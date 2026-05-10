Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Сергей Михеев

Красные ростки уже появились? Что нужно срочно дать пионам в мае, чтобы они не засушили бутоны

Садоводство

Пионы требуют точного расчета ресурсов в начале сезона. Чтобы куст не просто нарастил зеленую массу, а выдал тяжелые, плотные бутоны, питание подают тремя порциями. Каждая фаза роста требует своего состава: от азотного старта до фосфорно-калийного финиша перед раскрытием лепестков.

Пионы
Фото: commons.wikimedia.org by Poupou l'quourouce, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Пионы

Азотный старт для роста побегов

Первый раз удобрения вносят, когда красные ростки поднялись над землей на 8—10 см. В этот момент растение тратит все запасы на формирование скелета куста. Избыток органики в это время вреден, лучше использовать минеральные составы. Аммиачная селитра или мочевина подходят идеально для построения листового аппарата.

"Не рассыпайте гранулы по сухой земле. Это прямой путь к ожогу корневой шейки. Сначала обильный полив, затем питание", — отметил в беседе с Pravda.Ru почвовед Игорь Лыткин.

Для взрослого куста растворяют 15 г селитры в ведре воды. Альтернатива — сухая заделка мочевины в кольцевую бороздку на расстоянии 20 см от центра. Правильный уход за пионами на старте гарантирует, что стебли не согнутся под весом будущих цветов. Если почва бедная, азот дополняют сульфатом калия для укрепления клеточных стенок.

Калий и фосфор в период бутонизации

Когда появляются шарики бутонов, приоритеты меняются. Теперь азот нужен в минимальных дозах, иначе куст "зажирует" и вместо цветов выдаст лопухи листьев. На первый план выходят фосфор и калий. Они отвечают за яркость лепестков и размер венчика. Стандартная рабочая смесь включает 20 г суперфосфата и 15 г сернокислого калия.

"Если пропустили апрельскую подкормку, в мае используйте составы пролонгированного действия. Они отдают элементы постепенно", — подчеркнула в интервью для Pravda.Ru агроном-консультант Ольга Семёнова.

Грамотная подкормка в мае часто совмещается с органикой. Настой коровяка, разбавленный 1:10 с добавлением древесной золы, дает растению полный спектр микроэлементов. Это особенно важно для старых кустов, чей корень уходит глубоко в слои почвы.

Период внесения Ключевой элемент
Прорастание (апрель) Азот (рост стеблей)
Бутонизация (май) Фосфор и Калий (размер цветка)
Начало цветения (июнь) Микроэлементы (стойкость)

Поддержка в начале цветения

Третий этап — тонкая настройка. Когда первые лепестки начинают окрашиваться, полезно провести внекорневое опрыскивание. Через лист минералы усваиваются мгновенно. Это помогает растению выдерживать жару или затяжные дожди. Используйте готовые растворимые комплексы с пометкой "для садовых цветов".

"Древовидные формы требуют больше калия, чем травянистые. Это связано с одревеснением побегов текущего года", — объяснил специально для Pravda.Ru специалист по овощным культурам Алексей Данилов.

Для тех, кто предпочитает удобрения для пионов натурального происхождения, подойдут дрожжевые настои. Они активируют почвенную биоту. 100 г сахара и 100 г дрожжей на ведро воды создают среду, в которой минеральные вещества переходят в доступную для корней форму. Такой весенний уход делает куст автономным и сильным.

Ответы на популярные вопросы о пионах

Можно ли использовать навоз для подкормки?

Свежий навоз запрещен. Он провоцирует гниль корневища. Используйте только перепревший компост или слабый раствор коровяка.

Почему пион не цветет при регулярном питании?

Чаще всего причина в заглублении почек. Если корневая шейка ушла глубже 5 см, никакие советы агрономов не помогут до исправления посадки.

Нужно ли кормить молодые кусты первого года?

Если яма была заправлена при посадке, первые два года дополнительные дозы удобрений не требуются, чтобы не мешать развитию корня.

