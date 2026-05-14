Медвежья услуга от заботливого садовода: почему избыточный полив в мае губит ваши растения

Майские дни традиционно пробуждают у садоводов желание обильно поливать молодые всходы, однако в этот период избыток влаги часто приносит больше вреда, чем пользы. Важно отказаться от полива "по привычке" и ориентироваться на реальные нужды растений, которые зависят не от сухой корки на поверхности грунта, а от состояния зоны залегания корней. прежде чем браться за лейку, необходимо убедиться, что почва действительно нуждается в увлажнении, так как чрезмерная активность может спровоцировать поверхностное развитие корней и развитие грибковых заболеваний.

Фото: unsplash.com by David Ballew is licensed under Free to use under the Unsplash License Полив грядок из лейки

Как отмечает сайт aif.ru, полив становится необходимым при высадке рассады для удаления воздушных пустот, на легких песчаных почвах, где вода быстро уходит вглубь, а также в периоды устойчивой засухи без осадков. В таких случаях насыщение должно быть глубоким, доходящим до корневого слоя, чтобы стимулировать развитие мощной системы, способной самостоятельно искать питание.

"Излишняя забота с лейкой весной блокирует природные механизмы адаптации культур, делая их зависимыми от постоянного увлажнения и менее устойчивыми к стрессам. Начинающим огородникам важно понять, что отсутствие влаги на поверхности — это лишь фасад, тогда как реальный дефицит можно оценить только на глубине до семи сантиметров", — отметил в беседе с Pravda.Ru эксперт Андрей Зорин.

Для определения влажности грунта эксперты советуют использовать простой тактильный метод: если на глубине 5-7 см земля сжимается в плотный комок и сохраняет форму, полив не требуется. Чтобы влага дольше оставалась в почве, эффективнее использовать мульчирование свежескошенной травой или компостом, что также снижает риск появления почвенной корки. При необходимости полива, например для рассады томатов или капусты, важно подбирать нормы индивидуально, избегая размывания земли и обеспечивая достаточное промачивание участка.

Ответы на популярные вопросы о поливе растений

Как понять, что растениям не хватает воды?

Ориентируйтесь не на пересохшую поверхность, а на тургор листьев и состояние почвы на глубине 5-7 сантиметров. Если растения выглядят угнетенными, а слой земли в зоне корней рассыпается в руках, полив необходим.

Почему поверхностный полив считается опасным?

Частое "освежение" стимулирует рост корней в верхнем, быстро пересыхающем горизонте, что делает растения крайне уязвимыми в жаркую погоду и повышает риск развития грибковых инфекций.

Как правильно мульчировать грядки в мае?

Слой мульчи должен полностью закрывать почву, иначе он не будет удерживать влагу. Для соломы слой составляет 7-10 см, для травы — 5-8 см, для компоста достаточно 4-6 см.

Нужно ли поливать картофель до всходов?

Обычно в этот период в почве сохраняется достаточное количество весенней влаги, поэтому дополнительный полив не требуется до появления ростков, когда условия оцениваются по текущей погоде.

Читайте также