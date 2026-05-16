Раздувается втрое прямо на кусте: этот сорт роз выдает кружевные шары по 12 см

Плотный бутон этой розы при раскрытии увеличивается в несколько раз, превращаясь в огромный розеточный шар нежно-персикового оттенка. Сорт "Кампанелла Пич" не просто удивляет своими размерами и кружевными лепестками, но и обладает редким иммунитетом к опасным болезням розариев.

Фото: Pravda.ru by Елена Мороз, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Роза нежно-персикового цвета

Природа персикового взрыва

Сорт Кампанелла Пич относится к группе чайно-гибридных роз, но по форме цветка напоминает классические английские розы. Куст достигает 90–110 сантиметров в высоту. Прямые стебли удерживают тяжелые головки без опор. Главное свойство лепестков — их гофрированный край, создающий эффект пены внутри бокала.

"Кампанелла создавалась как срезочный сорт. Для садовода это означает феноменальную прочность лепестков. Они не боятся дождя и не выгорают на солнце до белесого состояния, сохраняя теплый подтон более двух недель", — объяснил в беседе с Pravda.Ru специалист по уходу за садом Павел Корнеев.

Цветение происходит волнообразно. Первая волна в июне самая мощная. Бутоны раскрываются медленно. Это позволяет растению аккумулировать питательные вещества для следующего цикла. Оттенок меняется от насыщенного персикового в центре до нежно-розового румянца на периферии.

Правила ленивого ухода

Умное садоводство исключает ежедневную беготню с лейкой. Многолетники для дачи требуют правильной закладки фундамента. Для Кампанеллы Пич это означает глубокое мульчирование. Слой органики толщиной 7–10 сантиметров удерживает влагу и избавляет от необходимости рыхлить почву после каждого дождя.

Параметр Характеристика сорта Высота куста 90–110 см Диаметр цветка 10–12 см Ширина куста 50–60 см Срок жизни в вазе До 14 дней

Обрезка должна быть минимальной. Природа сама регулирует форму. Достаточно удалять увядшие соцветия, чтобы стимулировать развитие новых почек. Если традиционные цветы для кашпо требуют постоянной стрижки, чайно-гибридная роза стабильна в своих габаритах.

"Не пытайтесь кормить розу агрессивной химией в середине лета. Это провоцирует рост мягких побегов, которые не перезимуют. Лучше используйте натуральные методы и следите за рыхлостью грунта", — отметила агроном-консультант Ольга Семенова.

Здоровье и стойкость гибрида

Селекция 2013 года подарила сорту высокую сопротивляемость инфекциям. Мокрая погода часто губит нежные розы, вызывая пятнистость. Кампанелла Пич держит дистанцию от грибковых спор благодаря плотному восковому налету на листьях. Листва остается темно-зеленой и глянцевой до глубокой осени.

В розариях этот сорт хорошо сочетается с растениями, создающими легкую дымку. Посадка гипсофилы рядом с персиковой розой подчеркнет ее структуру. Мелкие белые цветы создадут нужный контраст с тяжелыми махровыми шарами чайно-гибридной красавицы.

Для создания устойчивой композиции можно добавить альпийские горки у подножия кустов. Низкие растения закроют оголенную нижнюю часть стеблей розы, превращая клумбу в законченный арт-объект. Кампанелла Пич — это выбор тех, кто ценит эстетику срезочного букета прямо на грядке.

Ответы на популярные вопросы о розе Кампанелла Пич

Нужно ли укрывать эту розу на зиму?

Сорт выдерживает умеренные морозы, но в северных регионах требует воздушно-сухого укрытия. Лапник или агроволокно на дугах защитят почки от ледяного ветра.

Как часто поливать куст в период цветения?

Полив должен быть редким, но обильным. Один раз в неделю под корень, избегая попадания воды на бутоны. Это сохранит кружевные лепестки от загнивания.

Почему края лепестков иногда становятся розовее?

Это естественная реакция на перепад дневных и ночных температур. Прохладные ночи проявляют розовый пигмент, делая цветок более контрастным.

