который перешёл границы
Прибавляет до 80 см за сезон: топ-3 быстрорастущих кустарника для живой изгороди
Секретный отчет Витязя: что на самом деле раскопали на дне Атлантики в 400 км от Гибралтара
Трамп хочет завершать войну: Мендель в интервью Карлсону уничтожила Зеленского Любовь Степушова Как Запад украл День Победы: капитуляция в Реймсе против 9 мая Андрей Николаев 17 мгновений: как фестиваль Тихонова в Павловском Посаде вошёл во второе десятилетие Анжела Якубовская
Льготный стаж в 2026 году: кому разрешат выйти на пенсию на 5–10 лет раньше срока
Врачи и экологи предупреждают: эта привычка с водой может защитить ваши почки и ЖКТ
Впадут в стресс и не взойдут: 7 культур, которые категорически нельзя сеять в мае
Впадут в стресс и не взойдут: 7 культур, которые категорически нельзя сеять в мае
Последние материалы
Забудьте про хруст и скованность: упражнение, которое мягко перезагружает позвоночник
Георгины в саду: как получить гигантские цветы без ежедневного ухода и перекопки
Сорняки получат мощную подкормку: популярный майский способ защиты грядок обернется крахом
Абсолютная тьма внезапно исчезла: с пугающей аномалией столкнулись ученые на дне Байкала
Инструкция по выживанию в жару: главные ошибки, из-за которых квартира превращается в баню
Как улететь в отпуск без огромных затрат: проверенные схемы экономии на путешествиях
Боль в пояснице: почему пресс качать бесполезно, а 5 простых упражнений легко уберут дискомфорт
Смена туристической парадигмы: куда утекает массовый отдых и кто выигрывает в 2026
Режим энергосбережения не безобиден: как дефицит освещения ломает работу человеческого организма
Неожиданный детокс: как индийская тюрьма учит ценить обычную жизнь
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.