Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Сергей Михеев

Виноград на шпалере без укрытия: сорта, которые выдержат ледяной ветер и морозы до –45°С

Садоводство

Выращивание винограда в северных широтах перестало быть экзотикой. Современные сорта выдерживают критические температуры и не требуют ежегодного сооружения сложных укрытий. Главное — учитывать биологические циклы лозы и выбирать растения с коротким периодом вегетации.

Виноградная гроздь
Фото: Pravda.Ru by Сергей Михеев is licensed under Free for commercial use
Виноградная гроздь

Критерии выбора для холодного климата

Для средней полосы подходят только те формы, чья древесина успевает созреть до первых серьезных заморозков. Это обеспечивает естественную защиту тканей от промерзания. Традиционные южные сорта часто гибнут не от самого холода, а от избыточной влаги под зимним слоем утеплителя. Выбор неукрывных гибридов решает проблему выпревания почек.

"Для Подмосковья критически важен показатель суммы активных температур. Если сорту нужно 3000 градусов, а регион дает 2200, ягода останется кислой, а куст уйдет в зиму ослабленным", — отметил в беседе с Pravda.Ru специалист по овощным культурам открытого грунта Алексей Данилов.

Природное земледелие предполагает отказ от глубокой перекопки, что сохраняет структуру почвы и жизнь полезных микроорганизмов. Это особенно важно для ухода за ягодами, включая виноград. Мульчирование органикой создает теплоизоляционный слой, который защищает корни в бесснежные периоды.

Сравнительные характеристики сортов

Выбор конкретного сорта зависит от назначения урожая. Столовые виды обладают крупными плодами для употребления в свежем виде. Технические сорта отличаются более мелкими ягодами с высоким содержанием сока, что идеально для переработки.

Название сорта Морозостойкость и особенности
Вэлиант Выдерживает до –45°С. Ягоды мелкие, темно-синие.
Восторг До –30°С. Крупные белые плоды, высокая сладость.
Супага До –25°С. Янтарные ягоды с ананасным ароматом.
Муромец До –26°С. Очень ранний, ягоды темно-фиолетовые.
Амурский До –40°С. Технический сорт, устойчив к болезням.

Многие садоводы опасаются высаживать виноград из-за риска грибковых заболеваний во влажные годы. Однако амурские гибриды обладают природным иммунитетом. Их можно использовать даже для создания живой изгороди, подобно тому как применяется снежноягодник в декоративном садоводстве.

"Главная ошибка — перекормка азотом во второй половине лета. Это стимулирует рост зелени, но мешает лозе одеревенеть. В итоге куст вымерзает при первом серьезном минусе", — объяснила агроном-консультант для дачников Ольга Семёнова специально для Pravda.Ru.

Особенности ухода и зимовки

Для повышения урожайности применяется особая техника работы, включающая прищипку побегов. Это перенаправляет энергию растения на созревание гроздей. В отличие от малины, виноград требует более жесткой весенней и осенней обрезки для предотвращения загущения кроны.

Подготовка почвы имеет решающее значение. Почвоведы подчеркивают, что структура грунта влияет на глубину промерзания. Правильное удобрение и кислотность помогают растению накопить достаточно углеводов. Это служит внутренним антифризом для клеток лозы в суровые зимы.

"Неукрывной виноград — это не отсутствие ухода, а грамотная агротехника. Мы подбираем растения, которые умеют отдыхать зимой, не реагируя на кратковременные оттепели", — подчеркнул эксперт по органическому земледелию Владимир Трофимов в разговоре с Pravda.Ru.

Важно помнить об экологическом разнообразии участка. Высаживание полезных кустарников, таких как черная бузина, привлекает на участок птиц и полезных насекомых. Это снижает инфекционный фон на винограднике естественным путем, без применения агрессивной химии.

Ответы на популярные вопросы

Можно ли оставлять виноград на шпалере зимой?

Для сортов с морозостойкостью выше –30°С это допустимо. Однако в первые два года после посадки любой саженец лучше пригибать к земле под снежный покров для укрепления корневой системы.

Что делать, если виноград попал под возвратные заморозки?

Поврежденные молодые побеги следует аккуратно удалить. Растение восстановится из спящих почек, хотя урожай текущего года может значительно снизиться. Полив теплой водой с добавлением гуматов ускорит реабилитацию.

Как отличить созревшую лозу?

