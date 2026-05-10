Растёт как на дрожжах: чем подкормить малину в мае, чтобы урожай запомнился надолго

Май для дачника — время активного сотворчества с природой. Кусты малины только начинают пробуждаться, закладывая основу будущего плодоношения. Чтобы ягода выросла крупной и сладкой, важно подкрепить растение ресурсами именно сейчас, избегая агрессивной химии и лишних затрат.
Биолог автор канала "Мой загородный мир" Ирина Сушилова напоминает, что малина нуждается в поддержке перед цветением. Оптимальный выбор — дрожжевой настой. Метод прост: берем 100 граммов свежих дрожжей и две ложки сахара на десятилитровое ведро воды. После шестичасовой "выдержки" в тени раствор готов к работе. Полученный концентрат разбавляют в десять раз, поливая каждый куст индивидуально. Важно помнить: обильный полив — залог успеха. Увлажните землю обычной водой перед внесением подкормки, чтобы не обжечь корни.
"Дрожжевой настой работает как катализатор почвенной биоты. Он не просто кормит, он "заводит" микрофлору, переводя труднодоступные элементы в легкоусвояемую форму", — объяснила в беседе с Pravda.Ru агроном-консультант Ольга Семёнова.
Аналогично органическому земледелию, этот метод требует чувства меры. Одной процедуры в месяц вполне достаточно, чтобы малина набралась сил. Если игнорировать этот этап, кусты могут дольше адаптироваться к погодным капризам, даже если вы уже освоили методы бестраншейного выращивания иных культур.
Малина чутко реагирует на калий и фосфор. Зола из печи — классический ресурс для обеспечения растений этими макроэлементами. Также эффективны "зеленые удобрения" из ферментированной крапивы. Они насыщают грунт азотом, который так необходим молодым побегам.
|Тип подкормки
|Эффект для малины
|Дрожжевой настой
|Активация микрофлоры и стимуляция роста
|Древесная зола
|Фосфорно-калийное питание для завязей
"Любая органика требует внимательного отношения к кислотности грунта. Вносить удобрения следует только после того, как установится стабильное тепло", — предупредил в беседе с Pravda.Ru почвовед Игорь Лыткин.
Параллельно заботьтесь о чистоте участка. Защита от клещей и прочих вредителей — не менее важный элемент ухода. Помните, что здоровая малина реже страдает от пятнистостей, в отличие от той же клубники, которой требуется более специфическая обработка.
"Дрожжи содержат ауксины — фитогормоны, буквально заставляющие корень расти мощнее. Это критически важно при смене температурного режима в мае", — подметил в беседе с Pravda.Ru эксперт по органическому земледелию Владимир Трофимов.
Да, пропорции те же, но эффект будет мягче, так как скорость брожения у быстрорастворимых штаммов чуть ниже.
Возможно, вы превысили концентрацию или пренебрегли поливом чистой водой до внесения смеси.
Лучше делать паузу в 10-14 дней. Дрожжи — это биостимулятор, а не замена основному питанию.
Да, большинство ягодных кустарников отлично реагируют на дрожжевые настои в период активного старта вегетации.
