Биопрепараты против химии: как вылечить сад без ожогов и потери урожая в условиях весны

Опоздание к началу дачного сезона — не приговор, а повод сменить тактику работы с садом. Когда природа обгоняет садовода, почки лопаются, а вредители уже готовят атаку, традиционные методы жесткой "химии" становятся опасны. Задача текущего момента: филигранно защитить растения, не превратив их в химический полигон, и обеспечить растениям мягкую поддержку для будущего цветения.

Определение стадии: когда еще не поздно

Растения — живые датчики. Если зеленый конус листьев не превышает 5 мм, сад еще готов к умеренно агрессивным фунгицидам. Как только листва развернулась до сантиметра, тяжелая артиллерия вроде медного купороса объявляется вне закона.

Она сожжет нежную ткань, лишив дерево энергии. Реанимировать старый сад после химического ожога будет сложнее, чем после нашествия тли.

Перед опрыскиванием кору очищают от лишайников жесткой щеткой. Весь мусор с возбудителями болезней под деревьями утилизируют. Это критично для весенней подкормки груши и яблони, так как грибки парши и монилиоза активизируются при первом же тепле.

"Главная ошибка — лить концентрированные растворы по раскрывающимся почкам. Если видите зелень — снижайте дозировку минимум вдвое или переходите на биопрепараты", — отметил в беседе с Pravda.Ru специалист по защите растений Андрей Зорин.

Безопасная аптечка: уходим от агрессивных составов

Забудьте про железный купорос до осени. Сейчас в приоритете "Хорус" — он работает при температуре от +5°C и не вызывает ожогов при соблюдении дозировки (3 г на 10 л).

Он незаменим, когда идет обрезка вишни и нужно закрыть срезы от инфекций. Против вредителей при температуре выше +15°C лучше использовать биопрепараты, добавляя в них 10 мл жидкого мыла для лучшего прилипания.

Стадия почки Рекомендуемый препарат
Зеленый конус (до 5 мм) Хорус, слабый раствор бордоской жидкости
Развернутый лист (более 1 см) Фитоспорин, Битоксибациллин, Фитоверм

"Биопрепараты не работают мгновенно, как яды. Им нужно время и тепло. Не ждите горы трупов насекомых через час, эффект проявится через 3-5 дней", — объяснила в беседе с Pravda.Ru агроном-консультант Ольга Семёнова.

Технология спасения урожая

Раствор готовят водой комнатной температуры. На взрослое дерево уходит около 2-5 литров состава. Особое внимание — развилкам веток, где зимуют яйцекладки. Если вы занимаетесь декоративными кустарниками, помните: защита сирени от болезней начинается именно с профилактического опрыскивания приствольного круга.

Аналогичные правила действуют для ягодников. Своевременный уход — это легкий способ заставить кусты малины плодоносить без остановки. А для капризных культур вроде лаванды в средней полосе сейчас важно просто убрать старую мульчу и провести легкое рыхление, чтобы корни начали дышать.

"Если после обработки листья потемнели — это ожог. Срочно промывайте дерево чистой водой из шланга. И не забывайте про ловушки для насекомых на уровне пояса", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru эксперт по органическому земледелию Владимир Трофимов.

Работа с розами требует еще большей деликатности. Правильное снятие укрытия и последующая обработка медьсодержащими составами должны проводиться только в пасмурную погоду, чтобы избежать солнечных ожогов на нежной коре.

Ответы на популярные вопросы о поздней обработке

Можно ли смешивать фунгициды и инсектициды в одном баке?

Для биопрепаратов — часто да, но для химических составов по листу — опасно. Лучше выдержать паузу в 3 дня между разными типами обработок.

Что делать, если через час после опрыскивания пошел дождь?

Если использовались системные препараты (Хорус), они успевают впитаться за 2 часа. Если контактные биопрепараты — обработку придется повторить после просыхания листвы.

Экспертная проверка: специалист по защите растений Андрей Зорин, агроном-консультант Ольга Семёнова, эксперт по органическому земледелию Владимир Трофимов
Автор Ирина Колесникова
Ирина Колесникова — консультант по сезонным работам в саду, обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Светлана Пятахина
Специализируется на мониторинге финансовых рынков, банковского сектора и вопросах социальной политики. Обладает более чем 10-летним опытом работы в ведущих российских медиа-холдингах.
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
Темы сад удобрения садоводство дачный сезон
