Бесплатное золото для грядок: этот советский компост лучше любых покупных удобрений из магазина

Возврат к органическим методам земледелия позволяет восстановить плодородие почвы без затрат на покупную химию. Компостирование превращает бытовые отходы в структуру, удерживающую влагу и питающую растения. Правильный подход исключает неприятный запах и превращает кучу в фабрику гумуса.

Фото: Pravda.Ru by Сергей Михеев is licensed under Free for commercial use
Компостная яма

Геометрия и место для созревания

Эффективный компостер требует объема не менее одного кубического метра. При меньших габаритах биомасса не сможет накопить достаточно тепла для работы бактерий. Оптимально использовать систему из двух секций: пока одна заполняется свежими остатками, во второй завершается цикл разложения прошлогоднего материала.

"Контакт с открытым грунтом обязателен для миграции почвенных организмов в кучу. Бетонное или пленочное дно блокирует доступ дождевых червей, что замедляет процесс в несколько раз", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru почвовед Игорь Лыткин.

Площадку выбирают в полутени. Прямые солнечные лучи иссушают массу, а глубокая тень провоцирует застой влаги и развитие плесени. На дно укладывают крупные ветки для создания дренажного слоя и притока воздуха снизу.

Формула идеальной смеси

Успех зависит от соблюдения пропорций между зелеными и коричневыми компонентами. К первой категории относятся свежая трава, кухонные очистки и навоз. Они поставляют азот. Ко второй — сухие листья, опилки, солома и картон, являющиеся источником углерода. Переизбыток зелени приводит к запаху гнили, а дефицит тормозит ферментацию.

Компонент Роль в процессе
Зеленая масса (1 часть) Азот для роста колоний бактерий
Коричневая масса (3 части) Углерод, дренаж и рыхлость

Не допускается закладка остатков животного происхождения, больных растений и сорных трав с созревшими семенами. Жиры привлекают грызунов, а патогены могут выжить в центре кучи, если температура поднимется недостаточно высоко. Если на участке растут пионы в мае, их опавшие части лучше утилизировать отдельно.

"Свалка из сорняков не станет удобрением без кислорода. Регулярное перемешивание вилами — единственный способ обеспечить аэрацию и избежать закисания массы", — отметил эксперт Pravda.Ru Владимир Трофимов.

Контроль влажности и сроков

Для ускорения распада органики сырье необходимо измельчать. Крупная ботва и ветки перегнивают годами, тогда как фракции по 10 сантиметров превращаются в грунт за сезон. В засушливые периоды кучу поливают так, чтобы содержимое напоминало по влажности отжатую губку. Чрезмерный полив вымывает полезные вещества.

Готовое удобрение напоминает лесную землю и легко рассыпается в руках. Его вносят под перекопку или используют для мульчирования. Весной такая добавка полезна, когда проводится подкормка яблони или высаживается рассада овощей. Питательный состав восстанавливает структуру даже тяжелых глинистых почв.

"Если компост перегрелся и начал пахнуть аммиаком, срочно добавьте солому или сухие листья. Это свяжет лишний азот и спасет полезную микрофлору", — посоветовал специально для Pravda.Ru специалист по овощным культурам Алексей Данилов.

Применение органики снижает потребность в минеральных смесях. Для некоторых культур подкормка может быть дополнена народными средствами, например, обработка томатов содой помогает против болезней. Однако именно зрелый компост служит базой для здоровья сада, обеспечивая растениям полноценный рацион в течение всего сезона.

Ответы на популярные вопросы о компосте

Можно ли бросать цитрусовые корки в общую кучу?

В небольшом объеме они допустимы. Эфирные масла в избытке могут подавлять жизнедеятельность червей, поэтому кожуру лимонов и апельсинов лучше закладывать слоями, чередуя с травой.

Как быстро определить готовность удобрения?

Зрелый продукт утрачивает сходство с исходными материалами. В нем невозможно различить ветки или листья. Цвет становится глубоким темным, а запах напоминает свежий грибной аромат.

Нужно ли укрывать кучу на зиму?

Плотный слой соломы или лапника поможет сохранить тепло внутри массы дольше. Это продлит активную фазу работы микроорганизмов до наступления сильных морозов.

Комплексный уход включает также использование настоев, таких как зеленое удобрение из крапивы, для быстрой подпитки. Часто цветная капуста выращивание которой требует много азота, отлично реагирует именно на сочетание компоста и травяных чаев. Даже комнатным цветам, когда нужен удобрение для замиокулькаса, небольшая доля просеянного компоста пойдет на пользу.

Экспертная проверка: почвовед Игорь Лыткин, эксперт по органическому земледелию Владимир Трофимов, специалист по овощным культурам Алексей Данилов
Автор Сергей Михеев
Сергей Михеев — садовник-практик, обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
