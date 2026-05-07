Андрей Зорин

Клубника плодит рассаду как безумная: один куст за лето захватывает целую грядку

Садоводство

Затраты на качественную рассаду садовой земляники ежегодно пробивают брешь в дачном бюджете. Вместо бесконечной покупки саженцев в питомниках стоит освоить технологию самостоятельного размножения, которая позволяет получить десятки крепких кустиков из одного маточного растения.

Фото: creativecommons.org by Rob Bertholf is licensed under https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.en
Размножение усами без лишних усилий

Размножение клубники усами — самый доступный способ обновить плантацию без лишних затрат. В отличие от посева семян, этот метод гарантирует сохранение сортовых признаков, что особенно критично для любимых гибридов. Вам не потребуются короба, ящики или домашняя гидропоника для старта.

Оптимальное время для укоренения — июль или первая половина августа. В этот период садовый календарь позволяет растениям набрать достаточную вегетативную массу до холодов. Успешный старт обеспечивается наличием здоровых розеток, которые питаются от материнского куста до момента полного укоренения.

"Главный секрет успеха — не жадничать. Если вы хотите получить сильную рассаду, уберите на маточном кусте все цветоносы. Растение перенаправит энергию на создание крепких розеток, а не на производство ягод", — отметил в беседе с Pravda.Ru агроном-консультант Ольга Семёнова.

Правильный выбор маточного куста

За год до размножения отметьте лучшие экземпляры. Ищите кусты с самыми крупными ягодами и идеальным вкусом. Закрепите на них цветную ленту — это позволит не перепутать их с остальными в горячую пору сбора урожая. Не стоит пытаться заставить один куст одновременно давать рекордный урожай и сотни усов; это истощает растение.

Способ получения рассады Результат
Выращивание семенами Риск утраты сортовых качеств
Размножение усами 100% передача признаков матери

Для создания плодородной почвы на участке лучше подготовить грядки заранее. Ошибка с золой часто приводит к уплотнению земли, поэтому вносите её умеренно, смешивая с перегноем или компостом.

"Почва для земляники должна быть рыхлой. Если вы добавите в грунт измельченные дачные сорняки, но только до момента их цветения, вы обеспечите рассаде идеальный старт без химических подкормок", — пояснил эксперт по овощным культурам Алексей Данилов.

Доращивание рассады в горшочках

Если сроки упущены, используйте пластиковые горшки. Это позволяет бережно пересадить куст с закрытой корневой системой даже в сентябре. Наполните горшки питательной смесью: компост, песок и дерновая земля в равных частях. Выберите первую от материнского растения розетку — она самая мощная.

Прикопайте горшок рядом с маточником. Отрежьте ус через неделю после того, как розетка окончательно приживется в новой почве. Увлажнение должно быть регулярным, но не превращайте грунт в закисшее болото, как это бывает при неаккуратном поливе в закрытом грунте.

"Самое частое заблуждение — засыпать сердечко растения почвой. Это неизбежно приведет к гниению куста. Всегда оставляйте центральную почку над поверхностью земли", — подчеркнула специалист по ягодным культурам Екатерина Мартынова.

Ответы на популярные вопросы о размножении клубники

Как понять, что пора пересаживать рассаду из горшка?

Когда корни полностью оплели ком земли в стаканчике и стали видны через дренажные отверстия.

Почему ремонтантные сорта не дают усов?

Они тратят всю доступную энергию на непрерывное формирование ягод, а не на вегетативное размножение.

Нужно ли удобрять землю перед посадкой?

Да, достаточно внести органику, такую как конский навоз, для обеспечения питания на старте.

Экспертная проверка: агроном-консультант Ольга Семёнова, специалист по овощным культурам Алексей Данилов, специалист по ягодным культурам Екатерина Мартынова
Автор Андрей Зорин
Андрей Зорин — специалист по защите растений, обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
