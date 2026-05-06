Ирина Колесникова

Избегайте этих ошибок: почему ваш картофель гниёт и дает слабые всходы каждую весну

Садоводство

Сезон высадки картофеля в условиях Центральной России традиционно стартует в первой половине мая, когда температурный режим стабилизируется на плюсовых отметках. Никита Чаплин, возглавляющий Союз дачников Подмосковья, напоминает, что пренебрежение правилами обновления посадочного материала неизбежно ведет к падению урожайности. Чтобы повысить эффективность своего огорода и узнать больше о выборе культур для участка, полезно изучить какое растение кормит картошку азотом, а также ознакомиться с позицией эксперта.

Фото: Pravda.ru by Елена Мороз, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Проросший картофель, посадка в почву

Ключевым индикатором готовности почвы эксперт называет её температуру: на глубине 10-12 см грунт должен прогреться до отметок +8…+10 °C. Посадка в холодную или влажную землю чревата гниением клубней, риском заболеваний и появлением недружных, слабых ростков. Многие садоводы совершают стратегическую ошибку, ежегодно отбирая на семена мелкие или пораженные болезнью клубни из собственного запаса. Чаплин подчеркивает: для сохранения сортовых качеств и устойчивости необходимо обновлять посадочный фонд каждые три-четыре года, приобретая элитный материал районированных сортов, сообщает Газета.Ru.

Техника посадки напрямую влияет на развитие культуры: чрезмерное заглубление на плотных почвах делает картофель мелким, а поверхностная посадка ведет к озеленению продукта и накоплению токсичного соланина. Для суглинков оптимальным показателем глубины считаются 6-8 см, а для рыхлых грунтов — до 10 см, при соблюдении дистанции 60-70 см между рядами. Важен и подбор предшественников: отличным вариантом станут бобовые, огурцы или капуста. Кроме того, за месяц до старта сезона клубни рекомендуется перенести в теплое светлое помещение с температурой +12…+15 °C для качественного проращивания.

"Подход к выбору места посадки и использование биопрепаратов вместо агрессивной химии позволяют не только защитить клубни, но и сохранить плодородный слой почвы для будущих урожаев", — отметил в беседе с Pravda.Ru агроном Алексей Данилов.

В период бутонизации и формирования клубней растения нуждаются в систематическом поливе теплой водой, особенно в жаркие периоды. Чаплин предостерегает от использования йодных растворов, уксуса или марганцовки, которые способны выжечь нежную корневую систему. Вместо этого следует проводить предпосадочную профилактику клубней специализированными защитными средствами и уделять внимание окучиванию: эта процедура стимулирует рост столонов. Наконец, регулярная проверка нижней части листвы помогает вовремя заметить колорадского жука и применить безопасные методы борьбы, такие как "Фитоверм" или ручной сбор вредителей.

Ответы на популярные вопросы о посадке картофеля

Как часто нужно менять посадочный картофель?

Обновлять семенной фонд рекомендуется каждые 3-4 года, приобретая элитные клубни проверенных районированных сортов, чтобы избежать накопления вирусов.

Почему нельзя сажать картофель на одном месте несколько лет подряд?

Постоянная высадка на одной грядке приводит к критическому истощению состава почвы и интенсивному накоплению патогенных возбудителей болезней.

Нужно ли обильно поливать картофель уксусом?

Нет, народные методы с применением агрессивных веществ вроде уксуса или йода наносят вред микрофлоре почвы и могут сжечь листья растения.

Для чего нужно окучивание картофеля?

Окучивание помогает сформировать дополнительные столоны, на которых образуются новые клубни, что существенно повышает итоговый урожай.

Автор Ирина Колесникова
Ирина Колесникова — консультант по сезонным работам в саду, обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Светлана Ёлкина
Эксперт по региональной аналитике, историк по образованию и профессиональный литератор. Член СЖР. Более 15 лет исследует социальные и экологические процессы, работая на стыке документалистики и психологии.
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
Темы огород картофель удобрения садоводство дачный сезон советы экспертов
Москва выдвинула жесткие условия обеспечения безопасности в праздничные дни, на что Киев отреагировал неожиданным маневром, скрывающим иные намерения штаба.

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

