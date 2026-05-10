Охота на слизней началась: как обычный кирпич поможет очистить от них огород за две недели

Садоводство » Вредители и болезни

Слизни способны превратить цветущий огород в изъеденное поле за считанные ночи. Дачники годами тратят силы на дорогую химию, которая лишь отравляет почву, но не решает проблему кардинально. Решение лежит буквально под ногами и не требует похода в садовый магазин.

Слизень на осенней грядке среди хвои
Кирпич как интеллектуальный капкан

Забудьте о бесконечных ядовитых химикатах. Слизни — мастера скрытности. Днем они прячутся от иссушающего солнца в прохладных, влажных убежищах. Мы создадим для них идеальный "отель", чтобы утром собрать и ликвидировать "постояльцев" за один раз.

Метод прост: положите обычный строительный кирпич на землю рядом с грядками. Чтобы создать заветное пространство, подложите под него пару щепок или камешков, приподняв на 1-2 сантиметра. Это создаст идеальный микроклимат — тень и влагу.

"Слизни выбирают самые стабильные укрытия. Кирпич удерживает температуру лучше картона или пленки, поэтому брюхоногие игнорируют другие ловушки и ползут именно сюда", — объяснила в беседе с Pravda.Ru специалист по защите растений Андрей Зорин.

Биология против прожорливости

Сбор "урожая" проводите рано утром, пока вредители не успели уйти вглубь мульчи. Подняли кирпич — собрали весь выводок. Таким образом вы можете очистить территорию от нашествия за пару недель, действуя как профессиональный охотник, а не как грузчик с мешком пестицидов.

Метод Результат
Химикаты Риск для урожая, вред экологии почвы
Кирпич-ловушка Экологично, высокая концентрация вредителей

"Использование кирпича — классика природного земледелия. Это превращает борьбу с вредителями из каторги в чисто механический процесс с высокой эффективностью", — констатировала в беседе с Pravda.Ru специалист по ягодным культурам Екатерина Мартынова.

"Применение кирпичей исключает попадание токсинов в плоды. Это критически важно для тех, кто выращивает овощи для своей семьи", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru агрохимик Роман Эдигаров.

Ответы на популярные вопросы о борьбе со слизнями

Как часто нужно проверять ловушки?

Ежедневно, желательно ранним утром до восхода солнца.

Что делать с пойманными слизнями?

Самый быстрый способ — опустить их в емкость с соленой или мыльной водой.

Можно ли использовать дерево вместо кирпича?

Доски работают, но кирпич лучше хранит идеальную прохладу, поэтому приток вредителей под него выше.

Помогает ли этот метод при сильном нашествии вредителей?

Да, этот способ позволяет кратно снизить популяцию за счет вылова личинок и взрослых особей до того, как они отложат новые яйца.

Экспертная проверка: специалист по защите растений Андрей Зорин, специалист по ягодным культурам Екатерина Мартынова, агрохимик Роман Эдигаров
Ольга Семёнова — агроном-консультант для дачников, обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Светлана Ёлкина
Эксперт по региональной аналитике, историк по образованию и профессиональный литератор. Член СЖР. Более 15 лет исследует социальные и экологические процессы, работая на стыке документалистики и психологии.
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
