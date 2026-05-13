Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Сергей Михеев

Лук размером с кулак: секретный рецепт подкормки, от которой головки растут как на дрожжах

Садоводство

Лук — самый честный житель огорода. Он не требует танцев с бубнами, но четко реагирует на дефицит питания в критические фазы. Во второй половине мая растение переключает внутренний тумблер: заканчивает копить силы в пере и начинает строить головку. Если в этот момент оставить его на сухом пайке, к августу вы соберете "севок" вместо полноценного урожая. Секрет крупной луковицы не в бесконечном поливе, а в точечном ударе минералами.

Крупный лук на грядке
Фото: Pravda.ru by Сергей Михеев, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Крупный лук на грядке

Азотно-фосфорный коктейль: рецептура успеха

Для активации вегетативного взрыва нам потребуется раствор, который работает одновременно на "вершки" и "корешки". В 10 литрах теплой воды растворяем одну столовую ложку мочевины и стакан фосфоритной муки. Мочевина — это чистый азот, топливо для зеленого пера. Фосфоритная мука — долгоиграющий аккумулятор фосфора, кальция и магния. Этот микс подается из расчета одно ведро на два квадратных метра грядки.

"Фосфоритная мука — отличный выбор, она не вымывается из почвы мгновенно. Но помните: она работает максимально эффективно только в слабокислой среде, поэтому не спешите одновременно засыпать грядку известью", — пояснил в беседе с Pravda.Ru почвовед Игорь Лыткин.

Опытные дачники советуют не ограничиваться базовым рецептом. Для тех, кто хочет добавить урожаю "стрессоустойчивости", в раствор можно всыпать полстакана древесной золы. Калий сделает стенки луковых чешуек плотными, что критически важно для зимнего хранения. Главное правило — вносить любые удобрения только по влажной земле, чтобы не сжечь нежные всасывающие корешки. Полив чистой водой за час до процедуры — обязательный ритуал.

Биохимия роста: почему это работает

Лук — спринтер. У него короткий период активного усвоения питательных веществ. Если стимуляция роста петрушки может подождать, то лук при дефиците азота в мае просто "замирает", выбрасывая хилое перо. Крепкая зеленая масса — это солнечная панель растения. Чем больше перо, тем больше сахаров оно синтезирует и отправит вниз, в головку. Фосфор же отвечает за архитектуру корневой системы: без мощного корня луковица не сможет выкачать из земли нужные микроэлементы.

"В мае закладывается количество зачатков в луковице. Если азота мало, лук будет однозачатковым и мелким. Но не переборщите: избыток мочевины в июне приведет к тому, что лук уйдет в "жирование" и сгниет при хранении", — отметила в беседе с Pravda.Ru агроном Ольга Семёнова.

Разница между "накормленным" и брошенным на произвол судьбы луком видна уже через 14 дней. Лист становится темно-изумрудным, покрывается восковым налетом. Как и подготовка клубней картофеля перед посадкой, майская подкормка — это базовая инвестиция в продовольственную безопасность семьи.

Элемент подкормки Результат для урожая
Мочевина (Азот) Мощное перо, быстрый старт роста
Фосфоритная мука Развитые корни, плотность головки
Древесная зола (Калий) Лежкость зимой, защита от гнили

Эффективность метода подтверждают практики. "Раньше лук был мелковат, а после этой подкормки головки выросли как на подбор. И перо темно-зеленое, мощное", — заявила дачница Марина. Ее поддерживает Ирина из Ульяновской области, акцентируя внимание на влажности почвы при манипуляциях. Это простая биология почвы: сухая земля блокирует транспорт ионов к корням.

"При работе с фосфоритной мукой важно понимать, что это природный минерал, а не агрессивная химия. Она работает мягко, постепенно обогащая почву и не вызывая накопления нитратов в самой луковице", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru эксперт по органическому земледелию Владимир Трофимов.

Ответы на популярные вопросы о луке

Можно ли заменить фосфоритную муку суперфосфатом?

Да, но суперфосфат быстрее растворяется и вымывается. Фосфоритная мука — это "долгое" питание, которое будет поддерживать лук до самого сбора урожая.

Почему у лука начинают желтеть кончики перьев после подкормки?

Скорее всего, раствор попал на зелень и вызвал химический ожог, либо почва была слишком сухой. Всегда смывайте остатки удобрений с перьев чистой водой из лейки.

Нужно ли рыхлить лук после внесения состава?

Обязательно. Кислородный обмен в почве так же важен, как и питание. Рыхление разрушает корку и позволяет удобрениям распределиться равномерно.

