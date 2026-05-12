Елена Мороз

Мочевина, зола и навоз: чем на самом деле нужно подкармливать яблоню весной

Весенняя подкормка яблони — это не просто ритуал, а запуск биологического реактора. После зимнего анабиоза дерево истощено. Оно тратит колоссальные ресурсы на сокодвижение и формирование почек. Если оставить сад на "голодном пайке", яблоня начнет сбрасывать завязи. Результат — мелкие плоды и слабый иммунитет. Правильное питание весной закладывает фундамент урожая на годы вперед.

Фото: Сакиулова Ольга is licensed under Public domain
Биологический ритм: когда и зачем кормить

Подходить к дереву с мешком удобрений нужно в три этапа. Первый — до распускания почек, когда почва едва прогрелась. В Подмосковье это середина апреля. Второй — в фазе бутонизации. Третий — сразу после цветения.

Если проигнорировать эти интервалы, дерево уйдет в "жирование" — нарастит листву, но забудет о плодах. Для нормального развития важно учитывать совместимость деревьев в саду, иначе соседи-гиганты заберут все питание себе.

"Ошибка многих — вносить гранулы в сухую землю. Это выжигает мелкие всасывающие корешки. Сначала обильный полив, затем — питание", — констатировал в беседе с Pravda.Ru специалист по овощным культурам открытого грунта Алексей Данилов.

Азотный форсаж: мочевина и минералы

Весной яблоне нужен азот. Мочевина (карбамид) — идеальный поставщик этого элемента. Она быстро растворяется и сразу включается в обмен веществ. На квадратный метр приствольного круга требуется 30-50 г.

Для тех, кто ценит точность, подойдет нитрофоска или азофоска. Эти комплексы содержат фосфор и калий — основу для будущего вкуса плодов. Правильная подкормка яблони должна равномерно распределяться по периферии кроны, а не сыпаться у штамба.

Удобрение Дозировка (на 1 кв. м)
Мочевина (карбамид) 30-50 г
Азофоска 50-70 г
Нитрофоска 40-50 г

"Сульфат аммония хорош на щелочных почвах. Он слегка подкисляет среду, что облегчает яблоне доступ к железу и микроэлементам", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru агрохимик Роман Эдигаров.

Органика и зола: природный баланс

Старый добрый навоз незаменим, но только в перепревшем виде. Свежий навоз — это химический ожог. Птичий помет требует еще большей осторожности: разводите его в пропорции 1:20.

Древесная зола выступает как поставщик калия и кальция. Она раскисляет почву, но помните — золу нельзя мешать с азотными добавками. Держите дистанцию в две недели. Органические удобрения весной работают медленнее "минералки", но они улучшают структуру грунта.

"Загущенная крона блокирует свет. Без фотосинтеза никакое удобрение не сработает — дерево просто не сможет переработать питание", — резюмировал в беседе с Pravda.Ru специалист по уходу за садом Павел Корнеев.

Ответы на популярные вопросы о подкормке яблонь

Можно ли вносить навоз в приствольный круг?

Только перепревший (перегной). Свежий навоз выделяет слишком много аммиака. Это губительно для корней молодых деревьев. Вносите его по краям проекции кроны.

Зачем яблоне монофосфат калия в мае?

Он стимулирует рост всасывающих корней и закладку цветочных почек на следующий год. Это лучшее средство для укрепления иммунитета перед летней жарой.

Почему нельзя сыпать удобрения прямо под ствол?

У ствола находятся скелетные корни. Они не впитывают воду и соли. Активные "кормильцы" расположены по периферии кроны дерева.

Как часто нужно использовать сульфат аммония?

Одного раза в начале вегетации достаточно. Избыток этого удобрения может чрезмерно закислить почву, что заблокирует усвоение фосфора.

Экспертная проверка: специалист по овощным культурам открытого грунта Алексей Данилов, агрохимик Роман Эдигаров, специалист по уходу за садом Павел Корнеев
Автор Елена Мороз
Мороз Елена Юрьевна — садовод-агроном с 16-летним стажем. Разбирает методы защиты овощных культур и агротехнику выращивания в закрытом грунте.
Редактор Светлана Пятахина
Специализируется на мониторинге финансовых рынков, банковского сектора и вопросах социальной политики. Обладает более чем 10-летним опытом работы в ведущих российских медиа-холдингах.
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
Темы удобрения садоводство
