Елена Мороз

Влейте этот стакан в золу: секрет подкормки, которая сразу усвоится растениями

Садоводство

Обычное растворение древесной золы в воде не позволяет растениям полноценно усваивать содержащийся в ней кальций. Агрономы рекомендуют добавлять в раствор столовый уксус и лимонную кислоту, чтобы перевести полезные элементы в доступную для корней хелатную форму.

Механика активации минералов

Большинство садоводов совершают базовую ошибку. Они просто рассыпают сухую золу по поверхности или смешивают ее с водой. В таком виде карбонат кальция напоминает кусок мела. Корни не способны впитать твердые минералы. Им нужен раствор. Для превращения инертного порошка в доступную форму требуется кислая среда.

"Зола — это концентрат, который нужно уметь вскрыть. Если просто высыпать ее на грядки, вы рискуете защелочить почву, не дав растениям реального питания", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru почвовед Игорь Лыткин.

Когда мы добавляем кислоту в зольный раствор, начинается бурная реакция. Происходит высвобождение ионов. Кальций переходит в состояние хелата. Это органическая форма, которую растение воспринимает как естественную часть своей биологической системы. Благодаря этому посадки в мае получают мгновенный импульс для роста зеленой массы и укрепления клеточных стенок.

Рецепт приготовления раствора

Для создания мощного стимулятора понадобится ведро теплой воды. Температура важна для скорости химического взаимодействия. Всыпаем один стакан предварительно просеянной золы. Использование крупных углей снижает концентрацию полезных веществ. Далее вводим столовую ложку лимонной кислоты и один стакан 9% столового уксуса. Смесь должна активно шипеть.

"Такой состав работает как биологический форсаж. Он особенно важен для культур с коротким циклом вегетации, когда времени на естественное разложение органики в почве просто нет", — отметила агроном-консультант Ольга Семёнова специально для Pravda.Ru.

Перемешивать состав нужно до полного прекращения выделения пузырьков газа. Это сигнал, что реакция завершена и кальций стал биодоступным. Полученное жидкое золото нельзя хранить долго. Его используют сразу для прикорневого полива. Такой метод исключает риск ожогов и позволяет создать ленивый цветник, который будет развиваться практически без участия человека.

Эффективность разных методов

Метод активации выигрывает у сухого внесения по скорости доставки нутриентов. Сухая зола может лежать в верхнем слое грунта месяцами. Раствор же достигает глубины залегания корней за несколько минут. Это критично в период формирования завязей, когда дефицит микроэлементов приводит к сбросу плодов. Правильная подготовка декоративных растений в начале сезона гарантирует их стойкость к летней засухе.

Метод внесения Срок усвоения элементов
Сухое рассыпание От 3 до 6 месяцев
Водная болтушка От 2 до 4 недель
Активированный раствор От 2 до 5 дней

Важно помнить об умеренности. Избыток кальция может блокировать поглощение калия и бора. Используйте подкормку не чаще одного раза в две недели. Для хвойных растений и культур, предпочитающих кислые почвы, данный метод применять нельзя. Даже если вы принесли домой букет сирени в квартире, не пытайтесь подкормить его золой — это сократит жизнь цветов в вазе.

Ответы на популярные вопросы о зольной подкормке

Можно ли использовать золу от каменного угля?

Нет. Угольная зола содержит тяжелые металлы и практически лишена полезного кальция в доступной форме. Используйте только остатки сгорания древесины или сухой травы.

Как понять, что растениям не хватает такой подкормки?

Главный признак — закручивающиеся края молодых листьев и отмирание точек роста. Лист становится хрупким и приобретает рваные края. Это прямой сигнал о кальциевом голодании.

Нужно ли поливать землю перед внесением раствора?

Полив по сухой земле может вызвать локальную концентрацию солей у корней. Всегда предварительно увлажняйте грядки за пару часов до внесения любых удобрений.

Экспертная проверка: почвовед Игорь Лыткин, агроном-консультант Ольга Семёнова
Автор Елена Мороз
Мороз Елена Юрьевна — садовод-агроном с 16-летним стажем. Разбирает методы защиты овощных культур и агротехнику выращивания в закрытом грунте.
Редактор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
Темы сад дача советы огород удобрения садоводство
