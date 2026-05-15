Вместо кислого гороха — сочные плоды: чем подкормить клубнику в мае во время цветения

Садоводство

В мае клубничные грядки превращаются в настоящий производственный цех. Растения запускают процесс формирования завязей, требуя колоссальных объемов энергии. От качества майского "меню" зависит не только размер ягод, но и их сладость, ведь сахар накапливается стратегически. Правильный подход к подкормке позволяет превратить кислый "горох" в сочные плоды выставочного качества.

Фото: Pravda.Ru by Екатерина Мартынова is licensed under publiс domain
Спелые ягоды в саду

Азотный рывок в начале месяца

В первой декаде мая кусты наращивают зеленую массу. Крепкие листья — это солнечные батареи растения. Если листвы мало, ягода просто не получит питания для роста. Старые кусты часто сигнализируют о дефиците азота бледным цветом, что требует немедленного вмешательства. Оптимально использовать натуральный гумус или настои трав.

"Передозировка азота — главная ошибка новичков. Вместо ведра ягод вы получите джунгли из листьев, в которых быстро заведется серая гниль", — объяснил в беседе с Pravda.Ru специалист по овощным культурам открытого грунта Алексей Данилов.

Настой крапивы считается классикой органического земледелия. Измельченную зелень заливают водой и выдерживают двое суток. В этот раствор полезно добавить немного дрожжей для активации почвенной микрофлоры. Такой коктейль работает мягко, не обжигая нежные корни. Важно помнить, что любая органика лучше усваивается в прогретой почве, когда работают полезные бактерии.

Минеральное питание для сладости ягод

Когда появляются первые цветы, фокус смещается на калий и фосфор. Эти элементы отвечают за транспорт сахаров в плоды и укрепление клеточных стенок. Хорошие результаты дает монокалий фосфат. Он лишен лишних примесей и моментально поглощается корневой системой. Если почва переувлажнена, предпочтение стоит отдать сухим гранулам суперфосфата в междурядьях.

Вид удобрения Главное преимущество
Древесная зола Кладезь микроэлементов без риска перекорма
Монокалий фосфат Быстрое увеличение размера плодовой завязи

"Калий — это иммунитет растения. Без него ягоды будут водянистыми и начнут гнить еще на кусте при первом дожде", — отметила специально для Pravda.Ru специалист по ягодным культурам Екатерина Мартынова.

Зольный настой — отличная альтернатива химии. Стакан золы на ведро воды закрывает потребность в калии и кальции. Для защиты от болезней некоторые садоводы добавляют несколько капель йода. Это не только питает, но и работает как антисептик, предотвращая развитие патогенов на поверхности земли. Главное — вносить растворы только по влажному грунту, чтобы избежать осмотического стресса.

Секреты работы в холодную погоду

Май часто капризничает, возвращаясь к ночным заморозкам. В таких условиях работа в огороде требует гибкости. Если температура опускается ниже десяти градусов, органика "засыпает". Бактерии перестают перерабатывать навоз или траву в доступные формы. В этот момент выручает аммиачная селитра или мочевина, которые действуют даже в прохладе.

"Следите за состоянием грунта. Слишком плотная земля блокирует доступ воздуха, и подкормки просто закисают в верхнем слое", — подчеркнул в разговоре с Pravda.Ru почвовед Игорь Лыткин.

Для улучшения структуры грядок можно использовать мульчирование сеном или кокосовым субстратом. Это удерживает влагу и сохраняет тепло, создавая идеальный микроклимат для корней. Если на участке замечена высокая кислотность, стоит добавить доломитовую муку. Клубника не любит кислую среду, в ней она развивается медленно и часто болеет.

Ответы на популярные вопросы о клубнике

Можно ли смешивать навоз и минеральные удобрения?

Это плохая идея. Происходит неконтролируемая химическая реакция, часть азота улетучивается, а корни могут получить серьезные ожоги. Между разными типами подкормок делайте паузу в две недели.

Чем подкормить, если листья стали фиолетовыми?

Это явный признак фосфорного голодания. Внесите суперфосфат или костную муку. Часто такое случается в холодную весну, так как фосфор плохо усваивается в ледяной земле.

Поможет ли подкормка от пустоцвета?

Частично. Пустоцвет часто возникает из-за нехватки бора. Опрыскивание цветов слабым раствором борной кислоты помогает лучше завязывать ягоды и предотвращает их деформацию.

Экспертная проверка: специалист по овощным культурам открытого грунта Алексей Данилов, специалист по ягодным культурам Екатерина Мартынова, почвовед Игорь Лыткин
Ольга Дмитриевна Смирнова — садовод и ландшафтный дизайнер.
Редактор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
