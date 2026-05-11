Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Сергей Михеев

Сад в винных тонах: 5 монументальных многолетников, которые выглядят по-королевски в любом уголке

Садоводство

Сад с бордовыми акцентами выглядит дороже и сложнее обычного зеленостроя. Темная листва работает как визуальный стабилизатор, создавая глубину и подчеркивая яркость соседних растений. Включение пурпурных многолетников в ландшафт позволяет управлять вниманием зрителя без перегрузки пространства цветами.

Многолетники с бордовой листвой
Фото: Pravda.Ru by Сергей Михеев, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Многолетники с бордовой листвой

Высокорослые многолетники для соло

Крупные растения с темной листвой требуют пространства. В тесноте они превращаются в мрачное пятно, но на свободном участке становятся доминантой. Клопогон сорта Пинк Спайк достигает полутора метров и выбрасывает светлые свечи соцветий, которые светятся на фоне фиолетовых стеблей. Похожий эффект дает Брюнетт с его коричнево-пурпурной кроной.

"Темнолистные формы клопогонов и бузульников — это архитектурные растения. Они закладывают структуру цветника на годы вперед, поэтому важно сразу выбрать место с влажной почвой и хорошим освещением", — объяснила в беседе с Pravda.Ru агроном-консультант Ольга Семёнова.

Ревень дланевидный Атросангвинеум удивляет динамикой цвета. Весной его листья горят пурпуром, а позже успокаиваются до темно-зеленого с малиновой изнанкой. Бузульники Миднайт Леди и Бритт-Мари Кроуфорд предпочитают солнце, где их свекольные листья приобретают лаковый блеск. В отличие от теневыносливых собратьев, этим сортам свет жизненно необходим для синтеза антоцианов.

Среднерослые растения и злаки

Средний ярус наполняют очитки и астильбы. Очиток Блэк Найт формирует плотную кочку с почти черной глянцевой листвой. Он идеально сочетается с серыми камнями или светлой щепой. Астильба Чоколейт Шогун удерживает глубокий шоколадный оттенок даже в полутени, что редкость для декоративно-лиственных культур. Также удачным выбором станет эустома сорта Сиюта, если дополнить ее темным фоном.

"При посадке темнолистных сортов важно соблюдать баланс 4 к 1. На один бордовый куст должно приходиться четыре зеленых или серебристых соседа, иначе сад станет визуально тяжелым", — отметил специально для Pravda.Ru специалист по овощным культурам Алексей Данилов.

Среди злаков выделяется офиопогон Нигер. Его вечнозеленые листья с металлическим отливом выглядят как черные ленты. Мискантус Литл Мисс добавляет динамики, меняя цвет от карминного до фиолетового к середине лета. При планировании таких посадок помните, что стратегия защиты садовых культур от сорняков должна быть продумана заранее, чтобы агрессоры не заглушили медленно растущие декоративные злаки.

Тип растения Рекомендуемый сорт
Высокорослый солист Клопогон Brunette
Среднерослый акцент Астильба Chocolate Shogun
Почвопокровник Гейхера Black Sea

Почвопокровные сорта и карлики

Гейхеры предоставляют самую широкую палитру. Сорт Блэкберри Джем интересен серебристым напылением на фиолетовом фоне, а Черри Трафлс привлекает гофрированным краем. Эти растения создают плотный ковер, подавляя рост нежелательных трав. Чтобы защитить такие посадки от вредителей, можно высадить весенние многолетники фритиллярия, чей запах отпугивает грызунов.

"Бордовые почвопокровники — это живая мульча. Они не только красивы, но и удерживают влагу, предотвращая перегрев почвы в зоне корней более высоких кустарников", — подчеркнул эксперт Pravda.Ru почвовед Игорь Лыткин.

Для каменистых садиков подходят молодила Бинг Черри и Плам Парфе. Они сохраняют компактность и насыщенность цвета при минимальном поливе. Если вы ищете пользу, обратите внимание на ягодные суперкусты жимолости, чья молодая листва часто имеет антоциановый оттенок. Декоративный батат Свит Кэролайн Свитхарт с сердцевидными пурпурными листьями станет отличным временным решением, требующим зимовки в помещении.

Ответы на популярные вопросы о бордовых растениях

Почему листья становятся зелеными?

Основная причина — недостаток солнечного света. Пигмент антоциан вырабатывается как защита от ультрафиолета. В тени растение переходит на эконом-режим и вырабатывает больше хлорофилла.

Нужен ли этим сортам особый уход?

В плане подкормок отличий мало, но такие растения чаще страдают от перегрева корней. Темный цвет поглощает больше тепла. Поверхностное мульчирование светлыми материалами решит проблему.