Поможет ли эта подкормка, если лук уже пошел в стрелку?

Стрелкование — процесс необратимый и связан чаще с качеством севка. Подкормка поможет нарастить головку, но она все равно будет храниться хуже, чем качественный лук.

Читайте также

Экспертная проверка: почвовед Игорь Лыткин, агроном-консультант Ольга Семёнова, эксперт по органическому земледелию Владимир Трофимов
Автор Сергей Михеев
Сергей Михеев — садовник-практик, обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
Темы сад лук огород урожай удобрения подкормка садоводство
Новости Все >
Тихий убийца в воздухе: металл бизнес-класса захватил Тихий океан — куда страшнее микропластика
Семейный разлад: отец Евгения Кунгурова раскрыл детали личной драмы сына перед смертью
Скрытый яд в популярном деликатесе: найдена смертельная биокапсула, опаснее сальмонеллы
Участникам СВО спишут до 10 миллионов рублей долгов
Дистанция вместо помощи: как Иосиф Пригожин реагирует на финансовые проблемы сына Валерии
Ночной аэропорт и дефицит мест: изнанка многочасовой задержки рейса на Пхукете
Золотая сотка: стоимость земли в Казани достигла психологической отметки
Инженеры против курьеров: поможет ли перераспределение налогов промышленности
Анна Глаубэ рассказала, как Милош Бикович едва не разрушил её брак: почему муж так остро отреагировал на съёмки
Экономия на отеле или лишние траты: скрытая сторона владения массивным автодомом
Сейчас читают
Замешиваю и сразу на сковороду: чайник кипит, гора пирожков уже на столе. Руки чистые, а муки на столе нет
Еда и рецепты
Замешиваю и сразу на сковороду: чайник кипит, гора пирожков уже на столе. Руки чистые, а муки на столе нет
Забудьте о выгребной яме: 5 видов дачных туалетов без запаха и откачки, которые можно сделать самому
Недвижимость
Забудьте о выгребной яме: 5 видов дачных туалетов без запаха и откачки, которые можно сделать самому
Популярное
Замена Таиланду и Сочи: запущен прямой рейс на курорт, где вода +29 и не нужна виза

Жителям Дальнего Востока предложили альтернативу привычным курортам с прямым перелетом, упрощенным въездом и необычными достопримечательностями в сердце Азии.

Замена Таиланду и Сочи: запущен прямой рейс на курорт, где вода +29 и не нужна виза
КСИР объявляет войну Трампу: в Иране начинается скрытый военный переворот
КСИР объявляет войну Трампу: в Иране начинается скрытый военный переворот
Огурцы взойдут за 48 часов: секретная подготовка семян, о которой молчат дачники
Разбитые пляжи и пустые улицы: как живет один из самых депрессивных городов Кубани
Трамп хочет завершать войну: Мендель в интервью Карлсону уничтожила Зеленского Любовь Степушова Как Запад украл День Победы: капитуляция в Реймсе против 9 мая Андрей Николаев 17 мгновений: как фестиваль Тихонова в Павловском Посаде вошёл во второе десятилетие Анжела Якубовская
Самый стойкий красавец: стебли не падают от дождя, а бутоны стоят до самых холодов
Зачем платить за отели? РЖД превратили маршрут по Золотому кольцу в ленивый круиз
Придёт — не придёт? Тихий океан накопил энергию для взрыва: катастрофа может грянуть уже в июне
Придёт — не придёт? Тихий океан накопил энергию для взрыва: катастрофа может грянуть уже в июне
Последние материалы
Под улицами Москвы прячутся следы другой эпохи: старые бункеры пережили даже Холодную войну
Скрытый яд в популярном деликатесе: найдена смертельная биокапсула, опаснее сальмонеллы
Интервью Мендель оказалось не случайностью: в Киеве ищут заказчиков удара по Зеленскому
Смертельная ловушка в луже: почему обычный фонарь — главный враг вашей собаки в дождь
Голодный фолликул: 3 критических дефицита, из-за которых организм перестает питать волосы
Участникам СВО спишут до 10 миллионов рублей долгов
5 кухонных лайфхаков с яйцами: как быстро отделить белок и не испачкать руки
Смертельный уют: главная ошибка чистюль, от которой задыхаются домашние питомцы
Дистанция вместо помощи: как Иосиф Пригожин реагирует на финансовые проблемы сына Валерии
Ипотека на двоих: как плохая кредитная история мужа или жены может разрушить мечту о квартире
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.