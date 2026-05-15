Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Елена Мороз

Вместо пустоцветов — гора плодов: как правильно развести борную кислоту для томатов

Садоводство

Осыпание завязей и обилие пустоцветов на томатах — частая проблема, которая лишает дачников половины урожая. Обычная борная кислота способна исправить ситуацию, но малейшая ошибка в дозировке может погубить кусты. Как правильно приготовить раствор и провести обработку по листу?

Томаты на ветке
Фото: Анна Маляева is licensed under Рubliс domain
Томаты на ветке

Зачем томатам нужен бор

Растение не умеет перераспределять запасы бора. Если молодому листу не хватило элемента из почвы, он не заберет его у старого побега. Дефицит мгновенно бьет по точкам роста. Верхушки чернеют, а цветки осыпаются, превращая потенциальный урожай в пустоцвет. Особенно критично это проявляется, когда проведена высадка томатов в закрытый грунт с плохой циркуляцией воздуха.

"Бор — это транспортный мост для углеводов. Без него сахар застревает в листьях, не доходя до плодов. В итоге мы получаем зеленую массу вместо сладких помидоров", — объяснил в беседе с Pravda.Ru почвовед Игорь Лыткин.

Применение препарата стимулирует синтез хлорофилла и помогает растению восстановиться. Если весна 2026 принесла резкие перепады температур, борная подкормка укрепит иммунитет куста. Визуально результат заметен через неделю: листья расправляются, а завязи перестают желтеть.

Дозировка и приготовление раствора

Кристаллы борной кислоты не растворяются в холодной воде. Это главная ошибка новичков. Крупинки могут вызвать химический ожог на листве. Порошок сначала смешивают в стакане горячей воды (около 60 градусов), доводят до прозрачности и только потом выливают в основной бак опрыскивателя.

Тип обработки Дозировка на 10 литров воды
Опрыскивание по листу 2-5 грамм
Корневой полив 5-10 грамм
Тепличное выращивание 2 грамма

Превышение концентрации опасно. Лишний бор токсичен для почвенной микрофлоры и самих растений. Соблюдайте умеренность, даже если кажется, что удобрение для помидоров должно быть максимально концентрированным для быстрого эффекта.

"Работайте только по обратной стороне листа. Там расположены устьица, через которые раствор впитывается в разы быстрее. Днем на солнце опрыскивать нельзя — капли сработают как линзы", — отметил агрохимик Роман Эдигаров специально для Pravda.Ru.

Алгоритм садовой терапии

Первый сеанс проводят при появлении бутонов на первой кисти. Это сигнал растению настраиваться на плодоношение. Вторая процедура совпадает с массовым цветением. Третья — когда на кустах уже висят зеленые плоды размером с грецкий орех. Интервал между подходами должен составлять не менее 10 суток.

Для тех, чья закаливание рассады прошла успешно, бор станет финальным аккордом в формировании продуктивного куста. В теплицах достаточно 2-3 манипуляций за лето. В открытом грунте число обработок можно увеличить, если идут частые дожди, вымывающие микроэлементы из верхнего слоя почвы.

"Борная кислота отлично работает в связке с йодом. Это не только питание, но и мягкий барьер против фитофторы. На ведро раствора добавьте 10 капель йода и литр сыворотки", — подчеркнул специалист по культурам Алексей Данилов в интервью для Pravda.Ru.

Ответы на популярные вопросы

Можно ли смешивать борную кислоту с фунгицидами?

Препарат совместим с большинством средств защиты, но всегда проверяйте реакцию в малой емкости. Если появился осадок — смесь непригодна.

Поможет ли бор при уже начавшейся фитофторе?

Нет, это средство профилактики и питания. Для лечения грибковых поражений требуются специализированные препараты меди или биологические агенты.

Что будет, если полить помидоры под корень утром?

Корневая подкормка допустима утром, если почва предварительно увлажнена чистой водой. На сухую землю вносить раствор нельзя из-за риска повреждения корней.

