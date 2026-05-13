Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Елена Мороз

Забудьте про календарь: назван идеальный день для посадки лука, когда репка будет с кулак

Садоводство

Лук часто капризничает: то в стрелку уйдет, то замерзнет в росте, выдавая к осени жалкие "пуговицы". Многие привыкли винить погоду, но секрет кроется в биологических часах самого растения и правильной подготовке севка. 

Крупный лук на грядке
Фото: Pravda.ru by Алексей Данилов, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Крупный лук на грядке

Три кита лукового урожая: отбор, почва и свет

Покупка севка в сетках — лотерея, где выигрывает продавец. Внутри часто прячется гниль и разнобой по размеру. Идеальный севок должен быть золотистым, плотным и сухим. Лучше набирать его поштучно, выбирая фракцию 1,5–2 сантиметра. Мелкий лук хорош для ранних посадок, так как он почти не дает стрелок. Лук обожает солнце. Даже легкая полутень заставляет растение тратить силы на вытягивание пера в ущерб луковице. Почва нужна рыхлая, "дышащая". Тяжелый суглинок сдавит репку, не давая ей расширяться. Перед посадкой в землю полезно внести хорошо перепревший компост. Если почва истощена, выручит нитроаммофоска или обычная древесная зола.

"Главная ошибка — копать землю слишком глубоко перед посадкой лука. Почва должна быть осевшей, плотной снизу и рыхлой сверху. Это обеспечит капиллярный подъем влаги к корням", — объяснил в беседе с Pravda.Ru почвовед Игорь Лыткин.

Важный нюанс: за 10 дней до высадки севок нужно перенести в теплое, светлое помещение. Это "разбудит" почки и ускорит старт. Перед заделкой в грунт полезно замочить луковки на 20 минут в слабом растворе марганцовки. Это уничтожит споры грибков, которые часто зимуют под чешуйками.

Майские сроки: почему нельзя спешить к грядке

Календарь — плохой советчик для садовода. Главный индикатор — температура земли. Если воткнуть севок в холодную почву (ниже +10 градусов), растение воспримет это как сигнал к размножению и выдаст цветочную стрелку. Важно дождаться устойчивого тепла. Тот самый секрет заключается в балансе: ранняя посадка ведет к стрелкованию, а слишком поздняя — к дефициту весенней влаги.

"При посадке соблюдайте дистанцию 10–12 сантиметров. Теснота — лучший друг шейковой гнили. Луковице нужно пространство для проветривания и питания", — подчеркнул специалист по овощным культурам Алексей Данилов.

Для тех, кто доверяет небесным светилам, в мае 2026 года лучшими днями для посадки станут 9, 10, 20–22, 28 и 29 числа. Работа на убывающую Луну традиционно считается более эффективной для культур, дающих урожай под землей.

Параметр Рекомендация
Температура почвы Не ниже +10 градусов
Глубина заделки Плечики луковицы вровень с землей
Предшественники Огурцы, кабачки, тыква

"Если перо начало желтеть в середине лета, растению не хватает калия. Один правильный полив может спасти будущие головки от измельчания", — отметил агрохимик Роман Эдигаров.

Ответы на популярные вопросы о выращивании лука

Нужно ли обрезать верхушку у севка перед посадкой?

Это ускоряет появление всходов, но открывает ворота для инфекций. В сырой год обрезанный лук гниет быстрее. Если время позволяет, лучше оставить луковицу целой.

Как бороться с луковой мухой без химии?

Помогает смешанная посадка с морковью. Запах морковной ботвы отпугивает лукового вредителя, а запах лука — морковную муху. Это классический пример природного симбиоза на грядке.

Почему лук вырастает горьким?

Горечь — результат недостатка влаги в период активного роста луковицы и слишком высокой температуры. Регулярный полив в июне делает вкус более мягким.

