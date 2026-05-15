Ольга Смирнова

Вместо сухих огрызков — ведра плодов: как правильно полить и подкормить малину в мае для рекордного урожая

Майский календарь садовода превращается в гонку на выживание за будущий урожай малины. Именно сейчас кусты выходят на пик активности, формируя скелет будущих ягодных гроздей. Малейшая ошибка в поливе или питании превратит потенциальные ведра плодов в сухие огрызки на фоне буйной листвы. В этом материале разберем, как грамотно обуздать аппетиты ягодника и защитить его от агрессивных весенних вредителей.

Фото: Pravda.Ru by Елена Мороз, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Свет и пространство для урожая

Малина требует минимум шесть часов прямого солнца ежедневно. В тени кусты уходят в бесконечный рост ботвы, игнорируя цветение. Если малинник напоминает непролазные джунгли, урожай обречен на измельчание. На каждый метр ряда нужно оставлять не более пяти — семи самых мощных побегов, безжалостно удаляя остальную поросль у самой земли.

"Малина — это типичный пример растения-захватчика, которое без обрезки тратит все ресурсы на экспансию, а не на репродукцию", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru специалист по овощным культурам открытого грунта Алексей Данилов.

Для летних сортов критически важно вовремя избавляться от старых веток. Ремонтантные виды позволяют радикальное решение — полную срезку под корень поздней осенью. В мае же главная задача садовода — обеспечить каждому будущему цветку качественную вентиляцию и доступ солнечных лучей.

Правила полива и мульчирования

Поверхностная корневая система делает малину беззащитной перед засухой. Без регулярного увлажнения ягоды связываются в узлы и сохнут прямо на ветках. Взрослому кусту требуется около 10 — 15 литров воды трижды в месяц. При этом важно избегать дождевания сверху, чтобы не смыть пыльцу и не спровоцировать грибковые вспышки на листьях.

Метод ухода Результат для малины
Глубокий полив под корень Крупная и сочная ягода
Слой мульчи 7 см Защита от перегрева и сорняков

Спасет ситуацию мульчирование скошенной травой или соломой. Этот слой работает как термос, удерживая влагу и подавляя конкурентов-сорняков. При укладке мульчи важно отступать несколько сантиметров от основания побегов. Это убережет корневую шейку от выпревания в период затяжных дождей.

"Многие игнорируют мульчу, а зря. Без нее малина испытывает температурные скачки, которые тормозят развитие завязей", — объяснил почвовед Игорь Лыткин специально для Pravda.Ru.

Меню подкормок по фазам роста

Весенний рацион начинается с азотной зарядки. Столовая ложка мочевины на ведро воды даст импульс для роста зеленой массы. Однако перебор с азотом смертелен для урожая: кусты жируют, становясь легкой добычей для вредителей. Во второй половине мая акцент смещается на калий и фосфор, отвечающие за сладость и количество плодов.

Эффективнее всего работает мочевина и зола в четкой последовательности. Между азотной и калийной подкормками нужно выдержать паузу в две недели. Это исключит химический конфликт и позволит корням усвоить каждый элемент в нужной фазе развития куста.

Борьба с болезнями и вредителями

Малинный жук и дидимелла уничтожают урожай еще до его появления. В мае необходимо провести профилактическое опрыскивание бордоской жидкостью до раскрытия бутонов. Если время упущено и появились цветоносы, жесткая химия запрещена — она уничтожит пчел-опылителей и сделает ягоды токсичными.

"Когда бутоны уже видны, переходите на биопрепараты. Фитоспорин или Лепидоцид работают мягче, но требуют регулярного повторения", — отметила агроном-консультант Ольга Семёнова в беседе с Pravda.Ru.

На дачных участках часто используют состав от тли, который одинаково полезен для смородины и малины. Важно обрабатывать кусты в сухую погоду вечером. Листья должны быть сухими, чтобы раствор успел зафиксироваться и начать работу против грибковых спор.

Ответы на популярные вопросы о малине

Почему малина цветет, но не дает ягод?

Чаще всего виновато плохое опыление из-за дождей или отсутствие солнца. Также причиной может стать малинный жук, съедающий завязь изнутри. Поможет только своевременное весеннее опрыскивание.

Можно ли подкармливать малину навозом в мае?

Свежий навоз выжжет корни. Допускается только использование перегноя в качестве мульчи или настоя коровяка в слабой концентрации. Избыток органики в мае провоцирует рост слабых, рыхлых побегов.

Правильный уход за посадками весной экономит силы летом. Если малина обеспечена светом и влагой сейчас, садовод превращается из вечного труженика в простого собирателя ягод. Создайте условия один раз — и природа сама завершит процесс формирования урожая.

Экспертная проверка: специалист по овощным культурам открытого грунта Алексей Данилов, почвовед Игорь Лыткин, агроном-консультант Ольга Семёнова
Автор Ольга Смирнова
Ольга Дмитриевна Смирнова — садовод и ландшафтный дизайнер.
Редактор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
Темы малина садоводство борьба с вредителями
