Смородина как гофрированная бумага: кто на самом деле захватил ваш сад

Красные пятна на смородине — это не просто эстетический дефект, а сигнал бедствия. Растение сообщает о системном сбое: атаке паразитов, грибковом заражении кожи или глубоком дефиците микроэлементов. Игнорирование этих симптомов ведет к сбросу завязей и гибели куста. Разберемся, как идентифицировать угрозу и устранить её без лишних усилий.

Фото: Pravda.Ru by Ольга Семёнова is licensed under publiс domain
Галловая тля: "пузыри" на листьях

Если на верхней стороне листа вздулись бордовые "волдыри", а сам он стал похож на гофрированную бумагу — это работа галловой тли. Вредитель прокалывает нежную ткань и высасывает соки. Растение в ответ наращивает деформированную массу (галлы), пытаясь изолировать место повреждения. Чаще всего страдает красная и белая смородина. Паразиты оккупируют обратную сторону пластины, создавая там целые мегаполисы.

"Эту тлю невозможно вывести простым поливом из шланга. Она прячется в самих складках деформированного листа, которые служат ей естественным щитом от внешних воздействий", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru специалист по защите растений Андрей Зорин.

Для борьбы на стадии созревания ягод подходят только биопрепараты, такие как "Фитоверм" или "Матрин Био". Они разлагаются за 3-5 дней и не делают урожай токсичным. Если до сбора еще далеко, можно применить "Батрайдер" или "Биотлин". Они системно пропитывают ткани, делая сам сок растения ядовитым для насекомых на две недели. Эффективно работает и механическая защита в виде проверенного состава от тли, который обволакивает вредителя пленкой.

Антракноз: когда грибок ест побеги

Мелкие красные точки, которые быстро сливаются в бурые пятна с четкой каймой — признак антракноза. Это грибковая инфекция. Она активируется при высокой влажности и температуре выше +20 градусов. В отличие от тли, антракноз поражает не только листву, но и молодые побеги. На коре появляются вдавленные язвы, которые могут перекрыть поток питательных веществ и "закольцевать" ветку, приведя к её усыханию.

"Антракноз — это коварный патоген. Споры зимуют на опавших листьях и в трещинах коры, поэтому весеннее искореняющее опрыскивание медьсодержащими составами обязательно для старых кустов", — отметила фитопатолог Наталья Дроздова.

Признак Антракноз (Грибок) Галловая тля (Вредитель)
Форма листа Пятна плоские, лист сохнет Выпуклые вздутия ("пузыри")
Поражение веток Язвы на коре молодых побегов Ветки целые, но рост тормозится

Лечение антракноза требует системности. В ход идут фунгициды: "Скор", "Топаз" или серосодержащий "Тиовит Джет". Последний особенно хорош тем, что его можно использовать практически перед самым сбором ягод. В качестве мягкой альтернативы применяют биопрепараты на основе сенной палочки, но их эффективность напрямую зависит от тепла.

Хлороз: голодание на клеточном уровне

Бывает, что насекомых нет, грибковых пятен тоже, а лист всё равно приобретает медно-фиолетовый или багровый оттенок. Это фосфорный хлороз. Растение буквально голодает. Часто это происходит не потому, что в почве нет фосфора, а потому, что корни не могут его забрать. Виной тому — закисленная земля или затяжные холода. Фосфор становится недоступным при температуре почвы ниже +10-12 градусов.

"На кислых почвах фосфор блокируется железом и алюминием. Без раскисления доломитовой мукой или золой кормить смородину суперфосфатом практически бесполезно — всё уйдет в "замок"", — разъяснил почвовед Игорь Лыткин.

Оперативная помощь при таком голодании — опрыскивание по листу. Монофосфат калия всасывается через листовую пластину мгновенно, минуя проблемную почву. Это поддержит иммунитет растения. Не забывайте и про весенние подкормки плодового сада, которые закладывают фундамент здоровья на весь сезон.

Ответы на популярные вопросы

Можно ли использовать йод против тли на смородине?

Нет, это опасный миф. Йод в концентрации, достаточной для уничтожения насекомых, вызывает химический ожог листьев. Пользуйтесь специализированными инсектицидами или "Зеленым мылом".

Поможет ли кипяток от красных пятен?

Проливать кусты кипятком можно только ранней весной по спящим почкам. Это убивает часть зимующих яиц тли, но бессильно против антракноза и хлороза.

Нужно ли обрывать красные листья?

Да, если это галловая тля и поражение локальное. Листья нужно уничтожить сразу, чтобы личинки не расселились дальше. При антракнозе обрыв листьев не поможет, нужно системное лечение.

Правда ли, что на черной смородине реже бывают красные пятна?

Да, галловая тля предпочитает красную смородину из-за структуры листа. На черной чаще встречается мучнистая роса и антракноз, но в виде темных, а не ярко-красных пятен.

Экспертная проверка: защитник растений Андрей Зорин, фитопатолог Наталья Дроздова, почвовед Игорь Лыткин
Автор Ольга Семёнова
Ольга Семёнова — агроном-консультант для дачников, обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
Темы дача ягоды урожай огород смородина подкормка садоводство
