Фарфоровые колокольчики на подоконнике: главные правила ухода за капризной глоксинией

Глоксиния "Бланш де Меру" — это не просто домашний цветок, а живой фарфор на вашем подоконнике. Граммофончики диаметром до 10 сантиметров поражают чистотой белого центра и дерзкой малиновой каймой. Растение напоминает дорогую акварель, где краски мягко тают, переходя в нежное свечение. На одном кусте высотой всего в 25 сантиметров может одновременно взорваться до 30 бутонов. Это настоящий цветочный перфоманс, который длится с мая по сентябрь.
Традиционно цветоводы-новички пытаются залить глоксинию сверху, губя бархатистые листья. Умное решение — полив исключительно через поддон. Растение ненавидит воду на ворсинках, это провоцирует гниль. Свет нужен яркий, но "фильтрованный". Прямые лучи сожгут нежные лепестки, превратят малиновую кайму в жухлые пятна. Идеальное место — восточное или западное окно.
"Глоксиния крайне чувствительна к микроклимату. Если вы хотите добиться сахарного цветения, как при использовании соды для томатов, следите за влажностью воздуха, но не вздумайте опрыскивать саму розетку", — отметила в беседе с Pravda.Ru агроном-консультант Ольга Семёнова.
Почва должна быть рыхлой, как пух. Тяжелый грунт зажмет корни, и растение откажется гнать бутоны. Используйте субстраты на основе торфа с добавлением перлита. Помните: глоксиния — это спринтер. За короткий сезон ей нужно выдать максимум красоты, поэтому подкормки обязательны каждые две недели.
|Параметр ухода
|Требование для "Бланш де Меру"
|Освещение
|Яркий рассеянный свет без прямого солнца
|Полив
|Строго через поддон, теплая отстоявшаяся вода
|Период покоя
|С октября по февраль в темном прохладном месте
Главная ошибка — продолжать полив, когда листья начинают желтеть в октябре. Это не болезнь, это сигнал к эвакуации питательных веществ в клубень. В это время растению нужно обеспечить покой, сопоставимый с подготовкой участка, когда проводится выравнивание рельефа перед зимой. Срежьте увядшую ботву и отправьте горшок в подвал или под ванну.
"Критически важно не пересушить клубень во время зимовки. Раз в месяц слегка смачивайте край горшка, чтобы земля не превратилась в камень, иначе весной глоксиния просто не проснется", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru специалист по уходу за садом Павел Корнееев.
Пробуждение наступает в феврале-марте. Как только показались первые "глазки", возвращайте красавицу на свет. Если пропустите момент, ростки вытянутся и станут слабыми. В этот период важно следить за календарем, так же как фазы Луны влияют на развитие садовых культур.
Обычно это происходит из-за слишком сухого воздуха или резких перепадов температуры. Глоксиния бросает балласт, если чувствует стресс. Также проверьте растение на наличие трипсов — мелких вредителей, высасывающих соки из нежных тканей.
После первой волны цветения срежьте стебель, оставив 2-3 пары нижних листьев. Вскоре из пазух пойдут новые ростки, которые дадут вторую, пусть и менее обильную, волну граммофончиков к концу лета.
Да, ежегодная замена грунта весной обязательна. Клубень за сезон высасывает из почвы все микроэлементы. Важно: при посадке не заглубляйте клубень полностью, верхушка должна чуть выглядывать из земли.
Срочно достаньте его из земли, вырежьте гниль до здоровой ткани и присыпьте толченым углем. Подсушите пару дней на воздухе и посадите в свежий, почти сухой субстрат. Полив начинайте крайне осторожно.
