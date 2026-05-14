Забудьте о навозе в мае: три добавки для малины, от которых ягода станет крупной

Малина потребляет в разы больше питательных веществ, чем большинство садовых культур. Дефицит ресурсов заставляет кустарник активно выпускать поросль в поисках плодородной земли, что снижает урожайность. Правильная стратегия питания удержит растение на месте и обеспечит сбор крупных сладких ягод.
Корневая система малины напоминает мощный насос, который выкачивает из почвы азот и микроэлементы. В начале сезона упор делают на вегетативную массу. Уход за малинником в апреле требует внесения органики, которая станет топливом для роста побегов. Если почва истощена, листья мельчают, а стебли истончаются.
"Избыток азота в июне превращает куст в бесполезные джунгли. Мощная зелень радует глаз, но растение забывает о плодоношении. Ранняя весна — единственный период, когда высокая концентрация азотных соединений оправдана", — объяснил специально для Pravda.Ru эксперт по органическому земледелию Владимир Трофимов.
Для пробуждения спящих почек используют мочевину или настой коровяка. Почвоведы рекомендуют сочетать эти компоненты с фосфорными добавками. Это помогает растению сформировать разветвленную сеть мелких всасывающих корней. Подкормка малины весной создает фундамент для летнего урожая.
Когда на верхушках появляются бутоны, приоритеты кустарника меняются. Теперь ему необходимы калий и фосфор. Древесная зола выступает самым доступным источником этих элементов. Она не только питает, но и помогает провести раскисление почвы, что критически важно для усвоения минералов.
|Период внесения
|Тип удобрения
|Пробуждение почек
|Мочевина и суперфосфат
|Появление бутонов
|Древесная зола и сульфат калия
|Начало цветения
|Раствор борной кислоты (внекорневая)
"Малина не терпит хлор. Хлористый калий угнетает корни и может вызвать ожоги. Используйте только сульфат калия, если хотите получить ведро ягод с одного куста", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru специалист по уходу за садом Павел Корнеев.
Для повышения качества опыления и накопления сахаров применяют борную кислоту. Обработка проводится строго по закрытым бутонам. Опрыскивание цветов может отпугнуть насекомых-опылителей. Такой подход гарантирует, что ягодные кустарники дадут максимальную отдачу.
Слепое следование календарю часто мешает результату. Растение само сигнализирует о потребностях через цвет и форму листьев. Попытка закормить малину без учета состояния грунта приводит к накоплению солей и подавлению почвенной микрофлоры. Регулярная защита малины должна сочетаться с мягким питанием.
"Многие заделывают золу слишком глубоко, повреждая поверхностные корни. Достаточно легкого рыхления на глубину три сантиметра с последующим обильным поливом", — отметил почвовед Игорь Лыткин специально для Pravda.Ru.
Природное земледелие учит: лучшая подкормка — это мульча. Слой сена или перегноя под кустами сохраняет влагу и постепенно отдает углерод. Это превращает малинник в автономную систему, где вмешательство человека сводится к минимуму.
Нет, это спровоцирует рост новых побегов, которые не успеют до зимы одеревенеть и просто вымерзнут.
Это признак избыточного азотного питания. Растение направляет все силы в вегетацию, игнорируя репродуктивную функцию.
Хорошей альтернативой станет костная мука или специализированные органоминеральные комплексы с пометкой Осеннее.
