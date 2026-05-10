Ирина Колесникова

Растёт как на дрожжах: чем подкормить малину в мае, чтобы урожай запомнился надолго

Май для дачника — время активного сотворчества с природой. Кусты малины только начинают пробуждаться, закладывая основу будущего плодоношения. Чтобы ягода выросла крупной и сладкой, важно подкрепить растение ресурсами именно сейчас, избегая агрессивной химии и лишних затрат.

Фото: hu.wikipedia.org by Kollányi Gábor, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Дрожжи как домашний стимулятор роста

Биолог автор канала "Мой загородный мир" Ирина Сушилова напоминает, что малина нуждается в поддержке перед цветением. Оптимальный выбор — дрожжевой настой. Метод прост: берем 100 граммов свежих дрожжей и две ложки сахара на десятилитровое ведро воды. После шестичасовой "выдержки" в тени раствор готов к работе. Полученный концентрат разбавляют в десять раз, поливая каждый куст индивидуально. Важно помнить: обильный полив — залог успеха. Увлажните землю обычной водой перед внесением подкормки, чтобы не обжечь корни.

"Дрожжевой настой работает как катализатор почвенной биоты. Он не просто кормит, он "заводит" микрофлору, переводя труднодоступные элементы в легкоусвояемую форму", — объяснила в беседе с Pravda.Ru агроном-консультант Ольга Семёнова.

Аналогично органическому земледелию, этот метод требует чувства меры. Одной процедуры в месяц вполне достаточно, чтобы малина набралась сил. Если игнорировать этот этап, кусты могут дольше адаптироваться к погодным капризам, даже если вы уже освоили методы бестраншейного выращивания иных культур.

Природные альтернативы для питания почвы

Малина чутко реагирует на калий и фосфор. Зола из печи — классический ресурс для обеспечения растений этими макроэлементами. Также эффективны "зеленые удобрения" из ферментированной крапивы. Они насыщают грунт азотом, который так необходим молодым побегам.

Тип подкормки Эффект для малины
Дрожжевой настой Активация микрофлоры и стимуляция роста
Древесная зола Фосфорно-калийное питание для завязей

"Любая органика требует внимательного отношения к кислотности грунта. Вносить удобрения следует только после того, как установится стабильное тепло", — предупредил в беседе с Pravda.Ru почвовед Игорь Лыткин.

Параллельно заботьтесь о чистоте участка. Защита от клещей и прочих вредителей — не менее важный элемент ухода. Помните, что здоровая малина реже страдает от пятнистостей, в отличие от той же клубники, которой требуется более специфическая обработка.

"Дрожжи содержат ауксины — фитогормоны, буквально заставляющие корень расти мощнее. Это критически важно при смене температурного режима в мае", — подметил в беседе с Pravda.Ru эксперт по органическому земледелию Владимир Трофимов.

Ответы на популярные вопросы о подкормке

Можно ли использовать сухие дрожжи?

Да, пропорции те же, но эффект будет мягче, так как скорость брожения у быстрорастворимых штаммов чуть ниже.

Почему малина может желтеть после подкормки дрожжами?

Возможно, вы превысили концентрацию или пренебрегли поливом чистой водой до внесения смеси.

Нужно ли сочетать дрожжи с другими удобрениями?

Лучше делать паузу в 10-14 дней. Дрожжи — это биостимулятор, а не замена основному питанию.

Подойдут ли такие советы для ежевики?

Да, большинство ягодных кустарников отлично реагируют на дрожжевые настои в период активного старта вегетации.

Экспертная проверка: агроном-консультант Ольга Семёнова, почвовед Игорь Лыткин, эксперт по органическому земледелию Владимир Трофимов
Автор Ирина Колесникова
Ирина Колесникова — консультант по сезонным работам в саду, обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Светлана Ёлкина
Эксперт по региональной аналитике, историк по образованию и профессиональный литератор. Член СЖР. Более 15 лет исследует социальные и экологические процессы, работая на стыке документалистики и психологии.
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
