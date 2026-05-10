Охота на слизней началась: как обычный кирпич поможет очистить от них огород за две недели

Слизни способны превратить цветущий огород в изъеденное поле за считанные ночи. Дачники годами тратят силы на дорогую химию, которая лишь отравляет почву, но не решает проблему кардинально. Решение лежит буквально под ногами и не требует похода в садовый магазин.
Забудьте о бесконечных ядовитых химикатах. Слизни — мастера скрытности. Днем они прячутся от иссушающего солнца в прохладных, влажных убежищах. Мы создадим для них идеальный "отель", чтобы утром собрать и ликвидировать "постояльцев" за один раз.
Метод прост: положите обычный строительный кирпич на землю рядом с грядками. Чтобы создать заветное пространство, подложите под него пару щепок или камешков, приподняв на 1-2 сантиметра. Это создаст идеальный микроклимат — тень и влагу.
"Слизни выбирают самые стабильные укрытия. Кирпич удерживает температуру лучше картона или пленки, поэтому брюхоногие игнорируют другие ловушки и ползут именно сюда", — объяснила в беседе с Pravda.Ru специалист по защите растений Андрей Зорин.
Сбор "урожая" проводите рано утром, пока вредители не успели уйти вглубь мульчи. Подняли кирпич — собрали весь выводок. Таким образом вы можете очистить территорию от нашествия за пару недель, действуя как профессиональный охотник, а не как грузчик с мешком пестицидов.
|Метод
|Результат
|Химикаты
|Риск для урожая, вред экологии почвы
|Кирпич-ловушка
|Экологично, высокая концентрация вредителей
Борьба со слизнями — такая же часть умного огородничества, где работают не мышцы, а голова.
"Использование кирпича — классика природного земледелия. Это превращает борьбу с вредителями из каторги в чисто механический процесс с высокой эффективностью", — констатировала в беседе с Pravda.Ru специалист по ягодным культурам Екатерина Мартынова.
Не забывайте, что пока вы ловите слизней, другие части сада тоже требуют внимания.
"Применение кирпичей исключает попадание токсинов в плоды. Это критически важно для тех, кто выращивает овощи для своей семьи", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru агрохимик Роман Эдигаров.
Ежедневно, желательно ранним утром до восхода солнца.
Самый быстрый способ — опустить их в емкость с соленой или мыльной водой.
Доски работают, но кирпич лучше хранит идеальную прохладу, поэтому приток вредителей под него выше.
Да, этот способ позволяет кратно снизить популяцию за счет вылова личинок и взрослых особей до того, как они отложат новые яйца.