Читайте также

Экспертная проверка: почвовед Игорь Лыткин, агрохимик Роман Эдигаров, специалист по культурам Алексей Данилов
Автор Елена Мороз
Мороз Елена Юрьевна — садовод-агроном с 16-летним стажем. Разбирает методы защиты овощных культур и агротехнику выращивания в закрытом грунте.
Редактор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
Темы дача томаты советы огород растения удобрения садоводство
Новости Все >
Дорогая взрослость: как "хотелки" выпускников ценой в полмиллиона разоряют родителей
Появлялись красные флаги, выступали какие-то ораторы… им кричали ура, но все это было не многолюдно и не серьезно… — писала газета Новое время 16 мая 1906 года
Минус повышающий коэффициент: за какие начисления в квитанциях теперь можно не платить
Клещи, бешенство и самовыгул: что обязаны сделать владельцы собак перед выездом на дачу
Конец эпохи печенья: что на самом деле удерживает сотрудников в компаниях
Майская погода готовит саду убийственную ночь — есть три способа спасти цветы и завязи без химии
Самарские родители замораживают генетический код — этот ресурс может спасти жизнь через десятилетия
Тверь в зоне поражения: первые жертвы клещевого боррелиоза — как не стать следующим
В Астрахани под водой происходит нечто странное — рыба мечется, а икра исчезает прямо на глазах
В Перми вирус заживо заблокировал сотни людей в их же квартирах: коридор теперь — зона поражения
Сейчас читают
Пырей больше не вернётся: проверенный кухонный раствор для идеальной чистоты грядок
Садоводство, цветоводство
Пырей больше не вернётся: проверенный кухонный раствор для идеальной чистоты грядок
УАЗ и Нива отдыхают — новый российский автомобиль проходит там, где они только мечтают проехать
Авто
УАЗ и Нива отдыхают — новый российский автомобиль проходит там, где они только мечтают проехать
Марсоход NASA прошёл 42 км по мёртвой пустыне — и наткнулся на то, что скрывали пески Марса
Наука и техника
Марсоход NASA прошёл 42 км по мёртвой пустыне — и наткнулся на то, что скрывали пески Марса
Популярное
Забудьте о тяпке до осени: способ из СССР, который делает дорожки между грядками идеально чистыми

Сорняки на дорожках — это рассадник вредителей. Есть способ очистить сад без ручной прополки и дорогой химии. Это сохранит питание овощам и сэкономит ваши силы в сезоне.

Забудьте о тяпке до осени: способ из СССР, который делает дорожки между грядками идеально чистыми
Байкал лопнул по швам: Сибирь готовится стать отдельным континентом
Байкал лопнул по швам: Сибирь готовится стать отдельным континентом
Проволочник уйдет сам: 5 народных методов и одно копеечное средство, которое личинки не выносят
В Пекине произошло то, чего Запад боялся годами: Трамп резко изменил тон в разговоре с Китаем
Трамп хочет завершать войну: Мендель в интервью Карлсону уничтожила Зеленского Любовь Степушова Как Запад украл День Победы: капитуляция в Реймсе против 9 мая Андрей Николаев 17 мгновений: как фестиваль Тихонова в Павловском Посаде вошёл во второе десятилетие Анжела Якубовская
Минус 10 лет без косметологов: 6 стрижек для женщин после 60, которые дарят объем тонким волосам
Марсоход NASA прошёл 42 км по мёртвой пустыне — и наткнулся на то, что скрывали пески Марса
Вернулись спустя 100 лет: в лесах Подмосковья тайно формируется группа опасных хищников
Вернулись спустя 100 лет: в лесах Подмосковья тайно формируется группа опасных хищников
Последние материалы
Вместо пустоцветов — гора плодов: как правильно развести борную кислоту для томатов
Дорогая взрослость: как "хотелки" выпускников ценой в полмиллиона разоряют родителей
Коварный триколор: 3 популярных цвета в одежде, которые мгновенно старят женщин после 50 лет
Тектонический разлом или монстр? Ученые пытаются объяснить пугающие звуки из глубин Ладожского озера
Уважение границ или холодность? Что на самом деле означает сдержанность вашей кошки
Появлялись красные флаги, выступали какие-то ораторы… им кричали ура, но все это было не многолюдно и не серьезно… — писала газета Новое время 16 мая 1906 года
Жигулевский заповедник, Байкал и Черные земли: почему здесь следует побывать каждому горожанину
Минус повышающий коэффициент: за какие начисления в квитанциях теперь можно не платить
Маленькие солнышки в саду: почему вам нужно посадить гелиопсис, цветущий до самых заморозков
Штрафы выше на 50% и урезанная скидка: как новые правила ПДД изменят жизнь водителей
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.