Зрелая лоза меняет цвет с зеленого на коричневый, становится теплой на ощупь при дневном свете и характерно потрескивает при легком сгибании. Это главный признак готовности к зиме.

Читайте также

Экспертная проверка: специалист по овощным культурам открытого грунта Алексей Данилов, агроном-консультант Ольга Семёнова, эксперт по органическому земледелию Владимир Трофимов
Автор Сергей Михеев
Сергей Михеев — садовник-практик, обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
Темы дача виноград садоводство
Новости Все >
Секретный ингредиент для идеальных супов: как правильно раскрыть потенциал крупы маш
Не просто усталость: какие скрытые сигналы организма предупреждают о начале деменции
Не ждите подачек от коммунальщиков: как заставить УК обновить подъезд прямо сейчас
Загадка нулевого пациента: как опасная инфекция проникла на борт круизного судна
Запах новой машины убивает: эксперты нашли яд в салонах популярных иномарок
Министерством Двора, чтобы сократить расходы, уволено до 150 лакеев Зимнего дворца... — писала газета Карандаш 13 мая 1906 года
Запад хотел задушить, но связал намертво: как санкции создали монолит России и Китая
Дороже золота, ярче солнца: в Мьянме нашли гигантский рубин весом 11 000 карат
Тополиный пух против мотора: почему обычная парковка может привести к катастрофе
Провокация захлебнулась: как формат парада Победы стал жёстким ответом противнику
Сейчас читают
Ошибка в ведрах стоит дома: инженер назвал формулу бетона М300, которая не даст трещин
Недвижимость
Ошибка в ведрах стоит дома: инженер назвал формулу бетона М300, которая не даст трещин
Забудьте о лопате: прогрессивные способы посадки картофеля для ленивых
Садоводство, цветоводство
Забудьте о лопате: прогрессивные способы посадки картофеля для ленивых
Всего 4 яйца и йогурт: десерт без муки, который выглядит как ресторанный шедевр
Еда и рецепты
Всего 4 яйца и йогурт: десерт без муки, который выглядит как ресторанный шедевр
Популярное
КСИР объявляет войну Трампу: в Иране начинается скрытый военный переворот

Если ориентироваться на заявления, которые в последние дни активно цитируют европейские и американские СМИ, может сложиться впечатление, что Тегеран якобы сделал шаг к компромиссу.

КСИР объявляет войну Трампу: в Иране начинается скрытый военный переворот
Огурцы взойдут за 48 часов: секретная подготовка семян, о которой молчат дачники
Огурцы взойдут за 48 часов: секретная подготовка семян, о которой молчат дачники
Придёт — не придёт? Тихий океан накопил энергию для взрыва: катастрофа может грянуть уже в июне
Трамп хочет завершать войну: Мендель в интервью Карлсону уничтожила Зеленского
Трамп хочет завершать войну: Мендель в интервью Карлсону уничтожила Зеленского Любовь Степушова Как Запад украл День Победы: капитуляция в Реймсе против 9 мая Андрей Николаев 17 мгновений: как фестиваль Тихонова в Павловском Посаде вошёл во второе десятилетие Анжела Якубовская
Зачем платить за отели? РЖД превратили маршрут по Золотому кольцу в ленивый круиз
Цветочная поляна на противне: как превратить обычную сосиску в кулинарный шедевр
Украинская верхушка дрогнула: коррупционный скандал сделал капитуляцию реальнее
Украинская верхушка дрогнула: коррупционный скандал сделал капитуляцию реальнее
Последние материалы
Виноград на шпалере без укрытия: сорта, которые выдержат ледяной ветер и морозы до –45°С
Брюссель внезапно полез в пустые склады: Каллас требует от ЕС новых поставок для Киева
Всего лишь капуста, но оторваться невозможно: как йогуртовая эмульсия преображает привычный салат
Шокирующее открытие: Земля и Венера — близнецы, но одна навсегда застряла в аду
Забытая аптечная хитрость: добавьте это в воду, и пыль забудет дорогу в ваш дом
Ячейка, аккредитив или эскроу: где реально риск потерять деньги при покупке квартиры
Пхеньян нацелил пушки на Сеул: 10 миллионов врагов оказались под прицелом Ким Чен Ына
Сон — это смерть: как живет племя, которое не спит годами и меняет личность 7 раз
Секретный ингредиент для идеальных супов: как правильно раскрыть потенциал крупы маш
Львиная грива без наращивания: назван цвет волос, который создает иллюзию густоты
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.