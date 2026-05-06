Максим Ковалев

Ползучие гости портят грядки: эти растения прогонят их навсегда

Садоводство

Муравьи превращают сад в филиал муравейника, где вы — лишь обслуживающий персонал для их ферм с тлей. Упорный труд с лопатой здесь не поможет. Работайте головой, а не спиной. Сокращение численности колонии требует стратегии, а не яростной борьбы с каждым отдельным насекомым.

Биология вторжения

Муравейник — это автономная система с четкой иерархией. Они выбирают ваш участок по трем критериям: наличие кормовой базы в виде тли, рыхлая структура почвы и влажность. Защищая своих "коров", муравьи атакуют корни растений и разносят патогены. Борьба с ними напоминает попытку перекрыть поток воды пальцем — пока вы уничтожаете фуражиров на поверхности, королева приплодом восстанавливает популяцию.

"Муравьи — системные вредители. Они строят туннели, нарушая аэрацию корневой системы. Если вы видите муравьев на кустах, значит, тля уже плотно заселила растение. Лечить нужно обоих одновременно", — объяснил в беседе с Pravda. Ru Алексей Данилов.

Тактика выжженной земли: инсектициды

Прямое воздействие на рабочих особей малоэффективно. Цель — гнездо. Инсектициды на основе фипронила или метомила работают по принципу доставки: муравей съедает отравленную приманку и уносит её вглубь системы. Это "троянский конь" для колонии.

Средство Механика действия
Гели Приманка с отложенным токсичным эффектом для всей матки.
Гранулы Пролонгированная защита садовых дорожек и приствольных кругов.

"Не распыляйте аэрозоли в воздух — это пустая трата ресурсов, которая убивает только разведчиков. Нужны контактные инсектициды, которые насекомое принесет непосредственно в камеру с маткой", — предупредил в беседе с Pravda. Ru Андрей Зорин.

Народная смекалка против профессиональной химии

Борная кислота — классика, проверенная временем. Смешайте её с сахаром или яичным желтком до консистенции густой пасты. Это создает для муравейника отравленную среду. Также эффективно использовать сидераты и ароматные травы: пижма, мята или полынь по периметру приствольного круга создают барьер, который насекомые предпочитают обходить стороной.

Для защиты деревьев используйте ловчие пояса. Липкая лента блокирует доступ "пастухов" к тле, а зола в приствольном круге мешает муравьям комфортно передвигаться по рыхлой поверхности.

"Народные рецепты хороши как дополнение к химии. Но если плотность заселения высокая, полагаться только на настойки из трав — значит сознательно отдавать урожай на съедение муравьям", — заявил в беседе с Pravda. Ru Владимир Трофимов.

Ответы на популярные вопросы о борьбе с муравьями

Как влияют муравьи на плодовые культуры?

Они повреждают корни и разносят грибковые инфекции, создавая условия для развития тли.

Почему гели лучше спреев?

Гели переносятся глубоко в гнездо, спреи уничтожают только тех, кто уже снаружи.

Нужно ли травить муравьев, если они не мешают в огороде?

Да, избыточная активность насекомых ускоряет деградацию почвы и гибель молодых саженцев.

Помогают ли растения-репелленты навсегда?

Они снижают вероятность заселения, но не уничтожают уже существующую колонию.

Экспертная проверка: Алексей Данилов, специалист по овощным культурам; Андрей Зорин, специалист по защите растений; Владимир Трофимов, эксперт по органическому земледелию.
Ковалев Максим Дмитриевич — садовод с 15-летним стажем. Показывает методы защиты плодовых культур и правила обрезки в северных широтах.
Данила Фирсов — корреспондент и выпускающий редактор Правды.Ру
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
