Забудьте про календарь: назван идеальный день для посадки лука, когда репка будет с кулак

Лук часто капризничает: то в стрелку уйдет, то замерзнет в росте, выдавая к осени жалкие "пуговицы". Многие привыкли винить погоду, но секрет кроется в биологических часах самого растения и правильной подготовке севка.

Крупный лук на грядке

Три кита лукового урожая: отбор, почва и свет

Покупка севка в сетках — лотерея, где выигрывает продавец. Внутри часто прячется гниль и разнобой по размеру. Идеальный севок должен быть золотистым, плотным и сухим. Лучше набирать его поштучно, выбирая фракцию 1,5–2 сантиметра. Мелкий лук хорош для ранних посадок, так как он почти не дает стрелок. Лук обожает солнце. Даже легкая полутень заставляет растение тратить силы на вытягивание пера в ущерб луковице. Почва нужна рыхлая, "дышащая". Тяжелый суглинок сдавит репку, не давая ей расширяться. Перед посадкой в землю полезно внести хорошо перепревший компост. Если почва истощена, выручит нитроаммофоска или обычная древесная зола.

"Главная ошибка — копать землю слишком глубоко перед посадкой лука. Почва должна быть осевшей, плотной снизу и рыхлой сверху. Это обеспечит капиллярный подъем влаги к корням", — объяснил в беседе с Pravda.Ru почвовед Игорь Лыткин.

Важный нюанс: за 10 дней до высадки севок нужно перенести в теплое, светлое помещение. Это "разбудит" почки и ускорит старт. Перед заделкой в грунт полезно замочить луковки на 20 минут в слабом растворе марганцовки. Это уничтожит споры грибков, которые часто зимуют под чешуйками.

Календарь — плохой советчик для садовода. Главный индикатор — температура земли. Если воткнуть севок в холодную почву (ниже +10 градусов), растение воспримет это как сигнал к размножению и выдаст цветочную стрелку. Важно дождаться устойчивого тепла. Тот самый секрет заключается в балансе: ранняя посадка ведет к стрелкованию, а слишком поздняя — к дефициту весенней влаги.

"При посадке соблюдайте дистанцию 10–12 сантиметров. Теснота — лучший друг шейковой гнили. Луковице нужно пространство для проветривания и питания", — подчеркнул специалист по овощным культурам Алексей Данилов.

Для тех, кто доверяет небесным светилам, в мае 2026 года лучшими днями для посадки станут 9, 10, 20–22, 28 и 29 числа. Работа на убывающую Луну традиционно считается более эффективной для культур, дающих урожай под землей.

Параметр Рекомендация Температура почвы Не ниже +10 градусов Глубина заделки Плечики луковицы вровень с землей Предшественники Огурцы, кабачки, тыква

"Если перо начало желтеть в середине лета, растению не хватает калия. Один правильный полив может спасти будущие головки от измельчания", — отметил агрохимик Роман Эдигаров.

Ответы на популярные вопросы о выращивании лука

Нужно ли обрезать верхушку у севка перед посадкой?

Это ускоряет появление всходов, но открывает ворота для инфекций. В сырой год обрезанный лук гниет быстрее. Если время позволяет, лучше оставить луковицу целой.

Как бороться с луковой мухой без химии?

Помогает смешанная посадка с морковью. Запах морковной ботвы отпугивает лукового вредителя, а запах лука — морковную муху. Это классический пример природного симбиоза на грядке.

Почему лук вырастает горьким?

Горечь — результат недостатка влаги в период активного роста луковицы и слишком высокой температуры. Регулярный полив в июне делает вкус более мягким.