Читайте также

Экспертная проверка: почвовед Игорь Лыткин, специалист по овощным культурам Алексей Данилов, агрохимик Роман Эдигаров
Автор Елена Мороз
Мороз Елена Юрьевна — садовод-агроном с 16-летним стажем. Разбирает методы защиты овощных культур и агротехнику выращивания в закрытом грунте.
Редактор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
Темы лук огород урожай растения
Новости Все >
Невидимая угроза в расцвете сил: почему деменция начинает свое развитие десятилетиями ранее
Секретный ингредиент для идеальных супов: как правильно раскрыть потенциал крупы маш
Не просто усталость: какие скрытые сигналы организма предупреждают о начале деменции
Не ждите подачек от коммунальщиков: как заставить УК обновить подъезд прямо сейчас
Загадка нулевого пациента: как опасная инфекция проникла на борт круизного судна
Запах новой машины убивает: эксперты нашли яд в салонах популярных иномарок
Министерством Двора, чтобы сократить расходы, уволено до 150 лакеев Зимнего дворца... — писала газета Карандаш 13 мая 1906 года
Запад хотел задушить, но связал намертво: как санкции создали монолит России и Китая
Дороже золота, ярче солнца: в Мьянме нашли гигантский рубин весом 11 000 карат
Тополиный пух против мотора: почему обычная парковка может привести к катастрофе
Сейчас читают
Растёт как на дрожжах: чем подкормить малину в мае, чтобы урожай запомнился надолго
Деревья и кустарники
Растёт как на дрожжах: чем подкормить малину в мае, чтобы урожай запомнился надолго
Огурцы взойдут за 48 часов: секретная подготовка семян, о которой молчат дачники
Садоводство, цветоводство
Огурцы взойдут за 48 часов: секретная подготовка семян, о которой молчат дачники
Популярное
КСИР объявляет войну Трампу: в Иране начинается скрытый военный переворот

Если ориентироваться на заявления, которые в последние дни активно цитируют европейские и американские СМИ, может сложиться впечатление, что Тегеран якобы сделал шаг к компромиссу.

КСИР объявляет войну Трампу: в Иране начинается скрытый военный переворот
Огурцы взойдут за 48 часов: секретная подготовка семян, о которой молчат дачники
Огурцы взойдут за 48 часов: секретная подготовка семян, о которой молчат дачники
Придёт — не придёт? Тихий океан накопил энергию для взрыва: катастрофа может грянуть уже в июне
Трамп хочет завершать войну: Мендель в интервью Карлсону уничтожила Зеленского
Трамп хочет завершать войну: Мендель в интервью Карлсону уничтожила Зеленского Любовь Степушова Как Запад украл День Победы: капитуляция в Реймсе против 9 мая Андрей Николаев 17 мгновений: как фестиваль Тихонова в Павловском Посаде вошёл во второе десятилетие Анжела Якубовская
Зачем платить за отели? РЖД превратили маршрут по Золотому кольцу в ленивый круиз
Цветочная поляна на противне: как превратить обычную сосиску в кулинарный шедевр
Украинская верхушка дрогнула: коррупционный скандал сделал капитуляцию реальнее
Украинская верхушка дрогнула: коррупционный скандал сделал капитуляцию реальнее
Последние материалы
Забудьте про календарь: назван идеальный день для посадки лука, когда репка будет с кулак
Невидимая угроза в расцвете сил: почему деменция начинает свое развитие десятилетиями ранее
Вашингтон внезапно пошёл на попятную: США просят вернуть всё как было в Ормузском проливе
Виноград на шпалере без укрытия: сорта, которые выдержат ледяной ветер и морозы до –45°С
Брюссель внезапно полез в пустые склады: Каллас требует от ЕС новых поставок для Киева
Всего лишь капуста, но оторваться невозможно: как йогуртовая эмульсия преображает привычный салат
Забытая аптечная хитрость: добавьте это в воду, и пыль забудет дорогу в ваш дом
Шокирующее открытие: Земля и Венера — близнецы, но одна навсегда застряла в аду
Ячейка, аккредитив или эскроу: где реально риск потерять деньги при покупке квартиры
Пхеньян нацелил пушки на Сеул: 10 миллионов врагов оказались под прицелом Ким Чен Ына
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.