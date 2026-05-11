Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Елена Мороз

До 15 кг с куста и ни одного шипа: 4 сорта ежевики, которые слаще самой спелой малины

Садоводство

Современные бесшипные сорта ежевики ломают стереотипы о колючих зарослях и скудном урожае. Один куст способен выдать до 15 килограммов ягод, заменяя полноценную плантацию малины. Культура требует вложений времени только на этапе посадки и установки опор, после чего работает на результат годами.

Ежевика в ладони
Фото: Pravda.Ru by Елена Мороз is licensed under Free for commercial use
Ежевика в ладони

Выбор сорта без шипов

Садовод-практик стремится исключить травмы при сборе урожая. Сорт Натчез открывает сезон раньше других. Его плоды цилиндрической формы лишены кислоты, что редкость для культуры. Куст формирует мощные ветви, которые требуют фиксации, иначе тяжесть ягод прижмет их к земле.

Честер Торнфри считается эталоном выносливости. Растение выдерживает суровые зимы и игнорирует большинство типичных болезней. Ягоды собраны в плотные кисти, что ускоряет сбор. Этот сорт прощает ошибки в обрезке, быстро восстанавливая зеленую массу за счет развитой корневой системы.

"Главная ошибка дачника — ожидание сладости от недозрелой ягоды. Черный цвет не означает спелость. Ежевика должна стать матовой и легко отделяться от цветоложа", — отметил агроном-консультант Ольга Семёнова в беседе с Pravda.Ru.

Биология высокого урожая

Блэк Сатин демонстрирует потенциал вертикального роста. Ягоды весом 5–8 граммов созревают постепенно, обеспечивая конвейер свежих витаминов на полтора месяца. Растение напоминает биологический насос: оно активно качает влагу, поэтому без мульчирования почвы урожайность падает вдвое.

Сорт Арапахо подходит для южных регионов и участков с дефицитом воды. Прямостоячие побеги не расползаются по сторонам, экономя место. Высокая концентрация природных сахаров делает плоды притягательными для ос, поэтому своевременный сбор становится критическим фактором сохранения урожая.

"Почву под ежевикой нельзя копать. Повреждение корней провоцирует рост сорной поросли, которая отнимает питание у ягод. Используйте только органическую мульчу", — объяснил почвовед Игорь Лыткин специально для Pravda.Ru.

Сорт ежевики Ключевое преимущество
Натчез Самые крупные и сладкие ранние ягоды
Честер Торнфри Рекордная морозостойкость и отсутствие шипов
Блэк Сатин Максимальная продуктивность до 15 кг с куста
Арапахо Устойчивость к жаре и компактность куста

Технология ленивого ухода

Умное садоводство исключает лишние движения. Вместо борьбы с травой примените мульчирование грядок толстым слоем сена. Это сохранит влагу и создаст условия для работы дождевых червей, которые рыхлят землю лучше любого культиватора. Ежевика ценит стабильность в прикорневой зоне.

Обрезка сводится к удалению двухлетних плетей сразу после того, как они отдали ягоды. Чистый куст лучше проветривается, что предотвращает появление грибка. Уход за ежевикой включает фиксацию молодых побегов на горизонтальных направляющих для равномерного освещения солнцем каждой завязи.

"Если ежевика растет на шпалере, риск поражения вредителями снижается на 40 процентов. Солнце и воздух — лучшие антисептики для ягодника", — подчеркнул специалист по защите растений Андрей Зорин в беседе с Pravda.Ru.

Для создания живой изгороди можно использовать снежноягодник, но если цель — польза, выбирайте продуктивные культуры. Рядом с ежевикой хорошо приживается черная бузина, которая выступает естественным барьером для северных ветров.

Ответы на популярные вопросы о ежевике

Когда лучше сажать ежевику?

Оптимальный срок — весна. Почва должна прогреться, чтобы корни сразу начали работать. Осенняя посадка рискованна, так как молодые саженцы могут не успеть окрепнуть до первых морозов.

Как часто поливать кусты?

В период налива плодов полив должен быть обильным и регулярным. Один куст потребляет до 15 литров воды в неделю. Пересыхание грунта приведет к измельчанию и горечи ягод.

Будет ли ежевика расти в тени?

Растение выживет, но урожай разочарует. Дефицит света делает ягоды кислыми. Для максимальной сладости выбирайте солнечные участки, защищенные от сквозняков.

