Роковая ошибка после цветения: 3 вещи, которые превратят ваши ирисы в гнилую труху

После того как ирисы сбросили свои роскошные наряды, у многих дачников возникает соблазн забыть о них до следующей весны. Это ошибка. Ирис в этот момент напоминает атлета после марафона: он истощен, но именно сейчас закладывает фундамент для будущих побед. Если вы сразу срежете листья в ноль или зальете грядку водой, растение ответит гнилью или скудным цветением. Работа в саду должна быть осознанной, а не механической.
Когда лепестки увядают, растение переключает энергию с "декораций" на "хранилище". Корневище начинает активно накапливать сахара и минералы. Листья в этом процессе — главные солнечные батареи. Ранняя радикальная обрезка лишает ирис возможности подготовиться к зиме. Особенно капризны бородатые сорта: их "спинки" должны греться на солнце, а не преть под слоем земли или влажной мульчи.
"Ирисы — существа светолюбивые. Заглубление корневища бородатых сортов — прямой путь к отсутствию цветов. Они должны буквально лежать на поверхности почвы, принимая солнечные ванны", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru специалист по овощным культурам открытого грунта Алексей Данилов.
Цветоносы нужно удалять сразу. Растению ни к чему тратить ресурсы на производство семян, если вы не селекционер. Срезайте стебель у самого основания чистым инструментом. Ручное выламывание — моветон. Оно оставляет рваные раны, в которые с радостью заселяются патогены. Здоровый веер листьев оставляем нетронутым до осени. Лишь пожелтевшие или пятнистые части подлежат немедленной утилизации.
|Тип ириса
|Требования к влаге и почве
|Бородатые
|Сухость, солнце, дренаж, открытое корневище
|Сибирские
|Умеренная влажность, плотные куртины
|Болотные
|Высокая влажность, выносят застой воды
Забудьте про азот. Если в июне-июле вы дадите ирисам "витамин роста", они погонят ботву в ущерб зимостойкости. Ваше оружие — фосфор и калий. Эти элементы укрепляют ткани и способствуют закладке цветочных почек. Хорошо работает древесная зола. Она не только питает, но и слегка раскисляет почву, что ирисам по душе. Как и в случае с подкормкой пионов, точность дозировки важнее объема.
"Лишняя органика вроде навоза вызывает у ирисов бактериоз. Корневища превращаются в дурно пахнущую кашу. Используйте строго минеральные составы или золу", — объяснил в беседе с Pravda.Ru почвовед Игорь Лыткин.
Старый ирис — грустное зрелище. Куст лысеет в центре, а корневища начинают "душить" друг друга. Раз в 3-5 лет ирисам нужна коммунальная реформа. Лучшее время — через 2-4 недели после цветения. В этот период у растений начинается активный рост новых корней. Деленка должна иметь здоровое звено корневища и веер листьев, укороченный до 10-15 см для снижения испарения. Это правило работает так же эффективно, как и стимуляция роста петрушки правильными методами.
"При пересадке обязательно осмотрите срезы. Если есть намек на гниль, вырезайте до здоровой белой ткани и присыпайте толченым углем. Не сажайте в свежеудобренную навозом землю — ирис этого не простит", — резюмировала агроном-консультант Ольга Семёнова.
Нет. Листья должны работать до осени, поставляя питание в корневище. Радикальная срезка ослабит растение, и в следующем году оно может вообще не зацвести.
Главные причины: избыток азота, застой воды, слишком глубокая посадка или использование свежей органики. Бородатые ирисы требуют дренажа и солнца.
Это гетероспориоз или другие грибковые заболевания. Удалите пораженные листья, не поливайте по зелени и обработайте посадки медьсодержащими препаратами.
Взрослые районированные сорта зимуют без проблем. Укрывать стоит только свежепересаженные деленки или нежные сорта лапником, но важно избегать плотных материалов, вызывающих выпревание.
Забота об ирисах — это не тяжелый труд, а стратегия. Уберите лишнее, дайте калий и обеспечьте покой. Сад в винных тонах или ярких лазурных оттенках требует от вас всего лишь уважения к биологии растения. Если вы не превращаете огород в каторгу, природа сама сделает большую часть работы.
