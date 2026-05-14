Елена Мороз

Забудьте о навозе в мае: три добавки для малины, от которых ягода станет крупной

Малина потребляет в разы больше питательных веществ, чем большинство садовых культур. Дефицит ресурсов заставляет кустарник активно выпускать поросль в поисках плодородной земли, что снижает урожайность. Правильная стратегия питания удержит растение на месте и обеспечит сбор крупных сладких ягод.

Куст малины с крупными ягодами

Биология питания малины весной

Корневая система малины напоминает мощный насос, который выкачивает из почвы азот и микроэлементы. В начале сезона упор делают на вегетативную массу. Уход за малинником в апреле требует внесения органики, которая станет топливом для роста побегов. Если почва истощена, листья мельчают, а стебли истончаются.

"Избыток азота в июне превращает куст в бесполезные джунгли. Мощная зелень радует глаз, но растение забывает о плодоношении. Ранняя весна — единственный период, когда высокая концентрация азотных соединений оправдана", — объяснил специально для Pravda.Ru эксперт по органическому земледелию Владимир Трофимов.

Для пробуждения спящих почек используют мочевину или настой коровяка. Почвоведы рекомендуют сочетать эти компоненты с фосфорными добавками. Это помогает растению сформировать разветвленную сеть мелких всасывающих корней. Подкормка малины весной создает фундамент для летнего урожая.

Поддержка кустарника в период цветения

Когда на верхушках появляются бутоны, приоритеты кустарника меняются. Теперь ему необходимы калий и фосфор. Древесная зола выступает самым доступным источником этих элементов. Она не только питает, но и помогает провести раскисление почвы, что критически важно для усвоения минералов.

Период внесения Тип удобрения
Пробуждение почек Мочевина и суперфосфат
Появление бутонов Древесная зола и сульфат калия
Начало цветения Раствор борной кислоты (внекорневая)

"Малина не терпит хлор. Хлористый калий угнетает корни и может вызвать ожоги. Используйте только сульфат калия, если хотите получить ведро ягод с одного куста", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru специалист по уходу за садом Павел Корнеев.

Для повышения качества опыления и накопления сахаров применяют борную кислоту. Обработка проводится строго по закрытым бутонам. Опрыскивание цветов может отпугнуть насекомых-опылителей. Такой подход гарантирует, что ягодные кустарники дадут максимальную отдачу.

Ошибки при внесении удобрений

Слепое следование календарю часто мешает результату. Растение само сигнализирует о потребностях через цвет и форму листьев. Попытка закормить малину без учета состояния грунта приводит к накоплению солей и подавлению почвенной микрофлоры. Регулярная защита малины должна сочетаться с мягким питанием.

"Многие заделывают золу слишком глубоко, повреждая поверхностные корни. Достаточно легкого рыхления на глубину три сантиметра с последующим обильным поливом", — отметил почвовед Игорь Лыткин специально для Pravda.Ru.

Природное земледелие учит: лучшая подкормка — это мульча. Слой сена или перегноя под кустами сохраняет влагу и постепенно отдает углерод. Это превращает малинник в автономную систему, где вмешательство человека сводится к минимуму.

Ответы на популярные вопросы

Можно ли вносить навоз под малину в середине лета?

Нет, это спровоцирует рост новых побегов, которые не успеют до зимы одеревенеть и просто вымерзнут.

Почему малина разрастается, но не дает плодов?

Это признак избыточного азотного питания. Растение направляет все силы в вегетацию, игнорируя репродуктивную функцию.

Чем заменить древесную золу?

Хорошей альтернативой станет костная мука или специализированные органоминеральные комплексы с пометкой Осеннее.

Экспертная проверка: эксперт по органическому земледелию Владимир Трофимов, специалист по уходу за садом Павел Корнеев, почвовед Игорь Лыткин
Автор Елена Мороз
Мороз Елена Юрьевна — садовод-агроном с 16-летним стажем. Разбирает методы защиты овощных культур и агротехнику выращивания в закрытом грунте.
Редактор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
Темы сад дача малина растения удобрения садоводство