Как сочетать бордовый в цветнике?

Используйте контрастные пары. Темный лист хорошо смотрится с желтыми цветами, лаймовой травой или серебристой полынью. Главное — избегать посадки нескольких бордовых сортов в одну плотную группу.

Читайте также

Экспертная проверка: агроном-консультант Ольга Семёнова, специалист по овощным культурам Алексей Данилов, почвовед Игорь Лыткин
Автор Сергей Михеев
Сергей Михеев — садовник-практик, обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
Новости Все >
Почки лопаются от давления как шарики: новый препарат обещает разорвать смертельный круг
Lada Vesta взлетела в цене, а в регионах нашли японца дешевле на целую зарплату — и он не развалится
Сокровища внутри скорлупы: в Китае нашли яйца динозавров, заполненные сверкающими кристаллами
Простой анализ крови предскажет риск смерти: учёные нашли молекулы, знающие будущее человека
АвтоВАЗ готовит снаряд для китайцев и корейцев: новая Lada оказалась дешевле и крепче, чем все ждали
На курортах Турции и Крыма зафиксировали странную эпидемию: люди возвращаются с отёками и кашлем
Скрестить ежа с ужом: как инженеры АвтоВАЗа превращают идеи Renault в новую модель Niva
Красивая квартира превращается в склад хлама: все начинается с одной ошибки после переезда
Приступите с благоговением к работе, на которую Я вас призвал, и оправдайте достойно доверие Царя и народа… — писала газета Новое время 11 мая 1906 года
Принципиальный вопрос: почему Ким Кардашьян спешит со свадьбой из-за Тимоти Шаламе
Сейчас читают
Коты с сердцем собаки: самые ласковые породы, которые будут ходить за вами по пятам
Домашние животные
Коты с сердцем собаки: самые ласковые породы, которые будут ходить за вами по пятам
Замешиваю и сразу на сковороду: чайник кипит, гора пирожков уже на столе. Руки чистые, а муки на столе нет
Еда и рецепты
Замешиваю и сразу на сковороду: чайник кипит, гора пирожков уже на столе. Руки чистые, а муки на столе нет
Популярное
Растёт как на дрожжах: чем подкормить малину в мае, чтобы урожай запомнился надолго

В мае ягодные кустарники особенно нуждаются в поддержке для закладки будущего урожая, и простой домашний метод поможет укрепить их корневую систему.

Растёт как на дрожжах: чем подкормить малину в мае, чтобы урожай запомнился надолго
Безопасно для детей и собак: самодельный спрей от сорняков, за рецептом которого придут все соседи
Безопасно для детей и собак: самодельный спрей от сорняков, за рецептом которого придут все соседи
Красивее туи и цветет до осени: неприхотливый кустарник, который превратит ваш забор в яркую стену
Убираем лишнее дома: как простые движения рук и корпуса меняют контуры тела без перегрузок
Как Запад украл День Победы: капитуляция в Реймсе против 9 мая Андрей Николаев 17 мгновений: как фестиваль Тихонова в Павловском Посаде вошёл во второе десятилетие Анжела Якубовская Михаил Ножкин — участникам СВО: Я буду с вами до последних минут своей жизни Юрий Городненко
Пуля в голову его не взяла: история 30-метрового монстра, которого официально признала наука
Охота на слизней началась: как обычный кирпич поможет очистить от них огород за две недели
Не выбрасывайте бабушкины серьги: 5 украшений из сундука, которые стали главным трендом 2026 года
Не выбрасывайте бабушкины серьги: 5 украшений из сундука, которые стали главным трендом 2026 года
Последние материалы
Деньги должны быть в банке: чем опасна привычка хранить в заначке крупные суммы
Сад в винных тонах: 5 монументальных многолетников, которые выглядят по-королевски в любом уголке
Роскошный взгляд без риска: как получить идеальные ресницы и сохранить здоровье глаз
Мышца-пророк: как ваш живот узнает о движении за миллисекунды до него и почему это спасает спину
Подлодки за газировку: самая невероятная сделка в истории СССР и PepsiCo
Стоит ли лететь на край света? В Патагонию едут даже те, кто боится холода — ледяная стена того стоит
Не мука и не манка: какой секретный ингредиент заставляет сырники держать форму на сковороде
Почки лопаются от давления как шарики: новый препарат обещает разорвать смертельный круг
Lada Vesta взлетела в цене, а в регионах нашли японца дешевле на целую зарплату — и он не развалится
Замиокулькас выпустит 10 новых стрел: секрет автопилота для бешеного роста веток
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.