Вьюнок трехцветный "Алое знамя" ломает стереотипы о капризных декоративных культурах. Это растение-агрессор в хорошем смысле слова: пока садовод отдыхает, цветок захватывает пустующие территории, превращая их в пылающий ковер.
За несколько недель скромные ростки оккупируют пространство, избавляя владельца участка от необходимости бесконечной прополки и рыхления. Вместо борьбы с сорняками вы получаете живую мульчу, которая выглядит как дорогой ландшафтный объект.
При высоте всего 20-25 см куст "Алого знамени" обладает феноменальной энергией ветвления. Стебли длиной до полуметра стелются по поверхности, создавая плотный щит. Это естественное органическое земледелие в действии: под густой листвой почва не перегревается и не теряет влагу. Один саженец способен закрыть квадратный метр земли, подавляя рост большинства сорных трав.
"Вьюнок трехцветный — идеальный инструмент для тех, кто ценит реальные факторы успеха урожая, а не мифы о фазах луны. Его плотная вегетативная масса работает лучше любого геотекстиля", — отметил в беседе с Pravda.Ru эксперт по органическому земледелию Владимир Трофимов.
Ярко-красные воронковидные цветки раскрываются массово. С июля по сентябрь клумба выглядит как огненный фейерверк. В отличие от многолетних лиан, вроде тех, что используют для вертикального озеленения, этот однолетник не требует сложной подготовки к зиме и обрезки.
Традиционный подход заставляет дачников тратить часы на пикировку. Умное решение — прямой сев в грунт в мае. Растение обладает стержневым корнем, поэтому пересадки оно не жалует.
Если нужна ранняя декоративность, рассаду растят в торфяных стаканчиках, чтобы не травмировать систему при высадке. Это не капризный виноград в Сибири, требующий укрытий; вьюнок выживет даже у новичка.
|Параметр
|Характеристика сорта "Алое знамя"
|Период цветения
|Июль — сентябрь (до первых заморозков)
|Площадь покрытия
|До 1 кв. м на один экземпляр
|Требования к почве
|Любые окультуренные почвы, солнечный участок
Растение неприхотливо к питанию. Если ваш крыжовник не плодоносит из-за дефицита микроэлементов, вьюнок на той же почве будет цвести как ни в чем не бывало. Главное — обилие солнца. В тени цветы будут закрываться раньше положенного времени.
"Главная ошибка — перекормить вьюнок азотом. Вместо красного ковра получите густые зеленые джунгли без единого цветка", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru агрохимик Роман Эдигаров.
Универсальность вьюнка позволяет использовать его в любых форматах. В балконных ящиках и подвесных кашпо он ведет себя как ампельное растение, сочно свисая вниз красными каскадами. На альпийских горках он заполняет пустоты между камнями, создавая эффект лавового потока. Если подкормка лука в июле требует точности, то вьюнку достаточно одного полива в засуху.
"Для бордюров этот сорт незаменим. Он держит форму за счет активного ветвления и не требует регулярной стрижки для поддержания плотности", — объяснила в интервью Pravda.Ru ландшафтный дизайнер Анна Беспалова.
Вьюнок отлично маскирует огрехи ландшафта. Там, где плохо растет газон или не удается выращивание грибов из-за сухости, "Алое знамя" покажет себя во всей красе. Это растение для тех, кто хочет максимального визуального эффекта без титанических усилий.
Сорт "Алое знамя" генетически запрограммирован на сильное ветвление. Прищипка не обязательна, но может ускорить формирование "шапки" в контейнере.
Это биологическая особенность вьюнковых. Они раскрываются с рассветом и могут закрываться в пасмурную погоду или к середине дня при экстремальной жаре.
Нет, это однолетник. Он легко удаляется осенью простым выдергиванием засохших стеблей, в отличие от многолетних полевых вьюнков.
