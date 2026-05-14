Медвежья услуга от заботливого садовода: почему избыточный полив в мае губит ваши растения

Майские дни традиционно пробуждают у садоводов желание обильно поливать молодые всходы, однако в этот период избыток влаги часто приносит больше вреда, чем пользы. Важно отказаться от полива "по привычке" и ориентироваться на реальные нужды растений, которые зависят не от сухой корки на поверхности грунта, а от состояния зоны залегания корней. прежде чем браться за лейку, необходимо убедиться, что почва действительно нуждается в увлажнении, так как чрезмерная активность может спровоцировать поверхностное развитие корней и развитие грибковых заболеваний.
Как отмечает сайт aif.ru, полив становится необходимым при высадке рассады для удаления воздушных пустот, на легких песчаных почвах, где вода быстро уходит вглубь, а также в периоды устойчивой засухи без осадков. В таких случаях насыщение должно быть глубоким, доходящим до корневого слоя, чтобы стимулировать развитие мощной системы, способной самостоятельно искать питание.
"Излишняя забота с лейкой весной блокирует природные механизмы адаптации культур, делая их зависимыми от постоянного увлажнения и менее устойчивыми к стрессам. Начинающим огородникам важно понять, что отсутствие влаги на поверхности — это лишь фасад, тогда как реальный дефицит можно оценить только на глубине до семи сантиметров", — отметил в беседе с Pravda.Ru эксперт Андрей Зорин.
Для определения влажности грунта эксперты советуют использовать простой тактильный метод: если на глубине 5-7 см земля сжимается в плотный комок и сохраняет форму, полив не требуется. Чтобы влага дольше оставалась в почве, эффективнее использовать мульчирование свежескошенной травой или компостом, что также снижает риск появления почвенной корки. При необходимости полива, например для рассады томатов или капусты, важно подбирать нормы индивидуально, избегая размывания земли и обеспечивая достаточное промачивание участка.
Ориентируйтесь не на пересохшую поверхность, а на тургор листьев и состояние почвы на глубине 5-7 сантиметров. Если растения выглядят угнетенными, а слой земли в зоне корней рассыпается в руках, полив необходим.
Частое "освежение" стимулирует рост корней в верхнем, быстро пересыхающем горизонте, что делает растения крайне уязвимыми в жаркую погоду и повышает риск развития грибковых инфекций.
Слой мульчи должен полностью закрывать почву, иначе он не будет удерживать влагу. Для соломы слой составляет 7-10 см, для травы — 5-8 см, для компоста достаточно 4-6 см.
Обычно в этот период в почве сохраняется достаточное количество весенней влаги, поэтому дополнительный полив не требуется до появления ростков, когда условия оцениваются по текущей погоде.