Читайте также

Экспертная проверка: почвовед Игорь Лыткин, агроном-консультант Ольга Семёнова, специалист по овощным культурам Алексей Данилов
Автор Сергей Михеев
Сергей Михеев — садовник-практик, обозреватель Pravda.Ru.
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
Темы цветы садоводство
Новости Все >
Принципиальный вопрос: почему Ким Кардашьян спешит со свадьбой из-за Тимоти Шаламе
Стратегический расчёт: почему Кейт Миддлтон первой объявила войну принцу Эндрю
Эпоха расцвета ТВ: какие хиты HBO прошлого века признаны обязательными к просмотру сегодня
Вмешательство Рудковской: почему совместный трек Джигана и Соколовского отдали Билану
Без права на отказ: как фото Дуа Липы на упаковке телевизоров стало поводом для громкого иска
Не только глянец: какой финансовый план по покупке жилья детям составила Алана Мамаева
Каменное лицо Пенелопы: почему мимика Энн Хэтэуэй в фильме Нолана стала поводом для шуток
Две жизни в одной точке: Хейли Бибер описала трудности первого года родительства
Центр управления полётами: Netflix намекнул на скорое возвращение банды Бумажного дома
Красивые слова не спасли союз: экс-супруга Серова сообщила о разрыве с мужем после попытки прощения
Сейчас читают
Соседи лопнут от зависти, а чеснок — от роста: аптечный секрет для гигантских головок в мае
Садоводство, цветоводство
Соседи лопнут от зависти, а чеснок — от роста: аптечный секрет для гигантских головок в мае
Зола, компост или азофоска? Идеальная смесь для мощных кустов сладкого перца
Садоводство, цветоводство
Зола, компост или азофоска? Идеальная смесь для мощных кустов сладкого перца
Пырей больше не вернётся: проверенный кухонный раствор для идеальной чистоты грядок
Садоводство, цветоводство
Пырей больше не вернётся: проверенный кухонный раствор для идеальной чистоты грядок
Популярное
Правило двух ложек: как подкормить жимолость в середине мая, чтобы собрать ведро урожая с каждого куста

В период завершения цветения жимолость сталкивается с критическим дефицитом ресурсов, влияющим на итоговый размер плодов и отсутствие характерной горечи.

Правило двух ложек: как подкормить жимолость в середине мая, чтобы собрать ведро урожая с каждого куста
Упражнение персик: как одним смешным движением сделать попу круглой, а осанку — королевской
Упражнение персик: как одним смешным движением сделать попу круглой, а осанку — королевской
Крах скоморошьего указа: Кремль жестко осадил Зеленского за насмешки над Днем Победы
Зола, компост или азофоска? Идеальная смесь для мощных кустов сладкого перца
Как Запад украл День Победы: капитуляция в Реймсе против 9 мая Андрей Николаев 17 мгновений: как фестиваль Тихонова в Павловском Посаде вошёл во второе десятилетие Анжела Якубовская Михаил Ножкин — участникам СВО: Я буду с вами до последних минут своей жизни Юрий Городненко
Вместо долгих приседаний: как всего одно упражнение у опоры меняет форму бедер
Красивее туи и цветет до осени: неприхотливый кустарник, который превратит ваш забор в яркую стену
Безопасно для детей и собак: самодельный спрей от сорняков, за рецептом которого придут все соседи
Безопасно для детей и собак: самодельный спрей от сорняков, за рецептом которого придут все соседи
Последние материалы
Как копить и не лишать себя радостей: схема 50/30/20, которая наведет порядок в кошельке
Стратегический расчёт: почему Кейт Миддлтон первой объявила войну принцу Эндрю
Эпоха расцвета ТВ: какие хиты HBO прошлого века признаны обязательными к просмотру сегодня
Вмешательство Рудковской: почему совместный трек Джигана и Соколовского отдали Билану
Ваш дом – ваша крепость? Не всегда, когда вскрыть вашу квартиру могут без разрешения
Тайная комната для прослушки: зачем в XVI веке строили кирпичные тоннели внутри стен кремля
Цветник там, где нет солнца: 8 шикарных растений для кашпо, которые обожают тень и прохладу
Без права на отказ: как фото Дуа Липы на упаковке телевизоров стало поводом для громкого иска
Забудьте о дорогой эмали: как сделать вечную краску для мангала и печи за копейки
Один стакан манки и банка персиков: этот пирог получается сочнее любого торта
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.