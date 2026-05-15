Вместо пустоцветов — гора плодов: как правильно развести борную кислоту для томатов

Осыпание завязей и обилие пустоцветов на томатах — частая проблема, которая лишает дачников половины урожая. Обычная борная кислота способна исправить ситуацию, но малейшая ошибка в дозировке может погубить кусты. Как правильно приготовить раствор и провести обработку по листу?

Фото: Анна Маляева is licensed under Рubliс domain Томаты на ветке

Зачем томатам нужен бор

Растение не умеет перераспределять запасы бора. Если молодому листу не хватило элемента из почвы, он не заберет его у старого побега. Дефицит мгновенно бьет по точкам роста. Верхушки чернеют, а цветки осыпаются, превращая потенциальный урожай в пустоцвет. Особенно критично это проявляется, когда проведена высадка томатов в закрытый грунт с плохой циркуляцией воздуха.

"Бор — это транспортный мост для углеводов. Без него сахар застревает в листьях, не доходя до плодов. В итоге мы получаем зеленую массу вместо сладких помидоров", — объяснил в беседе с Pravda.Ru почвовед Игорь Лыткин.

Применение препарата стимулирует синтез хлорофилла и помогает растению восстановиться. Если весна 2026 принесла резкие перепады температур, борная подкормка укрепит иммунитет куста. Визуально результат заметен через неделю: листья расправляются, а завязи перестают желтеть.

Дозировка и приготовление раствора

Кристаллы борной кислоты не растворяются в холодной воде. Это главная ошибка новичков. Крупинки могут вызвать химический ожог на листве. Порошок сначала смешивают в стакане горячей воды (около 60 градусов), доводят до прозрачности и только потом выливают в основной бак опрыскивателя.

Тип обработки Дозировка на 10 литров воды Опрыскивание по листу 2-5 грамм Корневой полив 5-10 грамм Тепличное выращивание 2 грамма

Превышение концентрации опасно. Лишний бор токсичен для почвенной микрофлоры и самих растений. Соблюдайте умеренность, даже если кажется, что удобрение для помидоров должно быть максимально концентрированным для быстрого эффекта.

"Работайте только по обратной стороне листа. Там расположены устьица, через которые раствор впитывается в разы быстрее. Днем на солнце опрыскивать нельзя — капли сработают как линзы", — отметил агрохимик Роман Эдигаров специально для Pravda.Ru.

Алгоритм садовой терапии

Первый сеанс проводят при появлении бутонов на первой кисти. Это сигнал растению настраиваться на плодоношение. Вторая процедура совпадает с массовым цветением. Третья — когда на кустах уже висят зеленые плоды размером с грецкий орех. Интервал между подходами должен составлять не менее 10 суток.

Для тех, чья закаливание рассады прошла успешно, бор станет финальным аккордом в формировании продуктивного куста. В теплицах достаточно 2-3 манипуляций за лето. В открытом грунте число обработок можно увеличить, если идут частые дожди, вымывающие микроэлементы из верхнего слоя почвы.

"Борная кислота отлично работает в связке с йодом. Это не только питание, но и мягкий барьер против фитофторы. На ведро раствора добавьте 10 капель йода и литр сыворотки", — подчеркнул специалист по культурам Алексей Данилов в интервью для Pravda.Ru.

Ответы на популярные вопросы

Можно ли смешивать борную кислоту с фунгицидами?

Препарат совместим с большинством средств защиты, но всегда проверяйте реакцию в малой емкости. Если появился осадок — смесь непригодна.

Поможет ли бор при уже начавшейся фитофторе?

Нет, это средство профилактики и питания. Для лечения грибковых поражений требуются специализированные препараты меди или биологические агенты.

Что будет, если полить помидоры под корень утром?

Корневая подкормка допустима утром, если почва предварительно увлажнена чистой водой. На сухую землю вносить раствор нельзя из-за риска повреждения корней.

Читайте также