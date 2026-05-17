Елена Мороз

Впадут в стресс и не взойдут: 7 культур, которые категорически нельзя сеять в мае

Садоводство

Майское солнце обманчиво заставляет дачников скупать семена и заполнять пустые грядки. Однако для группы популярных культур потепление становится сигналом к стрессу, а не к росту. Посадка в прогретую землю оборачивается потерей времени и ресурсов без шанса на качественный урожай.

Фото: Pravda.ru by Елена Мороз, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Дачника, сажающий рассаду

Корнеплоды и зелень против жары

Семена пастернака и корневой петрушки требуют умеренных температур для активации физиологических процессов. В мае почва прогревается до 15 градусов и выше, что вводит эти культуры в состояние спячки. Если петрушку не посеяли в апреле, в мае она часто просто сгнивает в земле. Пастернаку требуется около 25 дней для появления всходов в прохладе, а жаркая среда лишь ускоряет рост сорняков, которые душат слабые ростки.

"Майская земля слишком сухая и теплая для пастернака. Если опоздали с посевом, придется вымачивать семена в теплой воде сутки, иначе всходов не дождетесь вовсе", — объяснил в беседе с Pravda.Ru почвовед Игорь Лыткин.

Укроп, посеянный в середине мая, часто разочаровывает отсутствием привычного запаха. Концентрация пахучих веществ напрямую зависит от влажности и прохлады на старте роста. В разгар весны растение стремится быстрее сформировать стебель, минуя стадию пышной ароматной зелени. Для получения качественной приправы лучше дождаться осени или использовать подзимний метод посева для защиты от жары.

Точный график посевных работ

Многие допускают ошибку, ориентируясь только на отсутствие заморозков. Световой день влияет на развитие растений сильнее, чем температура воздуха.

Культура Рекомендуемый срок посева
Редис До 20 апреля или после 20 июля
Шпинат Первая декада апреля или август
Петрушка корневая Апрель или октябрь под зиму
Морковь поздняя Конец апреля для вызревания

"Редис в мае — это почти всегда работа на компостную кучу. Растение чувствует длинный световой день и вместо корня направляет все силы на цветение", — отметил специалист по овощным культурам Алексей Данилов специально для Pravda.Ru.

Почему салат и редис теряют вкус

Листовой салат крайне чувствителен к перегреву. Когда столбик термометра поднимается выше 22 градусов, ткани растения начинают вырабатывать горечь. Это естественная защитная реакция, делающая зелень непригодной для еды. Вместо классических салатов в мае разумнее высаживать мангольд, который легче переносит солнечную активность. Шпинат ведет себя аналогично. Всего две недели в майском тепле превращают нежные листья в жесткие пластины со стрелками. Его жизненный цикл ускоряется настолько, что дачник не успевает собрать урожай. Если место на грядке освободилось, лучше провести обработку соседних кустов или подготовить почву под теплолюбивые огурцы и фасоль.

"Для майских посадок выбирайте только те сорта, где есть генетическая устойчивость к стрелкованию. Но даже они требуют притенения белым материалом", — подчеркнула агроном Ольга Семенова в интервью Pravda.Ru.

Поздние сорта моркови, посеянные в конце мая, рискуют не набрать нужную массу до первых заморозков. Срок вегетации в 130 дней требует раннего старта. Всходы, появившиеся в июне, не успеют окрепнуть, а осенние холода испортят их лежкость. Намного эффективнее использовать стратегию защиты ягодника в это время, чем пытаться догнать уходящий график посадок корнеплодов.

Ответы на популярные вопросы о посевах

Можно ли спасти майский редис поливом?

Обильный полив снизит температуру почвы, но не изменит длину светового дня. Редис все равно уйдет в цвет, хотя корнеплод может быть чуть сочнее.

Что делать, если семена петрушки уже куплены?

Положите их в холодильник до августа или оставьте для подзимнего посева в октябре. В горячей майской земле они вряд ли прорастут.

Какую зелень сеять в мае без риска?

Май идеален для базилика, кинзы и ранних сортов укропа, которые быстро отдают урожай до наступления экстремальной жары.

Экспертная проверка: специалист по овощным культурам Алексей Данилов, агроном Ольга Семенова, почвовед Игорь Лыткин
Автор Елена Мороз
Мороз Елена Юрьевна — садовод-агроном с 16-летним стажем. Разбирает методы защиты овощных культур и агротехнику выращивания в закрытом грунте.
Редактор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
Темы сад дача огород советы растения садоводство дачный сезон