Читайте также

Экспертная проверка: агроном-консультант Ольга Семёнова, почвовед Игорь Лыткин, специалист по защите растений Андрей Зорин
Автор Елена Мороз
Мороз Елена Юрьевна — садовод-агроном с 16-летним стажем. Разбирает методы защиты овощных культур и агротехнику выращивания в закрытом грунте.
Редактор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
Темы сад дача ягоды урожай огород советы лайфхаки садоводство
Новости Все >
На курортах Турции и Крыма зафиксировали странную эпидемию: люди возвращаются с отёками и кашлем
Скрестить ежа с ужом: как инженеры АвтоВАЗа превращают идеи Renault в новую модель Niva
Красивая квартира превращается в склад хлама: все начинается с одной ошибки после переезда
Приступите с благоговением к работе, на которую Я вас призвал, и оправдайте достойно доверие Царя и народа… — писала газета Новое время 11 мая 1906 года
Принципиальный вопрос: почему Ким Кардашьян спешит со свадьбой из-за Тимоти Шаламе
Стратегический расчёт: почему Кейт Миддлтон первой объявила войну принцу Эндрю
Эпоха расцвета ТВ: какие хиты HBO прошлого века признаны обязательными к просмотру сегодня
Вмешательство Рудковской: почему совместный трек Джигана и Соколовского отдали Билану
Без права на отказ: как фото Дуа Липы на упаковке телевизоров стало поводом для громкого иска
Не только глянец: какой финансовый план по покупке жилья детям составила Алана Мамаева
Сейчас читают
Пырей больше не вернётся: проверенный кухонный раствор для идеальной чистоты грядок
Садоводство, цветоводство
Пырей больше не вернётся: проверенный кухонный раствор для идеальной чистоты грядок
Искусство стареть красиво: как грамотно сочетать домашние ритуалы и профессиональные уколы
Красота и стиль
Искусство стареть красиво: как грамотно сочетать домашние ритуалы и профессиональные уколы
Безопасно для детей и собак: самодельный спрей от сорняков, за рецептом которого придут все соседи
Садоводство, цветоводство
Безопасно для детей и собак: самодельный спрей от сорняков, за рецептом которого придут все соседи
Популярное
Растёт как на дрожжах: чем подкормить малину в мае, чтобы урожай запомнился надолго

В мае ягодные кустарники особенно нуждаются в поддержке для закладки будущего урожая, и простой домашний метод поможет укрепить их корневую систему.

Растёт как на дрожжах: чем подкормить малину в мае, чтобы урожай запомнился надолго
Красивее туи и цветет до осени: неприхотливый кустарник, который превратит ваш забор в яркую стену
Красивее туи и цветет до осени: неприхотливый кустарник, который превратит ваш забор в яркую стену
Безопасно для детей и собак: самодельный спрей от сорняков, за рецептом которого придут все соседи
Пуля в голову его не взяла: история 30-метрового монстра, которого официально признала наука
Как Запад украл День Победы: капитуляция в Реймсе против 9 мая Андрей Николаев 17 мгновений: как фестиваль Тихонова в Павловском Посаде вошёл во второе десятилетие Анжела Якубовская Михаил Ножкин — участникам СВО: Я буду с вами до последних минут своей жизни Юрий Городненко
Убираем лишнее дома: как простые движения рук и корпуса меняют контуры тела без перегрузок
Охота на слизней началась: как обычный кирпич поможет очистить от них огород за две недели
Провал в земле оказался порталом в прошлое: под Китаем выжил древний подземный мир
Провал в земле оказался порталом в прошлое: под Китаем выжил древний подземный мир
Последние материалы
Экономия на зубах и билетах: почему жители Хабаровска массово выбирают речное сообщение с Китаем
На курортах Турции и Крыма зафиксировали странную эпидемию: люди возвращаются с отёками и кашлем
Внимание, проверка: как законно отстоять свои права, если инспектор просит показать аптечку
Растворимый кофе — не химия из пробирки: отличить качественный от подделки можно ещё до заваривания
Всего 3 капли в ведро воды — и окна станут идеально прозрачными без дорогой химии
До 15 кг с куста и ни одного шипа: 4 сорта ежевики, которые слаще самой спелой малины
Обратный отсчёт дня: как неожиданно эффективная и простая техника спасает от бессонницы
Всего 5 минут в день: секретное лунное дыхание убирает вечерний жор и подтягивает живот
Скрестить ежа с ужом: как инженеры АвтоВАЗа превращают идеи Renault в новую модель Niva
Космическая гавань будущего: с нового частного космодрома в Приморье ракеты будут стартовать, как электрички
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.