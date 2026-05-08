Андрей Зорин

Урожай малины в 2026 году можно удвоить: кусты начнут работать после одной настройки

Малина способна превратить дачный участок в настоящие джунгли с невероятной скоростью, но пышная зелень не гарантирует ведра сочных ягод. Часто садоводы совершают ошибку, путая агрессивный рост кустарника с его плодовитостью. Чтобы в 2026 году урожай не стал разочарованием, необходимо пересмотреть подход к питанию и освещению плантации. В этом материале разберем, как заставить растение тратить ресурсы на формирование плодов, а не на захват соседских территорий.

Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Рука и малина

Дефицит солнца режет урожайность

Малина — светолюбивый фанат открытых пространств. Посадка в тени забора или под кронами яблонь превращает перспективный сорт в длинные, хилые хлысты с мелкими кислыми ягодами. Рекомендуемый интервал в 70 см между кустами — это не роскошь, а необходимость для создания сквозной вентиляции и равномерной инсоляции. Когда каждый лист получает дозу ультрафиолета, растение меньше болеет грибковыми инфекциями.

"Посадка в тени — главная стратегия провала. Ягоды в густых зарослях не только мельчают, но и становятся мишенью для серой гнили из-за застоя влажного воздуха", — объяснил в беседе с Pravda.Ru специалист по овощным культурам открытого грунта Алексей Данилов.

Важно помнить, что совместимость деревьев в саду играет ключевую роль. Малина крайне агрессивна и быстро вытесняет слабых соседей, поэтому четкое зонирование участка станет залогом спокойствия для остальных культур.

Искусство правильного увлажнения

Корни кустарника залегают неглубоко, поэтому засуха для него критична. Однако превращать малинник в болото — верный способ спровоцировать гниение. Идеальный график полива предполагает увлажнение на глубину 40–50 см только тогда, когда верхний слой почвы просох на две фаланги пальца. В период созревания плодов регулярность полива выходит на первый план.

Период полива Норма расхода воды
Цветение и завязь 15–20 литров на куст еженедельно
Созревание ягод 10 литров каждые 3–4 дня

Хирургия для малиновых зарослей

Обрезка — это управление энергией куста. Если оставить все весенние отпрыски, малина уйдет "в ботву". Ранней весной удаляйте все подмерзшие и слабые ветки без капли жалости. Укорачивание верхушек на 15 см стимулирует пробуждение боковых почек, что увеличивает количество плодовых веточек в несколько раз. Ремонтантные сорта требуют иного сценария: их часто скашивают под корень осенью для получения одного, но мощного позднего урожая.

"Многие боятся резать лишнее, но именно загущение — рай для вредителей. Прореживание открывает путь солнцу и мешает личинкам скрываться в тени широких листьев", — подчеркнул специалист по уходу за садом Павел Корнеев специально для Pravda.Ru.

Если на вашем участке помимо ягод растут капризные цветы, помните, что малина может подавлять их рост. Правильная планировка сада поможет избежать биологических войн между кустарником и нежной клумбой.

Почему малина обожает диету

Весенний старт требует азота, но без фанатизма. Перекормленная малина жирует и плохо переносит зиму. Оптимально использовать органическое удобрение в виде перегноя или компоста. Во время бутонизации переходите на калий и фосфор — эти элементы отвечают за сахар в ягодах и их плотность. Осенью полностью исключите азот, чтобы не спровоцировать рост молодых побегов перед морозами.

Безопасная зимовка без потерь

Подготовка начинается с гигиены: уберите опавшую листву и старую мульчу, где зимуют насекомые. Для большинства регионов достаточно пригнуть стебли к земле, чтобы их укрыл снег. В суровые зимы лучше использовать агроволокно. Оно пропускает воздух, предотвращая выпревание почек, но надежно режет ледяной ветер.

"Малина боится не столько мороза, сколько ледяного ветра и резких оттепелей. Укрытие должно «дышать», иначе весной вы обнаружите почерневшие побеги", — отметил в беседе с Pravda.Ru агроном-консультант Ольга Семёнова.

Мульча вместо тяжелой лопаты

Забудьте про перекопку малинника. Рыхление повреждает поверхностные корни, лишая растение питания. Вместо этого используйте толстый слой мульчи из соломы или опилок. Это подавляет рост сорняков и сохраняет почву влажной и рыхлой без вашего участия. Не забудьте также проверить соседние грядки: иногда рассада земляники может конкурировать с малиной за место под солнцем, если вовремя не ограничить их распространение.

Ответы на популярные вопросы о малине

Когда лучше сажать малину весной?

Оптимальное время — апрель, когда почва прогрелась, но почки еще не раскрылись. Весенняя посадка дает стопроцентную приживаемость, хотя первый урожай будет скромным.

Почему ягоды становятся мелкими и сухими?

Основная причина — дефицит полива в период завязи или запущенное состояние куста. Старые побеги забирают соки у молодых, не давая плодам налиться.

Нужно ли подвязывать все сорта малин?

Большинство современных высокоурожайных сортов клонятся к земле под тяжестью плодов. Шпалера упрощает сбор урожая и обеспечивает идеальное проветривание.

Экспертная проверка: специалист по овощным культурам открытого грунта Алексей Данилов, специалист по уходу за садом Павел Корнеев, агроном-консультант Ольга Семёнова
Автор Андрей Зорин
Андрей Зорин — специалист по защите растений, обозреватель Pravda.Ru.
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
