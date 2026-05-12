Весенняя подкормка яблони — это не просто ритуал, а запуск биологического реактора. После зимнего анабиоза дерево истощено. Оно тратит колоссальные ресурсы на сокодвижение и формирование почек. Если оставить сад на "голодном пайке", яблоня начнет сбрасывать завязи. Результат — мелкие плоды и слабый иммунитет. Правильное питание весной закладывает фундамент урожая на годы вперед.
Подходить к дереву с мешком удобрений нужно в три этапа. Первый — до распускания почек, когда почва едва прогрелась. В Подмосковье это середина апреля. Второй — в фазе бутонизации. Третий — сразу после цветения.
Если проигнорировать эти интервалы, дерево уйдет в "жирование" — нарастит листву, но забудет о плодах. Для нормального развития важно учитывать совместимость деревьев в саду, иначе соседи-гиганты заберут все питание себе.
"Ошибка многих — вносить гранулы в сухую землю. Это выжигает мелкие всасывающие корешки. Сначала обильный полив, затем — питание", — констатировал в беседе с Pravda.Ru специалист по овощным культурам открытого грунта Алексей Данилов.
Весной яблоне нужен азот. Мочевина (карбамид) — идеальный поставщик этого элемента. Она быстро растворяется и сразу включается в обмен веществ. На квадратный метр приствольного круга требуется 30-50 г.
Для тех, кто ценит точность, подойдет нитрофоска или азофоска. Эти комплексы содержат фосфор и калий — основу для будущего вкуса плодов. Правильная подкормка яблони должна равномерно распределяться по периферии кроны, а не сыпаться у штамба.
|Удобрение
|Дозировка (на 1 кв. м)
|Мочевина (карбамид)
|30-50 г
|Азофоска
|50-70 г
|Нитрофоска
|40-50 г
"Сульфат аммония хорош на щелочных почвах. Он слегка подкисляет среду, что облегчает яблоне доступ к железу и микроэлементам", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru агрохимик Роман Эдигаров.
Старый добрый навоз незаменим, но только в перепревшем виде. Свежий навоз — это химический ожог. Птичий помет требует еще большей осторожности: разводите его в пропорции 1:20.
Древесная зола выступает как поставщик калия и кальция. Она раскисляет почву, но помните — золу нельзя мешать с азотными добавками. Держите дистанцию в две недели. Органические удобрения весной работают медленнее "минералки", но они улучшают структуру грунта.
"Загущенная крона блокирует свет. Без фотосинтеза никакое удобрение не сработает — дерево просто не сможет переработать питание", — резюмировал в беседе с Pravda.Ru специалист по уходу за садом Павел Корнеев.
Только перепревший (перегной). Свежий навоз выделяет слишком много аммиака. Это губительно для корней молодых деревьев. Вносите его по краям проекции кроны.
Он стимулирует рост всасывающих корней и закладку цветочных почек на следующий год. Это лучшее средство для укрепления иммунитета перед летней жарой.
У ствола находятся скелетные корни. Они не впитывают воду и соли. Активные "кормильцы" расположены по периферии кроны дерева.
Одного раза в начале вегетации достаточно. Избыток этого удобрения может чрезмерно закислить почву, что заблокирует усвоение фосфора.
Если ориентироваться на заявления, которые в последние дни активно цитируют европейские и американские СМИ, может сложиться впечатление, что Тегеран якобы сделал шаг к компромиссу.